Cat de important este managementul riscului pentru businessul tau? 6 pasi in intelegerea procesului

6 pasi pentru intelegerea managementului de risc

Orice activitate desfasurata, fie individuala, in activitatea ta de zi cu zi, fie intr-un grup organizat, cum este un business, are un anumit grad de risc. In fiecare zi, structura organizatorica din care facem parte este pusa la incercare direct sau indirect la diverse riscuri.In functie de tipul riscului, exista si metode diferite de gestionare a acestora. Important este sa-ti asumi riscul potrivit in functie de recompensa. Riscul este indisolubil legat de recompensa. Prin urmare, riscul nu trebuie inteles ca fiind intotdeauna un element distrugator. Acesta poate duce la oportunitati extraordinare pentru cei care stiu cum sa profite de acesta. Managementul riscului in cadrul unei afaceri presupune ca riscurile sa fie identificate si definite in raport cu obiectivele a caror realizare este afectata de materializarea lor. Din aceasta cauza, existenta unui sistem de obiective clar definite constituie premisa esentiala pentru identificarea si definirea riscurilor.Procesul de management al riscului reprezinta un proces ciclic si in permanenta schimbare. Pentru ca un proces de management de risc sa fie eficient inteles, trebuie analizate cele 6 etape de lucru.- primul pas in demersul activitatii de management al riscului. Fiecare individ implicat intr-o organizatie trebuie sa identifice corect toate sursele posibile de risc cu scopul eliminarii sau diminuarii efectelor pe care acestea le pot produce. Identificare riscurilor se poate realiza prin mai multe mijloace: chestionar, brainstorming, jurnale, sedinte periodice.- odata identificate, riscurile trebuie evaluate. De aici reies doua tipuri de analiza: calitatia, determinandu-se "utilitatea" rezultatelor activitatii asteptate si influenta pierderilor posibile asupra firmei si cantitativa, prin care se va evalua impactul prognozat si probabilitatea producerii acestuia.- este pasul in care se determina cele mai bune actiuni pentru gestionarea fiecarui risc in parte.- tine de responsabilitate si este recomandata in cazul riscurilor cu impact ridicat.- este etapa in care se trag concluzii in urma pasilor executati pana in acest moment.- ultima etapa vizeaza urmarirea masurii in care firma a reusit sa gestioneze riscurile si revizuirea strategiei in acest domeniu daca acest lucru se impune.Daca va ganditi sa claditi bazele unei afaceri, atunci este esential sa aveti bine pus la punct un plan de afaceri , dar si un sistem prin care sa puteti gestiona riscurile ulterioare. Enterprise Concept, cu o experienta de peste 14 ani, este o companie specializata in structura unei intreprinderi si in gestionarea riscurilor in afaceri.Managementul riscului in proiecte este una dintre misiunile companiei, aceasta implementand peste 150 de proiecte de business project management, atat pentru clienti din Romania, cat si din strainatate. De asemenea, analiza riscului in afaceri si gestionarea acestora poate fi realizata de Enterprise Concept, indiferent de industrie si de domeniul de activitate. Compania va ajuta sa determinati care este abordarea cea mai buna in raport cu marimea posibilului impact si probabilitatea aparitiei sale.