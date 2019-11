Startarium: 10 idei de afaceri lansate in crowdfunding cu mai putin de 10.000 de euro

Cele 10 idei au facut parte din Startarium Crowdfunding Makeathon, cel mai amplu proiect dedicat finantarii prin crowdfunding din Romania. Desi foarte diferite ca obiect de activitate, toate se adreseaza unui public urban activ, care vrea experiente si produse inedite, si sunt business-uri creative, care implica arta sau tehnologia digitala.Atragerea finantarii necesare celor 10 produse sau servicii a inceput deja, odata cu campaniile de crowdfunding demarate prin Startarium Crowdfunding Makeathon. Lansate simultan pe 5 noiembrie in cadrul PitchDay, cea mai mare competitie pentru startup-uri din Romania, cele zece campanii de crowdfunding sunt in plin proces de finantare. Practic, cei interesati de produsele si serviciile acestor antreprenori le pot cumpara in avans, primind in schimb diferite recompense pentru sustinerea lor.Pana pe 15 decembrie, cele 10 startup-uri vor sa stranga in total, pe platforma de crowdfunding sustinuta de Startarium, aproape 65.000 de euro, fie pentru a-si construi un business, fie pentru a-si dezvolta afacerea in noi directii. De la lansarea Startarium, 2.000 de romani au sustinut peste 50 de startup-uri sa-si finanteze produsele sau serviciile prin crowdfunding, suma totala atrasa de antreprenori ridicandu-se la aproximativ 130.000 de euro."Crowdfunding-ul incepe sa devina din ce in ce mai popular si in Romania, ca instrument nu numai de finantare, ci si de validare a ideii de business. Pentru cei 10, dar si pentru fiecare antreprenor la inceput de drum, punem la dispozitie platforma si resursele educationale din Startarium pentru a-i ajuta sa creasca sustinut, sa invete si sa isi dezvolte un business sustenabil. Pe de alta parte, ne dorim sa popularizam conceptul si in randul potentialilor sustinatori, sa ajutam publicul larg sa se familiarizeze cu avantajele pe care le capata atunci cand sustin o campanie de crowdfunding", a spus Adina Cretu, Project Manager Startarium.1.- Este un start-up ce isi propune sa aduca arta in viata de zi cu zi intr-un mod responsabil si sustenabil. Proiectul ARTelier #UPcycledARTistic are ca scop reciclarea vestimentara a denimului si a altor materiale textile, prin adaugarea de pictura si colaje textile, creand astfel un nou produs, iesit din tipare. Picturile manuale sunt unice sau in editie limitata, realizate cu vopsele speciale care sa reziste in timp.2.- Este un startup care vrea sa impartaseasca expertiza in pictura manuala pe obiecte din piele naturala in ateliere haute-couture Do It Yourself, cu o puternica latura experientiala. Singuri sau cu prietenii, cei interesati pot petrece cateva ore in care vor lua contact direct cu pielea naturala, invete sa lucreze cu ea si sa isi manufactureze o geanta sau accesorii din piele.3.- Isi propune sa fie primul brand din Romania gandit sa exprime prin imbracaminte lucruri despre cultura, identitatea si felul de a fi al romanului: iubitor de natura, curios, prietenos, ingenios, solidar. In prima etapa, POM va fi sub forma unor tricouri cu certificari de sustenabilitate, peste care va fi aplicat un design original romanesc, conceput de o echipa mixta de oameni creativi, psihologi, istorici, antropologi.4.- Este scoala dedicata clarificarii conceptelor precum CAD, design, model 3D sau prototip, in contextul digitalizarii tot mai accentuate. Antreprenorul vrea sa construiasca un spatiu de lucru pentru persoanele interesate de aceste activitati, unde sa se poata documenta si dezvolta profesional avand acces la cursuri tinute de profesori specializati, la reviste si carti din domeniu, la atmosfera dintr-un atelier de prototipare rapida.5.- Vine de la remediu cultural si inseamna: Recul Theater - o sala de teatru cu 140 de locuri in care se vor juca spectacole de teatru, spectacole de improvizatie, sketch comedy si muzical, Recul Cafe-bar - spatiu de socializare si Recul School - o scoala care ofera cursuri de teatru de improvizatie, actorie si invatare intuitiva.6.- Este o platforma online pentru servicii de design si decoratiuni interioare. Platforma permite beneficiarului sa gaseasca un designer rapid, care sa-i prezinte optiuni de amenajare pentru spatiul sau, sa comande articolele prin intermediul ei si sa fie asistat in momentul amenajarii.7.- Este o scoala alternativa bazata pe modelul de educatie Agile Learning (Self-Directed Learning), prin care copiii cu varste intre 3-6 ani si 7-14 ani au libertatea de a lua decizii responsabile si contribuie activ la construirea propriului spatiu de invatare si dezvoltare.8.- Ofera produse sanatoase si ecologice care raspund provocarilor hranei viitorului, avand la baza spirulina artizanala. Spinoa ofera in prezent cinci tipuri diferite de produse pe baza de spirulina, printre care si ciocolata sau miere, si isi propune sa creeze Inspir, un produs simplu si usor de folosit, care permite cultivarea spirulinei chiar acasa. Inspir este conceput ca un obiect decorativ de iluminat, care ofera o lumina ambientala verde, iar datorita design-ului modular, poate fi adaptat la tipuri diferite de recipiente.9.- Este un joc care foloseste doua concepte din psihologie: Triunghiul Dramei si Triunghiul Compasiunii. Mai exact, este un board game care ii invata pe utilizatori despre putere si responsabilitate, intr-un mod distractiv. Aflat in stadiul de prototip, are nevoie de finantare pentru a intra in productie.10.- Foloseste design inteligent, tehnologie de printare 3D si lemn reciclat ca sa creeze jucarii educative, corpuri de iluminat si mobiler. De asemenea, vine in ajutorul creatorilor de toate varstele pentru a da forma ideilor lor, prin expertiza in proiectare, design si prototipare.Toate aceste campanii de crowdfunding se deruleaza pe platforma Startarium. Prin atragerea finantarii necesare, de la cumparatori care cred in ceea ce isi propune sa ofere fiecare startup, antreprenorii isi vor putea implementa ideile si lansa noile produse sau linii de business. Detaliile complete despre toate aceste proiecte sunt disponibile pe Crowdfunding.Startarium.ro.***Lansat in 2016 sub umbrela metaforei "Orasul Antreprenorilor", Startarium este cea mai complexa platforma pentru antreprenori la inceput de drum. O initiativa Impact Hub si ING, Startarium este locul in care antreprenorii existenti sau in curs de devenire au acces la tot ce au nevoie pentru a lansa si a creste o afacere de succes. Platforma este construita pe 3 piloni - invatare, testare si finantare - si isi structureaza beneficiile in mai multe module functionale: instrumente de business, cursuri online, interviuri cu antreprenori romani, platforma proprie de crowdfunding, mentorat, networking si pitching. De la lansare, Startarium a adunat o comunitate de peste 36.000 de membri si 50 de mentori cu care antreprenorii pot lucra gratuit, a publicat peste 350 de materiale si a deschis accesul la finantari ce depasesc 600.000 de euro.