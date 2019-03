3 idei de afaceri cu un buget redus pe care le poti incepe chiar acum

(P)

1. Ghid turistic pentru straini

2. Consultant pentru protectia muncii

3. Industria de autovehicule electrice

Fast food-uri se gasesc la orice colt, restaurante la fel, de saloane de infrumusetare nici mai zic. Iar alte afaceri cer o prima investitie enorma.Daca ai un buget redus si vrei sa incepi o afacere in care cu siguranta vei avea succes, ai ajuns la locul potrivit. Aici iti voi povesti despre 3 afaceri profitabile cu o investitie de inceput minima.Ai nevoie de implicare 100%, perseverenta si seriozitate pentru a reusi sa ajungi undeva sus.Daca iti place sa calatoresti, acest domeniu este perfect pentru tine. Romania este o tara foarte frumoasa, strainii au ce vizita atunci cand vin aici, asa ca de ce sa nu profitam de acest lucru, de ce sa nu profiti?● Trebuie sa fii o persoana sociabila, carismatica, calma, pregatita sa faca fata unor situatii mai dificile sau tensiuni.● Trebuie sa vorbesti fluent engleza dar si alte cateva limbi straine la nivel mediu (nu iti face griji, sunt atat de multe cursuri de limbi straine la care poti participa).● Trebuie sa cunosti foarte bine tara, sa sti cat mai multe povesti despre cladiri, locuri si sa sti multe zone frumoase. Daca iti place sa calatoresti inseamna ca ai destule informatii pretioase pe care le poti impartasi cu ceilalti.● Pentru a putea sa iti exerciti jobul iti va trebui o forma legala.● Vei avea nevoie de o platforma web pentru a ajunge la viitori clienti si pentru a-ti face promovare.● Va trebui sa investesti un pic in marketing.Aceasta industrie este una foarte profitabila fiindca orice firma are nevoie de documente pentru asistenta periodica sau evaluari riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala.Multe firme nu au timp sa umble dupa astfel de documente fiind o mare bataie de cap, astfel vor apela la un consultant in protectia muncii pentru a-si usura treaba, fiindca toate serviciile le vor gasi la tine.● O forma legala pentru a atesta ca iti poti exercita jobul.● Un sediu pentru a-ti desfasura activitatea- acest lucru este optional.● Un site pentru ca viitori clienti, potentialii clienti si clientii tai sa te gaseasca mai usor si sa ia legatura cu tine cat mai repede.● Si bineinteles, o investitie mica in marketing, pentru a te promova.Tine minte, investitia de inceput este una minima!Un trend social care ne poate inspira pentru pornirea unei afaceri este cel al ecologiei si in special al masinilor electrice.Trebuie gasita o nisa specifica in aceasta industrie. Nu ne vom pune acum sa construim masini electrice.Pentru a afla insights despre problemele cu care se confrunta soferii masinilor electrice, un sfat bun pe care ti-l pot da este sa vorbesti direct cu ei.De ce masini electrice? Ele reprezinta viitorul, sunt masini foarte silentioase, care nu lasa gaze de esapament in urma, poti depasi alte autoturisme foarte usor cu ele si nu exista impozite pe astfel de masini.Doar ca exista o mare problema, cel putin in Romania- lipsa statiilor de incarcare a masinilor electrice Si uite asa am gasit o nisa perfecta pentru tine- reseller sau importator de statii de incarcare pentru masini electrice.Daca as fii in locul tau, nu as mai sta pe ganduri.