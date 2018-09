Economia romaneasca functioneaza ca o masina cu frana de mana trasa (analiza)

Apetitul pentru afaceri este in scadere

Conform analizei publicate miercuri, "blocajul financiar, instabilitatea politica si accesul tot mai scump la finantare sunt principalele argumente care fac ca economia romaneasca sa functioneze precum o masina cu frana de mana trasa"."Economia romaneasca si-a temperat avansul in acest an, spre 4% din PIB, iar primele efecte incep sa se resimta in mediul de business. Numarul companiilor dizolvate a crescut cu 35% in primele sapte luni, iar cel al firmelor noi a scazut cu 13%, la 82.060, fata de acceasi perioada din 2017, semn ca apetitul pentru afaceri este in scadere (...) la prima vedere, business-ul romanesc e pe plus, consumul e la cote maxime, salariile cresc, se construieste la foc continuu, insa in aceeasi masura apar si tot mai multe semnale ingrijoratoare. Dincolo de evolutia inflatiei si acutizarea crizei de pe piata fortei de munca, un alt semnal de ingrijorare este legat de scaderea apetitului pentru business", noteaza analistii.In plus, numarul companiilor cu afaceri mai mari de 1 milion de euro, care au intrat in insolventa in prima parte a anului curent, este in crestere.. Cresterea preturilor si a costurilor de finantare, incertitudinea economica, sunt elemente in prim-plan si au efecte directe in mediul de afaceri local.Apetitul investitional tinde sa se tempereze pe fondul inrautatirii conditiilor economice in unele domenii importante, inclusiv in comert si servicii. Dupa un an 2017 in care multi indicatori statistici au stat in zona pozitiva, de la numarul de infiintari de firme (136.699 fata de 105.982, in 2016) la radieri (82.295 fata de 109.133, in 2016), in acest an ne aflam pe o panta descendenta, pe fondul lipsei de predictibilitate, a cresterii economiei subterane si mai ales a acutizarii blocajului financiar, cu efecte directe in dezvoltarea afacerilor pe orizontala", afirma expertii KeysFin.In viziunea analistilor, cele mai riscante sectoare din economia romaneasca sunt: comertul (2.812 insolvente, in 2017), constructiile (1.324) si industria prelucratoare (1.089) . La polul opus se afla Sanatatea & Asistenta sociala (28), Invatamantul (35) si Industria extractiva (39).Totodata, in activitatile profesionale, perioada medie de incasare a creantelor a ajuns la 223 de zile, iar cea de plata se situeaza la 238 de zile.. Platile se fac, in medie, la 422 de zile, iar incasarile la 195 de zile. In topul celor mai riscante sectoare, din acest punct de vedere, se mai afla agricultura, industria extractiva si energia electrica & gaze. In industria prelucratoare, platile se fac in medie la 150 de zile, iar incasarile la 80 de zile, iar in comert la 113 zile in cazul platii datoriilor si la 59 de zile in cazul incasarii facturilor", sustin reprezentantii KeysFin.Cu toate acestea, la nivelul anului 2017, platile restante pe ansamblul economiei au scazut cu 17,6%, comparativ cu 2016, ajungand la 20 miliarde de euro, iar gradul de indatorare s-a redus la 53,7%.Potrivit sursei citate, din 2013 si pana in prezent, comertul continua sa reprezinte cel mai riscant domeniu in ceea ce priveste intarzierile la plata, in acest sector activand cele mai multe companii (aproape 200.000), cu o cifra de afaceri de peste 110 miliarde de euro.Din totalul de 8.761 de firme aflate in insolventa din 2017, peste 30% erau din comert (2.812 firme), in scadere cu 65,7% fata de 2013, respectiv 8.202 firme. Topul insolventei este completat de constructii, cu 1.324 companii (3.054, in 2013) si industria prelucratoare - cu 1.089 (3.187, in 2013) . Pe domenii de activitate, urmeaza transporturile si depozitarea, hotelurile si restaurantele, activitatile profesionale, agricultura si serviciile administrative si de suport.Datele citate de KeysFin arata faptul ca, in primul semestru din 2018, sunt cu 12% mai multe firme care si-au intrerupt activitatea, in timp ce numarul SRL-urilor nou infiintate a scazut cu 19%, la 45.276.