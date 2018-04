S-a gandit sa aduca in Romania un produs de lux care nu se gasea, iar acum mizeaza pe afaceri de 3 milioane de euro #Interviu

"in viitorul apropiat un fotoliu de masaj nu va mai fi un lux, ci o necesitate."

A investit 150.000 de euro in aceasta idee, careia i-a dat numele Komoder , si s-a apucat de treaba.In doar cativa ani, lucrurile au evoluat spectaculos: Komoder a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de peste 2 milioane de euro si preconizeaza o cifra de afaceri de 3 milioane de euro in 2018. In plus, tocmai si-a deschis un showroom in Barcelona si urmeaza un altul in Sofia.Noul showroom este amplasat in centrul orasului spaniol, are o suprafata de 70 metri patrati si s-a dovedit a fi un succes inca de la deschidere. Investitia se ridica la 30.000 de euro.Studiile lui Adrian Rus sunt in zona de IT, dar cocheteaza mai mult cu zona de creatie si web design. Fondatorul Komoder intelege foarte bine programarea, limbajele de programare, tehnologia, iar timp de 5 ani a condus propria agentie de creatie - Braintuitive.Implicit, intelege foarte bine si care sunt nevoile celor ce lucreaza in aceasta industrie. Si nu sunt putini cei ce lucreaza 8-9 ore zilnic la calculator.Komoder s-a nascut in septembrie 2011 si a fost o idee pe care am validat-o foarte repede, am testat piata, am identificat nevoia clientului si ulterior am valorificat-o. Produsele cu care am deschis business-ul erau din gama Panasonic, produse foarte complexe, accesorizate, iar clientii nostri le-au apreciat calitatea.Neasteptat de bine. Clientii cautau astfel de produse, au interactionat cu ele in afara tarii, in aeroporturi, in centre spa, dar in Romania efectiv nu existau.In 2011, singura modalitate de a achizitiona un astfel de fotoliu era din afara tarii, dar cumparatorii erau descurajati de lipsa unui suport tehnic, a costului de transport si evident a pretului prea mare.Putem spune ca suntem promotorii industriei, setam trenduri si chiar tehnologii de masaj. Lucram indeaproape cu fabricile si aducem in productie unele modele pe care le schitam chiar noi.Mi-aduc aminte cand, in urma cu patru ani, solicitasem fabricii cu care lucram la momentul acela un tip de mecanism care sa realizeze un masaj pe o cursa de 120-130 cm.Ne-au refuzat din motive tehnice, un astfel de mecanism fiind incapabil sa sustina o greutate corporala de 80-90 kg.Patru luni mai tarziu, aveam in oferta un fotoliu de masaj cu sina de tip L de 130 kg care suporta 110 kg. Acum, mecanismul cu sina de masaj in "L" a fost adoptat de majoritatea producatorilor.Mult timp si foarte multe nopti.Ne obisnuim clientii cu termene de livrare foarte scurte, iar aceasta inseamna ca de multe ori marfurile se misca pe timpul noptii pentru ca termenul de livrare sa fie respectat.Investitia cea mai importanta esta aceasta: promitem si livram un pachet complet, iar imbunatatirea calitatii vietii clientului si a starii de bine reprezinta principala sursa de satisfactie.Daca vorbim de sume, investitia initiala a fost de 150.000 de euro.Am vandut peste 2.500 de unitati in 2017. Clientii Komoder sunt persoane care cauta o un masaj terapeutic sau masaj relaxare.Tipul de produs pe care noi il furnizam poate fi un fotoliu de relaxare, de masaj sau poate fi un fotoliu terapeutic.In mare parte, clientii sunt persoane care petrec mult timp la birou si doresc sa renunte la sedentarism.Piata este foarte dinamica si in continua evolutie tehnologica, pentru ca un fotoliu de masaj poate fi incredibil de accesorizat si de complet.De la porturi USB si aplicatii de smartphone la sisteme de scanare, senzori de presiune, toate acestea au ajuns sa fie implementate pe un fotoliu de masaj.Vorbim de un smartChair si eu cred ca in viitorul apropiat un fotoliu de masaj nu va mai fi un lux, ci o necesitate.Tocmai am deschis un showroom la Barcelona, iar in curand inauguram altul la Sofia. Avem o strategie de extindere pe plan european si o respectam.Avantajul nostru este ca avem o echipa de oameni energici, ne plac lucrurile care evolueaza repede, ne place tehnologia si o intelegem.Produsul nostru evolueaza in acelasi ritm, permanent lansam sau lucram la un proiect si prototip nou, iar de aici provine catalizatorul afacerii.Dezavantajul poate fi uneori logistica complexa de care avem nevoie.Produsul nostru este unul voluminos si necesita o livrare atenta, dar am reusit sa aducem acest dezavantaj in favoarea noastra.In final, satisfactia si recomandarea clientului ne livreaza cele mai mari avantaje de business.