Tinerii antreprenori care vor sa dezvolte afaceri inovatoare pot obtine 20.000 de euro pentru a-si pune in practica ideile

Tinerii din Romania sunt din ce in ce mai motivati de o cariera antreprenoriala si de infiintarea unor afaceri inovatoare, cu beneficii pentru comunitatea in care traim si care sa fie viabile in timp. De asemenea, studiile arata ca mediul antreprenorial dinRomania are nevoie de idei de afaceri indraznete, care sa faca fata provocarilor unei lumi ce va fi dominata de tehnologie.Future Makers este un program educational de antreprenoriat adresat tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 29 de ani ce pune la dispozitie premii totale in valoare de 20.000 euro, incubare si mentorat pentru idei care propun solutii concrete de rezolvare la provocarile pe care viitorul ni le pregateste.Competitia Future Makers se afla la a doua editie, iar tinerii din toata tara isi pot inscrie ideile de business pana pe 2 iunie pe www.futuremakers.ro Proiectul este destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2 si 8 ani si isi propune, ca prin arta teatrala si poveste, sa creeze cadrul potrivit pentru ca cei mici sa identifice emotiile si sa invete sa le gestioneze."Future Makers ne-a pus in contact cu oameni minunati, de la care am invatat multe. Mentorul nostru, Adina Sandu ne-a devenit si partener, alaturi de Teatrul Recul, ce va deveni din toamna locatia noastra pentru spectacole. Este o comunitate care ne-a inspirat si din care ne face placere sa facem parte", spune Mirona Paun.Marius Ciobanu, un alt tanar care a castigat finantare in cadrul competitiei Future Makers, a gandit o idee de afacere care sa vina in ajutorul comunitatilor care nu au acces la solutiile publice de reciclare. Astfel, el lucreaza la realizarea unei masini care sa fie utilizata ca un inlocuitor al utilajelor folosite in industria maselor plastice."In urma competitiei Future Makers, am realizat al doilea prototip de masina cu injectie, iar astazi suntem aproape de finalizarea modelului final. Ca impact financiar, in momentul de fata avem aproximativ 30.000 euro plus fata de luna ianuarie 2019, dar si noi parteneriate cu firme din afara Romaniei, Camera de Comert Timisoara, dar si universitati precum Provadis School of International Management and Technology din Frankfurt", spune Marius Ciobanu.Sabin Dimian a fondat Veltra Bikes, singurul start-up romanesc care produce 100% manual biciclete din bambus laminat. Veltra a trecut cu succes toate testele de siguranta si a obtinut cel mai prestigios certificat din industria bicicletelor, ISO 4210, iar anul acesta si-au propus sa produca intre 60 si 100 de biciclete pentru piata din Romania."Pot spune ca Future Makers a fost rampa de lansare, deoarece pe toata perioada programului am continuat sa rafinam si sa imbunatatim produsul. Totodata, experienta dobandita in aceste luni de incubare au contat intr-o proportie destul de mare atunci cand am fost acceptati in acceleratorul Climate-Kic", spune Sabin Dimian.Inainte de a se inscrie in competitie, tinerii au ocazia sa participe la ateliere de antreprenoriat pentru a putea lucra la ideilor lor de business. In cadrul celei de-a doua editii, Future Makers se intalneste cu peste 2000 de tineri pasionati de antreprenoriat din peste 22 de orase din Romania.Calendarul urmatoarelor ateliere de antreprenoriat (inscrierile au loc pe website):22 mai - Bucuresti, la Facultatea de Stiinte Politice a Universitatii din Bucuresti;24 mai - Brasov, la Aula Sergiu Chiriacescu a Universitatii Transilvania din Brasov;30 mai - Targu Jiu, la Muzeul Judetean "Alexandru Stefulescu".