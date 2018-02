Oportunitate de afacere cu teren gazon artificial sintetic

Cine te ajuta cu montajul si amenajarea gazonului artificial sintetic?

Pe langa aceste avantaje considerabile un teren cu gazon artificial poate fi amplasat si in interior sau poate fi acoperit, astfel incat sa permita desfasurarea meciurilor indiferent de sezon, fara grija conditiilor meteo.Deoarece s-au constientizat avantajele terenurilor cu gazon artificial sintetic, tot mai multi oameni de afaceri au investit in amenajarea de astfel de terenuri, pentru un profit substantial.Sunt firme ce detin zeci de terenuri amplasate in diverse orase si au o cifra de afaceri consistenta.Preturile de inchiriere variaza intre 80 si 150 lei pe ora in functie de oras, zona, ora de inchiriere (daca se utilizeaza nocturna).Timpul mediu de inchiriere este intre 90 si 120 de minute. In pretul de inchiriere se ofera mingi si veste pentru diferentierea jucatorilor celor doua echipe.Fotbalul este unul dintre cele mai populare sporturi din Europa, fiind foarte multe echipe ce joaca la nivel profesionist, dar si mai multe echipe mici si locale de amatori ce isi desfasoara meciurile pe terenurile sintetice de fotbal din orasele lor.Mai mult, companiile aleg tenisul sau fotbalul ca resursa de team building pentru angajatii lor, asa ca exista clienti mai tot timpul pe aceasta nisa.Compania SC Hattrick Sport SRL vine in ajutorul antreprenorilor ce isi doresc sa-si deschida o afacere cu terenuri de gazon artificial sintetic si le pune la dispozitie mai multe tipuri de gazon artificial din care sa aleaga: gazon artificial multisport, gazon artificial pentru fotbal, gazon artificial pentru tenis, gazon artificial pentru golf, chiar si gazon artificial pentru decor, un gazon care imita foarte bine iarba naturala si poate fi folosit atat la interior cat si la exterior.Acestia asigura, cu ajutorul unei echipe specializate din cadrul companiei care se deplaseaza la locul de montaj ORIUNDE IN ROMANIA.SC Hattrick Sport SRL ofera garantie la terenuri si aceasta variaza in functie de materialul din care este produs, dar si de dimensiunile si caracteristicile firului de iarba.In portofoliul companiei se numara peste 150 de terenuri montate in Bucuresti si judetele Brasov, Arad, Bihor,Cluj, Galati, Braila, Satu Mare, Iasi, Suceava, Botosani, Covasna, Mehedinti, Bacau, Bistrita Nasaud, Neamt, Prahova, Tulcea, Timis, Vaslui, Vrancea, Constanta.Majoritatea terenurilor montate sunt de tipul, dar sunt si terenuri exclusive pentru fotbal sau tenis.SC Hattrick Sport SRL asigura montajul gazonului artificial dupa cum am precizat si anterior, dar si intretinerea acestora. Pentru mai multe detalii despre terenurile cu gazon artificial acceseaza www.gazonsportiv.ro Consilierii societatii Hattrick Sport te pot ajuta in alegerea tipului de gazon in functie de fiecare proiect in parte si de bugetele disponibile.Gazonul artificial are costuri de intretinere minore fiindca nu este necesara taierea sau udarea acestuia, ci doar efectuarea unui periaj periodic a suprafetei de gazon.De indata ce te-ai ocupat de montajul gazonului artificial si atragerea de clienti, este timpul sa gandesti putin altfel. Pe langa inchirierea obisnuita a terenului exista mai multe modalitati prin care poti sa faci profit de pe urma terenului.Poti sa extinzi activitatea firmei in organizarea campionatelor de fotbal, intalniri de afaceri sau organizarea de evenimente in aer liber.De asemenea ai putea sa iti amplasezi un magazin in care sa vinzi echipament sportiv, cum ar fi ghete de fotbal , pantaloni si sorturi, treninguri, mingi si asa mai departe.Daca consideri ca ai spatiul necesar poti sa te gandesti si la deschiderea unei cafenele interioare. Orice merge cand ai la dispozitie o gama atat de mare de clienti.Ultima etapa ar fi deschiderea unui website sau a unei pagini de social media, cum ar fi Facebook, astfel incat cei care cauta sa iti poata gasi facilitatea.Poti folosi Facebook-ul pentru a construi o baza de clienti si desfasurarea de evenimente cu promotii speciale.