Pe urmele the Queen of knitwear: A renuntat la cariera in banca familiei pentru visul ei croit cu fire nobile #Interviu Corina Blidar, Never Oblivion

Intre arta si business:

Ce v-a determinat sa renuntati la cariera in banking si sa porniti pe cont propriu, in business?

Ati investit in diverse domenii dar v-ati concentrat pe productia de tricotaje, odata cu nasterea brandului Never Oblivion. Spuneti-ne cateva cuvinte despre cum s-a nascut acest proiect, despre provocarea unei noi industrii, dar si despre pasiunea dumneavoastra pentru materialele de calitate.

De unde va procurati materialele?

Unde sunt confectionate piesele de imbracaminte?

Care a fost investitia si in cat timp estimati ca o veti recupera?

Cum sunt primite in Romania materialele naturale, precum casmirul sau lana merinos? Cum ati defini piata la ora actuala?

Este Romania o piata cu mari sanse de dezvoltare pe viitor, in acest sens?

Ce ne puteti spune despre obiceiurile de cumparare?

Putem face o comparatie cu alte tari, in ceea ce priveste investitia oamenilor de rand in haine din materiale de calitate?

Ce planuri aveti pentru Never Oblivion, in 2020?

Putem vorbi si despre cifra de afaceri? Cum a aratat anul 2019 si ce estimari aveti pentru 2020?

A dat fraiele Bancii Feroviare detinute de tatal sau, miliardarul Valer Blidar, pe finetea tesaturilor de calitate si amintirea draga a copilariei cand mama ei tricota fire nobile pentru a-i crea hainute dintre cele mai frumoase.Asa s-a nascut Never Oblivion , un brand "de neuitat" ce lucreaza in Romania fire venite tocmai din Peru si Italia, estimat sa atinga in 2020 o cifra de afaceri de 250.000 de euro."Curajul de a incepe afacerea vine din admiratia pentru designerul Sonya Rykiel, cunoscuta ca 'the Queen of knitwear'", isi aminteste Corina Blidar, intr-un interviu acordat Business24.A absolvit ASE - Managementul Firmei, am urmat studiile de Drept la Universitatea Romano Americana din Bucuresti, ca sa completeze cunostintele economice, dar si pentru a avea un back-up de cariera pentru vremuri nesigure.Cariera bancara a fost insa cea care s-a impus intre toate celelalte posibile directii.A inceput sa lucreze alaturi de parinti din al doilea an de facultate. Initial s-a ocupat de relatia cu Camera de Munca, ulterior s-a implicat in zona de management in firma. In banca a inceput pe postul de consilier, pana la nivel de membru in Consiliul de Supraveghere, alaturi de o echipa care a adus pe piata romaneasca o serie de noutati."La 39 de ani mi-am dat seama ca am nevoie de o schimbare de 'business mindset' pentru a face performanta, iar pentru asta aveam nevoie de o scoala care formeaza economisti in afara. Am obtinut EMBA la Chicago Booth School of Business", povesteste femeia de afaceri.Tot la Chicago a participat la organizarea organizarea Festivalului de Film romanesc de la Chicago - RoFest Trends, un eveniment dedicat diasporei romanesti din US si cinefililor americani.Domeniul bancar este foarte interesant si plin de provocari dar pe de alta parte iti ingradeste cumva optiunile.Am simtit nevoia sa aduc ceva nou pe piata romaneasca si nu numai.Fara a avea un talent descoperit in zona artistica, am creat un brand la intersectia intre arta si business, bazat pe calitate dar si pe un pret corect.Am fondat in anul 2018 brandul de tricotaje din fibre nobile Never Oblivion. Numele brandului se traduce prin 'de neuitat' si este revenirea la o pasiune din copilarie, din vremea in care mama imi tricota pulovere din mohair, iar eu alegeam modelul, culorile si accesoriile. Curajul de a incepe afacerea vine din admiratia pentru designerul Sonya Rykiel, cunoscuta ca "the Queen of knitwear".Noua afacere a venit cu o mare responsabilitate, decizia de a limita timpul alocat banking-ului si afacerii de familie si pornirea pe un drum doar al meu.Firele de casmir, alpaca, lana extrafina merinos, bumbac egiptean si matase le aduc din Italia si Peru.Desi inceputurile au fost destul de complicate, productia o fac integral in Romania, cu producatori consacrati care lucreaza cu mari case de moda din Europa si SUA.Investitia initiala a fost de 50.000 euro, insa vad evolutia brandului prin parteneriate cu magazine multibrand si magazine brick and mortar din Romania si din Europa.In functie de varsta clientilor, ne dam seama ca sunt clienti care au cunostinte clare de calitate a firelor folosite de noi, dar si clienti care pun accentul pe design mai mult decat pe firul folosit.Noi vrem sa le imbinam, abordand un design clasic "with a twist" si folosind materiale de calitate.Eu cred ca da, o nisa din ce in ce mai mare de clientela isi doreste sa aiba acces la produse de calitate.Romanii consumatori de branduri consacrate nu sunt sensibili la calitatea produselor pe care le achizitioneaza. Noi vrem sa ajungem la cei care isi doresc produse de calitate, fir si punere in opera, la preturi corecte. Este normal, credem noi, ca un produs din lana extra fina merinos si casmir sa aiba un pret mai mare, dar beneficiile depasesc pretul afisat.Influentele din afara sunt evidente, creste segmentul dornic sa investeasca in haine de calitate. Atentia sporita acordata ecologiei si risipei vor avea influente si in zona aceasta prin consum mai mic dar si calitate pentru o rezistenta in timp.In 2020 speram sa lansam si o colectie capsula pentru barbati, avem cereri numeroase pentru ca in zona lor oferta este mai limitata si as putea spune plictisitoare.Pentru anul 2020, vizez o cifra de afaceri de 250.000 eur. Despre anul 2019 putem spune ca fost un an de setari de business si cautari de oportunitati.