Afacerile afterschool infloresc in Romania. Ingredientele succesului: Gandirea aplicata si mult suflet

Nu exista la nivel national o statistica a numarului acestora, cum nu exista nicio metodologie elaborata de Ministerul Educatiei in acest moment, cert este ca le vedem peste tot, insa putine sunt cele ale caror servicii isi justifica tarifele de la 500 de lei pana la 2000 de lei, fara cheltuieli adiacente, cu program de pana la 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana.Grija parintilor, insa, este mai degraba de a-si lasa copiii supravegheati intr-un loc pentru a-si face temele si mai putin de dezvoltarea lor personala.In acelasi timp, cele mai performante dintre aceste institutii la capitolul rezultate sau masurabile, in care dezvoltarea abilitatilor copiilor se afla in prim plan, detin proceduri si manuale de calitate proprii, ajung in timp record afaceri de succes si vand francize.Prima franciza SAGA Kid, o institutie infiintata cu numai 5 ani in urma de Claudia Chiru, va fi deschisa in Otopeni in mai putin de o saptamana de Raluca Negara, directorul operational al grupului de firme Total Wash, specializat in industria serviciilor.Impreuna cu sora sa Cristina, Raluca Negara conduce peste 80 de angajati, coordoneaza 15 puncte de lucru in Bucuresti, Craiova si Brasov si o fabrica in Otopeni.Impreuna au preluat de la parinti afacerea de familie si investesc suflet dar si profesionalism in tot ceea ce fac.Raluca Negara a decis insa ca se va implica 100% in educatia celor doi copii ai sai, in ciuda timpului extrem de limitat iar pana la ideea cumpararii unei francize in domeniul invatamantului, nu a mai fost decat un pas., spune Raluca Negara.A ales SAGA Kid avand ca principale criterii de selectie manualul de calitate, unul din putinele, daca nu chiar singurul al unui afterschool de sine statator din Romania si metoda de invatare experientiala, bazata pe concret si tangibil., adauga tanara.A reusit sa scrie propriul Manual de Operatiuni cu propriile proceduri si metode, si-a construit propriile instrumente de masurat evolutia si performantele, atat ale copiilor cat si ale membrilor echipei.Franciza SAGA a fost evaluata la suma de 25.000 de euro, brandul este in continuare deschis catre francizare in intreaga tara, anual este posibila deschiderea a 2 francize, iar pentru anul viitor mai este un loc disponibil. Franciza presupune un transfer complet si complex a know-how-ului, training experiential initial si periodic, recrutare si comunicare.Iata ce spune antreprenoarea despre proiectul pe care pariaza in 2018:O.D.