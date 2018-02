ZoidCoin, un nou ICO romanesc in prag de lansare

Avantajele tehnologiei Blockchain pentru afaceri

Mobzoid va folosi in curand criptomoneda ZoidCoin

Si cum avantajele tehnologiei revolutionare sunt atat de tentante si palpabile, in viitorul apropiat vom asista la lansarea ZoidCoin , o noua criptovaluta ce are la baza un proiect de online advertising de succes. ICO-urile au inlocuit deja cu succes clasicele IPO-uri : nu mai putin de 5.6 miliarde de dolari s-au strans in 2017 pentru finantarea criptomonedelor in curs de lansare.Si daca acest lucru nu era suficient, anul 2018 a inceput in forta, cu peste 450 milioane de dolari virate de investitori catre ICO-uri in prima luna a noului an. De altfel, specialistii preconizeaza ca in acest an vom asista la depasirea tuturor recordurilor din industrie.Se discuta deja despre lansarea ICO-ului organizat de catre reteaua de comunicare Telegram, care isi propune sa stranga o suma nemaiintalnita pana acum, si anume 2 miliarde de dolari, dupa ce in etapa de Pre Sale - deschisa numai partenerilor strategici - s-au strans deja 850 de milioane de dolari.Din moment ce bancile centrale ale Angliei, Chinei, Rusiei, Australiei, Canadei, Olandei, precum si Banca Centrala a Europei si-au anuntat intentia de a adopta aceasta tehnologie, este evident ca potentialul propus de Blockchain poate avea proportii revolutionare la nivel global., fondator si CEO al proiectului Mobzoid si al ICO-ului ZoidCoin, ne-a facut sa intelegem mai bine secretele din spatele acestei tehnologii concepute in urma cu 10 ani:Scalarea proiectului Mobzoid - ce are la baza aplicatia inedita care te rasplateste pentru ca iti folosesti telefonul mobil - urmeaza sa-si atinga potentialul cu ajutorul implementarii tehnologiei Blockchain.Marele avantaj pe care il are ICO-ul condus de Burcin in comparatie cu celelalte de pe piata globala consta in existenta unui produs finit, functional si de succes, lansat inca din anul 2014: In prezent, aplicatia Mobzoid a fost instalata pana de catre peste 40.000 de utilizatori!Principul de functionare este unul extrem de interesant prin unicitatea sa: Utilizatorii primesc, in mod regulat, monede virtuale pentru ca li se afiseaza reclame inainte si dupa primirea unui apel, reclame care sunt servite intr-o maniera targetata si relevanta, in functie de preferintele setate in profilul creat dupa instalarea aplicatiei. Da, este vorba despre o premiera in industrie: utilizatorii sunt platiti pentru a vedea reclame din sfera de interes aleasa!De cealalta parte, advertiserii isi pot promova serviciile si produsele pe platforma interna Mobzoid, unde pot trimite diverse notificari cu reduceri, lansari, oferte speciale si asa mai departe.Utilizatorii aplicatiei pot folosi monedele incasate in multe feluri, ca de exemplu pentru a-si achita consumatia in restaurantele partenere, pentru a-si crea un abonament la o sala de fitness sau pentru a achizitiona diverse produse.