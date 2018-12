Poze la minut direct pe Instagram. Cum se mai distreaza corporatistii la sfarsit de 2018

Am stat de vorba cu cei de la Photosnacks despre importanta Photo Booth-urilor la evenimentele corporate, care sunt beneficiile unui astfel de serviciu pentru firme si noile tehnologii pe care le ofera acestora.In primul rand, este o activitate creativa de a conecta invitatii cu tema evenimentului si cu business-ul. Un alt beneficiu al cabinelor foto este acela ca oferi participantilor la eveniment un mod simplu de a pastra vie amintirea evenimentului.Desigur, cel mai mare avantaj il reprezinta personalizarea Photo Booth-ului astfel incat brandul sa fie cat mai vizibil.In 2015, cand Photosnacks a inceput primul business cu Photo Booth din Romania, serviciul era unul simplu: ofereau serviciul de cabina foto clasica, unde cei care isi faceau fotografii foloseau propsurile, se fotografiau si primeau fotografia printata pe loc.Acum, tehnologiile sunt din ce in ce mai avansate si modul in care participantii se distreaza in fata camerei sunt si ele diferite. Tehnologiile si Social Media a avansat foarte repede, iar cei ce se bucura de Photo Booth la eveniment vor sa distribuie pozele si GIF-urile direct pe Facebook si Instagram.In 2018, un business de succes de acest gen trebuie sa inglobeze toate tipurile de servicii pe care le poate oferi un Photo Booth. In functie de eveniment si de nevoia clientului, Photosnacks ofera continut foto, video si GIF-uri, dar si numeroase instalatii speciale si optiunea de share imediat in Social Media.Pentru a veni in intampinarea clientilor, business-ul poate implementa conceptul clientului sau poate propune solutiile cele mai potrivite pentru eveniment si pentru brand.Si echipamentul profesional s-a schimbat in timp, de la simpla camera DSLR s-a ajuns la echipamente actuale de foto-video si la softuri si aplicatii moderne. Experientele s-au imbunatatit radical prin calitatea imaginii si a graficii.Acum, chiar si cele mai noi softuri pot fi integrate intr-un Photo Booth: VR, Green screen si 360x sunt doar cateva dintre solutiile pe care le propune Photosnacks.La orice petrecere corporate, brandul are nevoie de vizibilitate, iar Photo Booth-ul este un mod sigur in care invitatii la eveniment isi vor reaminti cu drag de clipele petrecute impreuna. Fie ca vad o fotografie cu magnet pe frigider, in fiecare zi, fie ca scrolleaza printre amintiri pe Facebook si revad imaginile, brandul va ramane aproape de oameni mult timp de la eveniment.Cu siguranta, cabinele foto vor ramane unul dintre principalele atractii de la evenimente, mai ales ca de multe ori acestea dau tonul socializarii. Pe viitor, evenimentele de business nu vor renunta la concept, dar vor solicita intotdeauna cele mai noi tehnologii si cele mai facile mijloace de personalizare.O.D.