Cafeaua, o afacere care nu cunoaste criza: Descopera reteta succesului chiar de la Mihail Florescu

Avand ocazia sa cunosc indeaproape tari cu traditie in industria cafelei, in intreaga lume, imi doresc foarte mult sa vad ca si in Romania se face pasul major catre maturizarea pietei. Acesta nu consta in a vedea cat mai multe sortimente de cafele preambalate in urma cu mai multa vreme pe rafturile supermarketurilor, ci sa se dezvolte cat mai multe prajitorii locale mici.Iata o nisa neacoperita si o oportunitate de afaceri pentru cei care isi doresc sa porneasca pe drumul antreprenoriatului.Consider ca este obligatoriu ca orice magazin de cafea sa aiba propriul laborator, constand intr-o mica masina de prajit, cu o productie de 2 kg / sarja. Recomand marca Gemma, prezenta in tara de 2 ani.In functie de gradul de prajire (la un prajit mediu, care dureaza 18 minute, se pierd 12 - 14% din cantitatea cafelei verzi), are o capacitate de 3 sarje / ora, ceea ce inseamna aproximativ 5 kg / ora.Daca aveti drum in Bd Lacul Tei, langa Farmacia Tei veti descoperi un astfel de mic magazin unde puteti vedea o astfel de masina functionand si intelege de ce produsul aromat rezultat in urma prajirii realizate cu ajutorul ei ii atrage aproape de la sine pe iubitorii de cafea de calitate.Cumparand la preturi avantajoase cafea verde de la un importator cu traditie, se poate realiza un castig constant si sigur, tinand cont de faptul ca pretul cafelei prajite este, in medie, de 300% mai mare.Este loc pe piata pentru o astfel de afacere? Daca luam in considerare ca in Italia, la 57 milioane de locuitori sunt peste 1500 de prajitorii mici si mari, iar in Romania daca sunt 100, cred ca raspunsul este evident.Una din cele mai mari calitati ale cafelei este ca ea sa fie proaspat prajita. Altfel isi pierde foarte mult din proprietati. Odata cu educarea publicului in acest sens, lucru care se intampla deja si il putem observa cu usurinta din comportamentul de consum, cererea va creste tot mai mult.Premizele pe care le ofera acest produs care face parte din viata zilnica a majoritatii dintre noi sunt incurajatoare: nu cunoaste criza sau fluctuatii sezoniere, pentru ca savuram la fel de mult o cafea aromata atat iarna, cat si vara.In vacanta pe care mi-am petrecut-o in acest august torid in Cortina D'Ampezzo, Perla Dolomitilor, constanta fiecarei zile, atat in cazul meu, cat si a celorlalti turisti care isi incepeau ziua pe terasele racoroase si cochete, a fost cu siguranta cafeaua, a doua cea mai consumata bautura de pe planeta.