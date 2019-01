Unul din cei mai prosperi oameni de afaceri din Elvetia investeste in Romania: Sunt nerabdator sa imi lansez proiectele pe aceasta piata!

Cea mai recenta initiativa a sa este de a face pasi concreti pentru intrarea pe piata rezidentiala si comerciala a companiei ACC Investments SRL, avand in vizor segmentele de inalta calitate si lux.In continuare, compania intentioneaza sa dezvolte proiecte imobiliare comerciale si urbane in Bucuresti si in alte orase.Aceste investitii reflecta atat potentialul Romaniei de crestere economica, precum si nevoia unui concept nou bazat pe calitatea recunoscuta care defineste proiectele rezidentiale de lux.ACC Investments aduce experienta sa internationala recunoscuta in domeniul imobiliar si al managementului de proiect, pentru a plasa Romania pe harta globala a proiectelor rezidentiale de lux.Echipa din Romania beneficieaza de directa coordonare a investitorului international Claudio Cisullo, el fiind angajat personal pentru a se asigura de succesul acestei noi initiative pentru toate partile angrenate."Romania este o tara dinamica, cu un excelent randament pentru investitori. Sectorul imobiliar este atragator, il urmaresc de ceva vreme si sunt convins ca decizia de a investi aici vine la timpul potrivit. Sunt nerabdator sa imi lansez proiectele pe aceasta piata cu mult potential", a spus Claudio Cisullo.Alaturi de Claudio Cisullo, care este presedintele companiei, membrii comitetului de conducere consultativ al ACC Investments sunt: Mihnea Vasiliu, CEO al Ringier Romania, Gabriel Biris, avocat si fost secretar de stat in cadrul Ministerului Finantelor si Corina Vintan, fondatorul Links Associates si fost director general pentru comunicare in Ministerul Afacerilor Externe.Lansarea ACC Investments SRL pe piata din Romania este al doilea pas dupa deschiderea centrului shared services al Chain IQ, o alta corporatie in crestere care este detinuta majoritar si condusa de Claudio Cisullo. Chain IQ este unul dintre liderii globali in domeniul serviciilor de achizitii strategice, tactice si operationale, cu sediul in Elvetia, avand in acest moment aproape de 100 de angajati in Romania.