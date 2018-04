Bani pentru micii antreprenori: 50 de milioane de euro sunt pusi la bataie intr-o zona-cheie a Romaniei

Cine sunt potentialii beneficiari:

Finantarea nerambursabila acordata este intre minimum 200.000 euro si maximum 1.000.000 euro. Contributia maxima a programului la cheltuielile eligibile finantabile prin ajutor regional in regiunea Sud Est pentru intreprinderi mijlocii este de 60%, iar pentru intreprinderile mici si microintreprinderi de 70%.Proiectul propus in cererea de finantare pentru investitia initiala trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale, finantabile prin ajutor de stat regional:Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor in active necorporale finantabile prin ajutor de stat regional si a investitiilor finantabile prin ajutor de minimis (de exemplu, certificare produs, sisteme de management al calitatii, internationalizarea afacerii). Valoarea eligibila aferenta componentei finantabile prin ajutor de minimis nu poate depasi 20% din valoarea eligibila totala a investitiei.Suma este oferita prin Programul Operational Regional 2014-2020, care a deschis o linie de finantare europeana pe axa prioritara 2 "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii", prioritatea de investitii 2.2. "Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor".Rezervatia Biosfera Delta Dunarii, Judetul Tulcea si nordul Judetului Constanta.Este vorba desprein cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii (aprobata prin HG nr. 602/2016):a. "centrul Deltei, care cuprinde unitatile administrativ-teritoriale al caror teritoriu se afla integral in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crisan, Maliuc, Sfantu Gheorghe si orasul Sulina. Teritoriul acestor unitati administrativ-teritoriale se afla integral sau preponderent in Delta Dunarii propriu-zisa, intre bratele Dunarii;b. unitati administrativ-teritoriale aflate partial pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii: municipiul Tulcea, orasul Isaccea, orasul Babadag si comunele Murighiol, Mahmudia, Bestepe, Nufaru, Somova, Niculitel, Luncavita, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (judetul Tulcea) si Mihai Viteazu, Istria, Sacele si Corbu (judetul Constanta);c. unitati administrativ-teritoriale aflate in vecinatatea teritoriului Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, incluse pentru a asigura coeziunea teritoriala si coerenta unor interventii strategice: orasul Macin si comunele I.C. Bratianu, Smardan, Jijila, Vacareni, Greci, Frecatei, Mihail Kogalniceanu, Slava Cercheza".