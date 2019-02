Construieste roboti in Romania si revolutioneaza piata muncii: Sky is the limit! #Interviu cu Cristian Ignat, Canopy

Pentru inceput, spune-ne cateva cuvinte despre tine si experienta pe care o ai in lumea antreprenoriatului.

Cristian Ignat construieste astfel de roboti in Romania, impreuna cu echipa sa de la Canopy si Aggranda Acest robot poate sa lucreze de 3-4 ori mai mult, tinand cont ca poate lucra noaptea si in weekend daca ii sunt programate sarcini", explicaCu toate acestea, robotii nu vin sa "fure" locurile de munca, ci dimpotriva, explica antreprenorul."Cred ca cel mai mare impact pe care il are un astfel de robot intr-o companie este ca isi face colegii fericiti", mai spune tanarul antreprenor.Am inceput cand eram in gimnaziu cu o revista creata de la zero de mine si cel mai bun prieten de-ai mei din copilarie. Vindeam revista in cartierul nostru. Chiar daca eram mic, am invatat multe despre ce vor prietenii mei sa vada in acea revista si pe ce si-ar da banii de inghetata.De la sfarsitul liceului pana in al doilea an de facultate am facut freelancing. Primul business serios a fost impreuna cu un partener din Anglia. Este vorba de o companie de IT care a creat un comparator de asigurari de motociclete si in acelasi timp outsourcing pe proiecte mai mici care asigurau venituri pentru a crea produsul. Din cate stiu, acum este cea mai folosita platforma pentru asigurari de motociclete din Marea Britanie - acolo exista o piata mare pe aceasta nisa.Am continuat ulterior la 2Performant (2Parale pe vremea respectiva) . Am fost printre primii angajati si am construit printre primele echipe dedicate pe zona de Pay Per Click. Echipa a ajuns repede printre cele mai reprezentative companii in domeniu si gestionam bugete semnificative.Acum 3 ani, a luat nastere Canopy. A fost primul moment in care am realizat ca nu mai am niciun partener cu care as putea sa ma sfatuiesc in cazul in care as fi avut nevoie de o a doua parere. Primul soc in calitate de Chief Canopyst. Compania a ajuns in 3 ani sa fie in topul agentiilor dedicate de Pay Per Click din punct de vedere al bugetelor gestionate (peste 6 milioane euro doar anul trecut) si al cifrei de afaceri (peste 500.000 euro) . Echipa are acum 17 persoane, doua pisici si lucreaza cu companii care sunt lider de piata in multe industrii.Canopy a inceput cu o echipa de 4 persoane: eu, doi specialisti cu experienta in domeniu si o colega pe partea administrativa. Cateva luni mai tarziu, am ajuns sa fim 6 persoane si un pisoi de o luna si jumatate pe care urma sa il botezam Nopy si care a devenit un ambasador puternic al companiei.Am inceput cu aproximativ 15 clienti iar astazi, portofoliul a ajuns la aproximativ 100 de clienti.La sfarsitul anului 2017 am descoperit UiPath. Atunci am aflat de acest termen: RPA este o forma de automatizare a proceselor repetitive dintr-o companie, institutie sau chiar din viata unei persoane. UiPath este o platforma de RPA prin care se pot dezvolta roboti software sau asistenti digitali, cum li se mai spune. Acesti roboti (care sunt de fapt niste softuri ce inlatura munca robotica) ajuta oamenii sa lucreze mai eficient.In 2018 am investit mult in a invata despre aceasta tehnologie, cat si despre platformele disponibile pe piata. Am participat la cele mai mari evenimente dedicate din lume, atat de la UiPath cat si de la concurentii principali (Automation Anywhere si Blue Prism) . Am ales sa folosim UiPath pe baza functionalitatilor pe care le ofera platforma. Acestea sunt, din analiza noastra, mult peste concurenta.In prezent, avem o echipa dedicata de 6 persoane si cautam noi colegi pentru birourile din Bucuresti si Iasi.Am facut un test pe propria piele si astfel a venit inspiratia de a investi in aceasta directie. Am creat un robot software intern pentru agentia noastra. Fara sa exagerez, a fost spectaculos cand am vazut un laptop independent care deschidea "singur" ferestre, dadea click-uri si introducea date. Practic, efectua aceleasi operatiuni pe care colega noastra le facea inainte: o munca de rutina care, pe termen lung, nu poate sa iti aduca valoare adaugata.Investitia se ridica la 120.000 euro. In cea mai mare parte, acesti bani s-au dus in learning - este un domeniu extrem de nou si nu exista inca multi specialisti in piata; in construirea brand-ului si actiuni de marketing. Iar 2019 este anul in care vom pune in practica lucrurile pe care le-am invatat si vom creste vizibilitatea.Primul robot dezvoltat a fost Rosy, pentru Canopy. Fiind un proiect pilot, nu ma asteptam la rezultate spectaculoase, insa, din fericire, m-am inselat. Rosy a ajutat agentia sa castige o zi si jumatate pe luna de munca repetitiva si frustranta. Poate nu pare mult, dar pentru un proiect de test, a fost suficient cat sa ne dea incredere.Alex este un robot dezvoltat pentru SAFECO, firma care se ocupa de contabilitatea noastra. Acesta este un robot mai complex care stie sa citeasca extrase bancare, sa le introduca in programul contabil, sa creeze si sa adauge facturi precum si multe alte operatiuni contabile.Piscot este robotul echipei Ana Pan. Acesta efectueaza doua procese complexe, tot din domeniul contabil. Iar de curand, a aparut si Lazar, un robot care creeaza obiecte personalizate cu ajutorul unui laser pentru un magazin online.Impreuna, robotii dezvoltati de noi salveaza in jur de 500 de ore lunar pentru companiile din care fac parte in acest moment.Nu ne-am propus un anumit numar de roboti. Ne dorim, insa, sa gasim companii pe care sa le ajutam sa scaleze mai usor si sa isi faca angajatii mai fericiti. Lipsa resursei umane este o problema foarte mare in acest moment, iar cererea din partea companiilor este mare. Acest lucru duce la costuri din ce in ce mai mari pentru companii pentru a-si tine oamenii buni. Robotii vor ajuta inclusiv retentia oamenilor deoarece vor face lucruri care le vor aduce valoare mai mare si ii vor ajuta sa se dezvolte in cariera lor.Dezvoltam robotii la cererea clientilor. Initial are loc o analiza a proceselor si a timpului pe care l-ar salva unul sau mai multi roboti, apoi facem o propunere clientului care include si timpul maxim de recuperare a investitiei. Acesta nu poate depasi 6 luni. De aici si cererea foarte mare de dezvoltare de roboti.Un robot reprezinta intre 20 si 30% din costul unei persoane cu un venit mediu in Romania. Acest robot poate sa lucreze de 3-4 ori mai mult, tinand cont ca poate lucra noaptea si in weekend daca ii sunt programate sarcini. Mai mult decat atat, un robot nu poate gresi. Iar cand vorbim de task-uri repetitive pe care cineva le face 8 ore pe zi, ar fi nerealist sa crezi ca nu pot interveni erori umane.Cred ca cel mai mare impact pe care il are un astfel de robot intr-o companie este ca isi face colegii fericiti. In toate discutiile initiale pe care le-am avut de pana acum, vedeam in ochii persoanelor cu care discutam ca abia asteaptau sa scape de acele sarcini. Vorbim de oameni care, in general, pot sa faca mult mai mult decat sa dea copy / paste dintr-un sistem in altul, spre exemplu.Ca beneficii importante pentru companie mentionez recuperarea extrem de rapida a investitiei - avem clienti care si-au recuperat investitia in primele doua luni, precum si cresterea gradului de fericire a angajatilor la locul de munca.Devine din ce in ce mai deschisa. Este drept ca UiPath a ajutat mult la acest lucru. Fiind primul unicorn din Romania a starnit multe curiozitati in companii si a crescut mult increderea in acesti roboti software.Noi nu am avut nicio discutie cu un client care sa ne spuna ca nu este interesat. Poate fi o provocare sa gasesti procesul respectiv in companie.Eu cred foarte mult in ambitia celor de la UiPath de a ajunge la momentul in care fiecare dintre noi sa aiba un robot. Pornind de la asta, dar si de la rezultatele pe care le-am vazut, cred ca in urmatorii ani vom avea multi colegi roboti in jurul nostru. In urmatorii 3 ani vom vedea in Romania cel putin un robot in toate companiile care au o cifra de afaceri de peste 100 milioane de euro. Asta deoarece in aceste companii sunt multe procese repetitive care pot fi automatizate.Toate companiile isi doresc sa apeleze la automatizari cat mai mult, iar astfel de tehnologii raspund acestor nevoi.Desi acesta este primul lucru la care se gandesc de multe ori si companiile, nu este adevarat. Vor disparea cel mai probabil anumite joburi. Dar la cat de mare este cererea de resurse umane in acest moment, cu siguranta nu vom vedea reduceri de personal. Oamenilor li se vor atribui alte sarcini.Subliniez faptul ca acesti roboti inlocuiesc o munca total neplacuta. Spre exemplu, introducerea datelor din facturile fizice intr-un program de contabilitate. Ganditi-va ca sunt oameni care fac asta 8 ore pe zi. Din punctul meu de vedere, este inuman sa faci asta si sa nu gresesti. Acesti oameni au sansa de a se perfectiona in alte zone.Forrester estimeaza ca piata de RPA va ajunge la 2,9 miliarde de dolari pana in 2021. Iar aceste estimari sunt depasite de la an la an. Este o piata foarte mare care va creste mult in urmatoarea perioada. Ganditi-va doar la faptul ca UiPath, care este doar una din platformele de RPA, a crescut intr-un singur an de la o evaluare de 1 miliard la 3 miliarde de dolari. Sky is the limit.