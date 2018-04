Targ de primavara mai fun, mai fresh, mai dichisit: Vino la #maiDichisar, in 5-6 mai!

Peste 90 dintre cei mai iscusiti creatori romani

Brunch & Coffee de weekend cu toti prietenii

Tarte decadente, ciocolata ca-n filme si alte delicii fara rusine

Despre seria de evenimente #Dichisar

Despre organizatori - Breslo.ro

Asa cum ne-a obisnuit de 11 editii incoace, Dichisar este mult mai mult decat un targ: este un weekend relaxat petrecut intre prieteni, alaturi de care te bucuri de fun, food si shopping alternativ. Muzica este aleasa pe spranceana, iar bunatatile te tenteaza la fiecare pas.Editia Dichisar de Martisor a ridicat stacheta pentru targurile de profil, reunind sub acelasi acoperis un numar record de tineri artisti romani asa ca nici #maiDichisar nu se putea lasa mai prejos: peste 90 de artizani talentati asteapta cu drag si emotii sa isi faca cunoscute creatiile catre intreaga comunitate. Join the fun si hai sa ii primim cum se cuvine!Daca e weekend, alarma e oprita si ai dat skip la micul dejun, nu-i nimic. #maiDichisar te asteapta cu un brunch de zile mari oferit de Trofic, iar Origo prepara cafea de specialitate pe care o poti savura in tihna alaturi de prieteni si alti iubitori de creativitate 100% romaneasca.Ca si cum dieta nu ne este suficient testata, la #maiDichisar te poti infrupta din bunatati pe tot parcursul weekendului. Asta desigur, ca sa ai energie pentru shopping.Evenimentele #Dichisar sunt showcase-uri periodice de creatie romaneasca. Organizate de Breslo.ro in spirit urban si alternativ, sunt create pentru a da publicului iubitor de frumos ocazia de a-si cunoasa creatorii preferati intr-un loc fun si relaxat.#Dichisar este construit in jurul unui numar limitat de designeri tineri foarte atent selectionati + activitati extra din zona beauty&lifestyle. Incepand din 2018, este cel mai mare targ de design si handmade din Romania, gazduind creatiile a peste 90 de creatori la fiecare editie.Breslo.ro este cea mai mare comunitate creativa din Romania. Cu 200 000 de membri iubitori de design romanesc, platforma Breslo.ro este locul de intalnire al tuturor celor ce vor sa vanda online sau sa cumpere produse unicat, lucrate manual.In 10 ani de activitate, Breslo.ro a adunat peste 1 800 000 de creatii originale si materiale art&hobby, castigandu-si locul ca ambasador al handmade-ului autohton.