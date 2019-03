Business cu viziune, din bursa de student: #Interviu despre drumul catre primul milion de euro cu fondatorul Videt

As vrea, pentru inceput, sa ne spuneti cateva cuvinte despre experienta dumneavoastra antreprenoriala.

Cum arata piata magazinelor de ochelari si lentile de contact in 2011 si cum arata ea acum?

Ce ati adus nou, odata cu magazinul online Videt?

Ati pornit de la zero si ati ajuns la afaceri de 1,1 milioane de euro. Ce a contribuit la aceasta crestere rapida? S-a schimbat ceva in bugetele alocate de romani achizitiei de ochelari?

Cum se potriveste comertul online cu alegerea unei perechi de ochelari, care necesita de cele mai multe atat un consult de specialitate, cat si probe, pentru a vedea daca ochelarii ti se potrivesc? Ce solutii ati gasit?

Daca investitia in ochelarii de vedere este una obligatorie, in cazul ochelarilor de soare lucrurile stau putin diferit. Multi prefera ochelarii "fashion" ieftini, pe care ii pot gasi oriunde. Cum ati contracarat aceasta tendinta?

Pe langa online, insa, ati investit recent o suma considerabila intr-un nou showroom. Spuneti-ne mai multe despre planurile pe care le aveti pentru aceasta locatie.

V-ati propus, pentru 2019, dublarea cifrei de afaceri. Pe ce mizati in acest plan?

Daca ar fi sa o luati de la inceput, ce ati face diferit?

Ce sfaturi aveti pentru cei care ar vrea sa calce pe urmele dumneavoastra?

Desi a investit initial doar cateva sute de euro, iata ca in 2018 avea afaceri de 1,1 milioane de euro si promite ca-si va dubla cifra de afaceri in 2019. In plus, in luna martie inaugureaza si un nou showroom, in Dorobanti, in care a investit peste 200.000 de euro."Credem ca romanii sunt din ce in ce mai atenti la achizitia ochelarilor si aloca mai mult timp documentarii. In continuare, magazinele din mall sunt prima alegere a acestora, insa, cu siguranta, in viitor, consumatorii vor observa ca achizitia online a ochelarilor este la indemana oricui si ofera mai multe garantii, beneficiind atat de transport gratuit, cat si de retur gratuit", spune, intr-unAm fondat Videt.ro in 2011, in perioada in care eram in anul I de masterat. Eram un student care isi propusese sa incerce experienta antreprenoriatului in afara bancilor scolii, indiferent de sacrificii sau riscuri.Poate mi-au dat curaj mentorii mei (profesorii mei si oamenii de afaceri despre care citeam), poate am avut mai multa indrazneala decat alti tineri, dar am avut curajul sa ma lupt cu hartiile (inca de la inceput) si apoi cu riscul de a pierde tot.Am zambit atunci cand am vandut prima pereche de ochelari. N-am regretat nicio clipa atunci cand mi-am investit bursele de student (cateva sute de euro) intr-o afacere si am fost deschis schimbarii inca din clipa in care am observat ca, pe langa ochelari, exista o nisa pe piata romaneasca de optica, cea a lentilelor de contact medicale.In 2011, piata online de optica era la inceput. Vanzarea ochelarilor online era ceva foarte rar intanit, chiar si in pietele vestice, cu atat mai putin in Romania.In ceea ce priveste piata online de lentile de contact medicale, in 2011, activau deja cativa jucatori, inclusiv competitori din Ungaria, respectiv Cehia, dar si acestia erau noi pe piata.In momentul de fata, piata online de lentile de contact medicale s-a maturizat. Accentul se pune mai ales pe calitatea serviciilor, dorindu-se expedierea cat mai rapida a produselor, practicarea unor preturi mai convenabile si consilierea permanenta si specializata a clientului. Toate acestea sunt atuurile opticii online in comparatie cu opticile stradale.In momentul actual, se observa, asadar, o schimbare, ce avantajeaza Videt.ro si ceilalti jucatori online, caci o parte dintre vanzari se muta online, atat ca achizitie efectiva, cat si in ceea ce priveste informarea consumatorilor.De asemenea, atat pe plan local, cat si pe plan extern, pe langa brandurile binecunoscute de ochelari, apar si branduri marca proprie, calitative, insa mai convenabile ca pret.In 2011, cel mai probabil, am fost primii care am oferit in Romania posibilitatea de a achizitiona online o pereche completa de ochelari de vedere, insa, la momentul acela, ne-am reorientat rapid catre piata de lentile de contact medicale.Acum putem afirma ca oferim consumatorilor din Romania posibilitatea de a achizitiona lentile de contact la preturi foarte bune si, de cele mai multe ori, expediindu-le intr-un timp record.In 2016, in actionariatul companiei a intrat firma Alensa din Cehia, ce practica acelasi model de business in toate tarile din UE. Avantajul de a fi parte dintr-o asemenea companie este acela de a fi capabili sa expediem cea mai mare parte a comenzilor in 24-48 de ore (inclusiv produse care, de regula, nu se regasesc nici macar in stocul distribuitorilor din Romania, iar in acest caz, expedierea dureaza de la 1 la 4 saptamani).Prin investitia recenta din noul showroom din Bucuresti, oferim clientilor acelasi produse si preturi disponibile online, intr-un spatiu atragator, situat intr-o zona deosebita a Bucurestiului, avand la dispozitie mii de produse care pot fi probate.Odata intrat in magazinul nostru, clientul poate economisi timp si bani, simtindu-se privilegiat pentru ca poate proba mii de perechi de ochelari si se poate sfatui cu profesionisti.Cresterea rapida a inceput in 2016, odata cu intrarea in actionariat a firmei Alensa din Cehia. Stocul imens de produse la care avem acces, incluzand chiar si lentilele de contact speciale, referindu-ma aici la cele torice si multifocale, ne-a permis sa ne cream avantajul competitiv al expedierii foarte rapide si a preturilor avantajoase.Credem ca romanii sunt din ce in ce mai atenti la achizitia ochelarilor si aloca mai mult timp documentarii.In continuare, magazinele din mall sunt prima alegere a acestora, insa, cu siguranta, in viitor, consumatorii vor observa ca achizitia online a ochelarilor este la indemana oricui si ofera mai multe garantii, beneficiind atat de transport gratuit, cat si de retur gratuit.De asemenea, ideea de magazin online presupune libertatea consumatorului de a studia, de a compara, de a alege pretul si chiar de a schimba produsele. Aceasta libertate despre care vorbesc ofera un confort aproape imposibil de atins in offline.Showroom-ul pe care l-am deschis, ne dorim sa se situeze intre cele doua lumi, online si offline. In aceasta consta atractivitatea lui.Daca unui client ii este teama sa comande fara sa probeze, se poate hotari online care sunt solutiile potrivite in cazul sau, iar apoi vine sa probeze ochelarii/lentilele de contact, comanda fiind la un singur click de el, pentru ca il asteapta si in magazin un pupitru de comanda.Mai mult decat atat, poate petrece aici clipe agreabile, caci ne-am gandit sa-l primim altfel, de la un zambet pana la un colt de fotografii.In primul rand, clientii de la Videt.ro beneficiaza atat de livrare gratuita la majoritatea ochelarilor, cat si de retur gratuit. Asadar, indiferent daca alegerea clientului este una inspirata sau nu, acesta nu risca nimic.Am dezvoltat, de asemenea, un tool de probare a ochelarilor online, acesta oferind, de multe ori, o simulare foarte apropiata de realitate a modului in care ochelarii i se potrivesc.Oferim, totodata, clientilor nostri, libertatea de a comanda in functie de o reteta pe care ne-o trimit online, dupa ce au facut un consult de specialitate la orice oftalmog sau optometrist in care au incredere.Bineinteles, si noi oferim gratuit consultul pentru determinarea dioptriilor. Suntem deschisi pentru orice solutie care este apreciata de client.Nu in ultimul rand, partea de magazin offline este una foarte importanta in modelul nostru de business. Oamenii ne descopera online, dar ne viziteaza offline. Cunosc preturile dinainte, beneficiaza de consult gratuit pentru determinarea dioptriile si pot proba mii de modele.Este o tendinta care se observa si in alte tari, atat in cazul ochelarilor de soare, dar, surprinzator, si al ochelarilor de vedere.Noi explicam clientilor nostri faptul ca risca din punct de vedere medical, iar vederea este o calitate nepretuita.Ochelarii cu un standard scazut de calitate pot avea o viata foarte scurta, dar ceea ce e mai rau, pot sa nu aiba lentile cu dioptriile potrivite sau, in cazul ochelarilor de soare, pot sa nu asigure protectia necesara importriva radiatiilor UV.Un alt raspuns la aceasta tendinta a fost acela de a lansa si in Romania marca proprie de ochelari, Crulle. Este un produs in care noi avem foarte mare incredere.El a fost creat tocmai pentru a oferi un produs fashion, la un pret foarte bun, incepand de la 99 de lei pentru o rama de ochelari sau o pereche de ochelari de soare polarizati, dar asigurand, in acelasi timp, o calitate foarte buna a produsului.Clientii trebuie sa fie multumiti de produse pentru a alege si pe viitor acelasi retailer si marca de produs, de aceea, calitatea acestuia primeaza pentru noi.E adevarat ca am investit foarte mult in aceasta locatie, dar imaginea lui ne-a surprins placut si pe noi. Pe langa eficienta dialogului client-vanzator, impresioneaza atmosfera calda, libertatea clientului de a petrece aici cat timp vrea sa investeasca, posibilitatea de a intreba, de a cere, de a fi singur in alegere sau de a fi consiliat.Chiar colturi din magazin au fost destinate "statului pe ganduri" daca se poate numi astfel nevoia fiecaruia dintre noi de a lua decizii echilibrate.Prin noua locatie, dorim, de fapt, sa oferim clientilor un loc atragator, unde sa beneficieze de acelasi preturi online si unde sa poata proba cateva mii de perechi de ochelari soare si vedere. De asemenea, functioneaza ca un pick-up point pentru magazinul online, cat si ca un centru de consultatii pentru ochelari de vedere si adaptare de lentile de contact.Am ales zona Dorobanti, atat pentru traficul pietonal, dar si pentru o imagine cat mai buna a Videt.ro.Dorim ca, pana la finalul anului, sa expunem in acest magazin peste 3000 de modele de ochelari de vedere si de soare.Mizam pe o crestere a cotei de piata in ceea ce priveste lentilele de contact si, mai ales, pe dezvoltarea noului segment de business, ochelarii de vedere si cei de soare.Cred ca fiecare tanar trebuie sa faca o suma de greseli pentru a invata. Prin urmare, nu mi-as dori un alt parcurs, fiindca abia acum cred ca sunt capabil sa inteleg mecanismele pietei de optica medicala online si offline.Privind retrospectiv, poate ca ar fi trebuit sa fiu mai deschis catre investitia in ochelari de vedere si soare, inca de la inceput, cand am crezut mai mult in lentilele de contact medicale.Imi doresc sa existe multi tineri care sa devina antreprenori, transformand entuziasmul inceputului in luciditatea omului de afaceri, care isi face temele, tinand cont de toate datele pietei, ca orice elev.Sper sa-si pastreaze increderea in sine si in mediul de afaceri romanesc pentru ca altfel este greu sa accepti, in fiecare zi, provocari si sa proiectezi idei noi pentru o lume care se schimba permanent.Sper sa persevereze indiferent cat de greu poate parea uneori, sa transmita incredere si sa trateze cu respect fiecare partener de afaceri, referindu-ma aici inclusiv la clienti, angajati sau furnizori.