Cati bani dau romanii pe un brad artificial de Craciun

Sondajul derulat in Romania, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Croatia, Macedonia, Slovenia si Austria a descoperit ca slovenii cheltuie cel mai mult pentru un brad artificial, 100 de euro in medie, urmati de unguri si croati, cu 60 - 65 de euro, in timp ce romanii, macedonenii, sarbii si austriecii cheltuie sume comparabile cu cele ale bulgarilor, 45 - 50 de euro, transmite BTA.In timp ce in statele occidentale, brazii de Craciun sunt decorati incepand de la mijlocul lunii noiembrie si despodobiti dupa data de 20 ianuarie, in estul Balcanilor pomul de Craciun este decorat mai tarziu si despodobit mai devreme.Sondajul a mai scos in evidenta unele diferente cu privire la preferintele consumatorilor pentru culoare, forma, marimea si soiul bradului de Craciun. Cea mai populara culoare este verdele, urmata de cea alba. Consumatorii din Macedonia si Croatia sunt mai curajosi in preferinta lor pentru brazii de culoare rosie. In Austria consumatorii experimenteaza brazi artificiali de culoare albastra, roz si portocalie.Cel mai popular model in Croatia si Ungaria este bradul de Craciun 3D, care seamana cel mai mult cu brazii naturali din regiunea scandinava.