Vinde ceasuri, machete de colectie si seturi de sah de 20.000 de lei. Primul "Gift Concierge" din Romania: Cele mai multe comenzi vin din Bucuresti si Sibiu #Interviu

Care este povestea MyMan?

Ce v-a determinat sa va creati propriul serviciu de gift concierge?

Ce inseamna sa fii un consilier pentru alegerea unui cadou de lux?

Care a fost investitia initiala?

V-ati ales ca partener de afaceri chiar pe sora dumneavoastra, pe

Corina Cristian.

Ce cadouri gasim la Galeria MyMan?

S-a intamplat vreodata sa va solicite cineva un obiect pe care sa nu-l aveti "pe stoc" si sa fiti nevoite sa il obtineti?

Va deplasati personal pentru a cumpara cadourile?

Sunteti pasionata de obiecte vintage?

Acum, dupa 10 ani de activitate in online, ati deschis o galerie de lux dedicata cadourilor. Spuneti-ne mai multe despre aceasta decizie.

Ce planuri aveti?

Credeti ca Romania este o piata buna pentru cadourile de lux?

De profesie economist, ea a creat o galerie unica in Romania in care a adunat in 10 ani peste 300 de obiecte, cu valori ce ajung pana la 20.000 de lei. Toate acestea, fara sa renunte la cariera sa.Colectia Elenei include obiecte decorative si de mobilier, replici si machete de colectie, ceasuri, seturi de sah de lux, instrumente de scris cu pana retro si moderne, accesorii vestimentare si jocuri rare."Toate aceste obiecte sunt create exclusiv in Europa de Vest, pe care nu le mai gasesti nicaieri in Romania", povestesteTotul a inceput in 2007, cand si-a dat seama ca piata din Romania nu este foarte ofertanta cand vine vorba despre cadourile de lux pentru barbati. Atunci a decis alaturi de sora ei ca e momentul sa deschida un magazin online dedicat.Asa a luat nastere MyMan , primul magazin online de cadouri de lux exclusiv pentru barbati.La cererea publicului, a creat in 2017 si Galeria MyMan, unica in Romania prin obiectele pe care le gazduieste." (...) impreuna cu afacerea, am creat si serviciul de gift concierge, care a pornit de la ideea ca astazi nu mai este suficient doar sa vinzi un produs, fie el si de lux, mai ales daca eticheta are mai mult de doua zerouri", mai spune antreprenoarea.Povestea MyMan a inceput la sfarsitul lui 2007, cand am decis cu sora mea sa deschidem in Romania primul magazin online de cadouri de lux exclusiv pentru barbati.Pe atunci, cautam amandoua idei de afaceri care sa ne asigure o independenta financiara si, nu numai. Ne doream sa renuntam la programul fix de la jobul normal, fara sa realizam ca, pana sa ajungi cu firma acolo unde iti doresti, notiunea de "weekend" nu mai exista.De profesie sunt economist si am o experienta de 11 ani in vanzarile din real estate-ul romanesc, iar pentru afacerea MyMan nu am renuntat la cariera nici eu, nici sora mea.Experienta profesionala pe care am acumulat-o amandoua in vanzari, contabilitate si IT a fost cea care ne-a ajutat sa pornim cu dreptul si sa ducem afacerea MyMan mai departe.Pe parcursul carierei profesionale, am devenit o persoana foarte atenta la detalii, la client si la nevoile lui.Astfel, ma pot mandri ca in cei 10 ani de MyMan, am reusit sa ne facem aproape toti clientii fericiti si incantati ca au descoperit produsele noastre.Este cea mai mare realizare ca propriile idei sa ajunga sa fie implementate, ca munca ta sa aduca un plus valoare pe piata si mai ales, rezultatul sa fie apreciat de clienti.Ideea afacerii a venit in urma unei experiente personale, fiind surprinsa de lipsa ofertelor din online-ul romanesc, la momentul respectiv foarte putin dezvoltat.Asta se intampla prin 2007 cand incercam sa gasesc un cadou in magazinele din Romania si gaseam doar tricouri, cani sau articole "haioase".Mi-am dat seama ca exista o categorie de public romanesc care are nevoie si de "altfel de cadouri", asa ca impreuna cu sora mea am decis sa incepem un business online care sa fie adaptat la cerintele pietei.Dupa cateva sedinte de brainstorming am hotarat ca cel mai putin exploatat la adevaratul nivel este segmentul de cadouri pentru barbati, si asa a luat nastere MyMan.In Romania inca mai trebuie lucrat la mentalitate si la atitudinea fata de client, iar conceptul de gift concierge a venit ca un fel de colac de salvare.Asa ca impreuna cu afacerea, am creat si serviciul de gift concierge, care a pornit de la ideea ca astazi nu mai este suficient doar sa vinzi un produs, fie el si de lux, mai ales daca eticheta are mai mult de doua zerouri.Cei care isi doresc astfel de produse se asteapta sa primeasca sfaturi de la un cunoscator fin al dorintelor si psihologiei din spatele unui cadou, si asta intr-un timp cat mai scurt.Oamenii cauta altfel de cadouri, ceva distinct. Noi incercam sa educam publicul prin aceste obiecte de colectie, care au un background artistic sau istoric. Produsele au o poveste, transmit un mesaj.Oamenii s-au saturat de aceleasi cadouri clasice daruite cu fiecare ocazie, vor sa bucure sarbatoritul cu un dar unic, care sa aiba o semnificatie si o istorie in spate si sa fie folosite cu placere mult timp.Noi identificam nevoile clientilor si le oferim consultanta in cadrul galeriei. Ne documentam temeinic despre fiecare produs in parte si ajutam clientii sa acorde atentia meritata cadourilor de bun gust si calitate.Astfel, acestia nu pleaca doar cu un cadou, ci cu o intreaga poveste, care poate fi spusa in momentul daruirii, care, cu siguranta, va face cadoul mult mai apreciat.Cele mai populare cadouri corporate sunt seturile de sah, statuetele de bronz, obiectele decorative vintage, gentile pentru barbati si seturile retro pentru scris.Cand vine vorba de cadourile oferite sefilor, se grupeaza mai multi colegi si opteaza pentru obiecte ceva mai scumpe, cum sunt globurile pamantesti sau sahurile de lux.In cazul in care clientii au prea multe optiuni sau pur si simplu nu au o idee clara despre un cadou, ii sfatuim sa aleaga obiecte care reflecta pasiunile persoanei care le va primi. In galerie se pot gasi o multime de astfel de produse, de la obiectele pentru pasionatii de istorie, arta si calatorii, pana la decoratiunile speciale pentru iubitorii de masini, zbor sau sah.Primele produse pe care le-am adus au fost seturile de sah. Am continuat apoi cu cu bauturi fine (whisky, cognac, sampanie premium), trabucuri cubaneze sau din Republica Dominicana, brichete si pipe de lux.Astfel, in acea perioada am fost furnizori pentru companii din domeniul bancar, financiar, asigurari, auto, care aveau nevoie de bauturi fine si cadouri corporate in perioada sarbatorilor de Craciun si Paste.In 2015 am vrut sa dam un refresh produselor noastre si sa oferim clientilor noutati. Dupa ce am dat tonul vanzarilor online pe segmentul bauturilor fine, ne-am concentrat pe cadourile dintr-o zona mai corporate, dedicata afacerilor, precum, accesorii vestimentare, cosmetice de lux, statuete din rasina si bronz, seturi de sah si obiecte pentru timp liber si hobby.Nu imi mai amintesc exact cat am investit in lansarea businessului, insa acesta a fost creat si crescut din economii personale pentru ca si eu si sora mea ne-am pastrat joburile in paralel. Iar investitiile nu au fost recuperate pentru ca reinvestim continuu cu fiecare idee noua pe care o avem.Intr-adevar, Corina imi este sora, dar si asociat. De la deschiderea magazinului si pana acum am trecut prin multe perioade dificile, insa am invatat si crescut impreuna.Dar noi am fost mereu apropiate. Si cu siguranta am pornit de la ideea ca trebuie sa faci o afacere cu cineva in care poti avea incredere 100%, iar la noi asa este, increderea a fost si este reciproca si totala.Drumul pe aceasta nisa nu a fost unul usor, pentru ca este o adevarata provocare sa gasesti un cadou inspirat pentru un barbat. Si cum mereu ne ambitionam sa venim cu noi idei de cadouri pentru barbati, a fost si este nevoie de multa rabdare si implicare.Aceasta afacere a luat nastere si s-a dezvoltat din fonduri personale si pentru ca bugetele noastre nu au fost niciodata mari, am pus mare accent pe creativitate, multa munca si am tinut mereu cont de feedback-ul clientilor.Galeria MyMan este unica in Romania si este dedicata in principal celor interesati de obiecte de colectie din zona business si corporate. Atat barbatii, cat si femeile sunt bineveniti de fiecare data cand vor sa-si arate aprecierea printr-un cadou de calitate si bun gust.Galeria numara aproximativ 300 de produse diferite, iar cele mai multe sunt din categoria statuetelor din bronz. Colectia include si mici obiecte decorative si de mobilier, replici si machete de colectie, ceasuri, seturi de sah de lux, instrumente de scris cu pana retro si moderne, accesorii vestimentare si jocuri rare.Toate aceste obiecte sunt create exclusiv in Europa de Vest, pe care nu le mai gasesti nicaieri in Romania.Unele din cele mai scumpe produse sunt sahurile de lux, care pornesc de la 360 de lei, iar cel mai scump set ajunge la 19 950 lei, fiind un sah de colectie realizat din bronz si aur 24K.Am decis sa aducem aceste seturi de sah deosebite si in Romania, deoarece aici nu existau sahuri de calitate inalta. Cum eu sunt o impatimita a sahului, stiu ca daca vrei sa daruiesti un set de sah unui pasionat al acestui sport, nu poti sa alegi o tabla si piese de sah asemanatoare cu cele pe care le folosesc oamenii cand joaca sah in parc. Am vrut sa oferim ceva mult mai special si am gasit.Si ma bucur sa vad ca am avut dreptate, ca Romania avea nevoie de astfel de cadouri. Unii dintre clienti vin in showroom sa vada sahurile, principalul motiv fiind ca nu cred ca arata ca in poze, si sunt placut surprinsi sa vada ca in realitate arata si mai bine.Da, am facut asta si facem in continuare. Imi aduc aminte cand a comandat prima oara de la noi un domn doctor cunoscut, cu cateva zile inainte de Craciun, mai multe statuete.Dupa ce s-a convins de calitate, a devenit clientul nostru fidel, revenea mereu sa vada ce noutati mai avem.De atunci am ramas si prietene cu dansul. Si la un moment dat ne-a spus ca isi doreste niste statuete din bronz masiv, de un alt gen decat ale noastre si ne-a intrebat daca il putem ajuta cu asta.Am cautat in Europa prin canalele noastre de research si le-am gasit, am vorbit cu fabrica, am negociat, le-am adus in Romania, practic pentru dl doctor. Si nu este singurul exemplu, facem asta pentru clientii nostri, atata timp cat nu gasesc ceea ce isi doresc la noi in magazin.Noi ca si companie, putem negocia cu producatorii, putem face importurile, ceea ce pentru un client final este imposibil. In primul rand pentru ca producatorii nu vand la bucata.Furnizorii nostri sunt firme de renume din Europa. Lucram foarte bine cu Italia, Anglia, Olanda, Belgia. Suntem foarte atente la calitatea produselor atunci cand incepem o noua colaborare cu un furnizor. Daca nu corespund standardelor noastre, produsele nu vor face parte din oferta noastra si le returnam.Dar, de cele mai multe ori, noi vedem inainte obiectele. Si apoi facem o selectie, pentru ca trebuie sa fie potrivite pentru barbati. Insa, desi sunt potrivite pentru barbati, multe dintre ele pot fi daruite cu succes si doamnelor. Ma refer aici la seturie de scris cu pana, la statuete si la alte decoratiuni vintage.Sincer, nici eu nici sora nu am fost pasionate de obiecte vintage si nici nu am crezut vreodata ca avem gusturi formate in domeniul acesta. Insa am descoperit ca am ajuns la o selectie foarte interesanta de produse si ca intr-adevar, criteriile noastre de selectie sunt destul de stricte si probabil asa am ajuns aici. Dar totul s-a intamplat usor, pas cu pas.Cred ca si noi am crescut o data cu Myman, cred ca Myman ne-a educat in timp.Majoritatea obiectelor au o poveste in spate, o istorie pe care am redactat-o si am postat-o pe site si asa am avut si noi acces la multe informatii care deveneau din ce in ce mai interesante si se conturau frumos in toata povestea Myman.Am pariat pe online inca din 2007, de la deschiderea afacerii, pentru ca audienta pentru care aducem aceste produse se afla in fiecare an din ce in ce mai mult online. In plus, vreau sa sustin viitorul e-commerce-ului in Romania.Fiind de 10 ani pe piata, am avut si un punct de ridicare a produselor MyMan, chiar in biroul nostru, unde am expus cateva produse, iar clientii care veneau sa-si ia comenzile le admirau mereu.Pentru ca un showroom fizic a inceput sa-si ceara drepturile de-a lungul timpului, deschiderea oficiala a venit in luna noiembrie 2017, fiind sustinuta de vocea clientilor. Ei ne-au indemnat sa deschidem un loc fizic, ca sa poata avea o interactiune mai directa, atat cu noi, cat si cu obiectele din colectie.Alegerea locatiei a fost parterul unei vile, aproape de Foisorul de Foc, departe de agitatia centrelor comerciale, pentru ca totul sa fie mai intim.Iar azi, MyMan nu mai este doar un punct de ridicare, ci un showroom tip Galerie cu un aer vintage, pentru gusturi fine, unde poti admira produse dintr-o gama mai variata fata de ceea ce gasesti pe site.Nu am vrut sa deschidem doar un magazin de cadouri, ci un concept unic, o galerie cu produse deosebite, unde clientul sa studieze atent si in liniste produsul dorit, sa-i inteleaga povestea. Astfel, poate intra mai repede in atmosfera magazinului, care ne dorim sa fie una usor istorica si artistica, la fel ca multe produse MyMan.Businessul MyMan a crescut in timp datorita calitatii si originalitatii produselor, precum si conceptului de "gift concierges". Iar cu aceste puncte importante vrem sa mergem mai departe.Ne dorim ca fiecare client sa fie incantat de ceea ce a gasit la noi, asa ca eu si Corina suntem un fel de ghizi in galeria produselor noastre, pentru a oferi clientilor toate informatiile de care au nevoie.Cu privire la gama de produse MyMan, planuim sa aducem pe piata romaneasca sampanii premium si vinuri din crame romanesti de inalta calitate, recunoscute in lume si in Europa, dar mai putin in Romania. Prin aceste produse, ne propunem sa atragem consumatorii fini, in special, insa vrem sa si educam un public mai larg in aceasta directie.Pe langa produse, la nenumarate cereri ale clientilor, am creat si unul din cele mai citite bloguri de idei de cadouri. Asa ca un alt plan important este actualizarea continua a editorialelor, pentru a pune accentul pe "gift concierge" pentru a ajuta clientii sa aleaga cele mai inspirate cadouri de lux.Clientii MyMan sunt in general persoane cu venituri medii si peste medie si cu "pretentii ridicate" cand vine vorba de cadourile pe care vor sa le faca barbatilor din viata lor, fie ca este vorba de iubiti, soti, rude sau parteneri de afaceri. In general, clientii sunt atat barbati, cat si femei, dar si companii, care cumpara cadouri in special in preajma sarbatorilor si de ziua sefilor.Mamele si surorile cumpara cadouri pentru barbatii dragi din viata lor. Sunt barbati care isi cumpara si singuri produsele. Statuetele noastre sunt mult indragite de barbati si acestia le cumpara direct, nu le primesc doar cadou, pentru ca atunci cand vad ceva ce le place, barbatii nu stau prea mult pe ganduri, actioneaza. Sunt iubitori de istorie, de arta si dupa ce ne descopera, devin clienti fideli.Bugetele variaza in functie de persoana careia ii este destinat cadoul. Conteaza si daca este un cadou cumparat individual sau unul de grup sau daca o companie este cea care ofera angajatilor daruri.In cazul in care se sarbatoreste o aniversare in birou, colegii cumpara impreuna un cadou, care ajunge de regula, la 500-1000 de lei. La sarbatorirea sefilor, bugetele cadourilor ajung si pana la suma de 2000 de lei.Cele mai multe comenzi vin din Bucuresti, care depasesc numarul celor din tara. Pe urmatoarele locuri sunt Sibiu, Timisoara, Iasi, Cluj, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Alba Iulia si Constanta.