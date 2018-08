Ce poate face diferenta la un salon de infrumusetare ca fiind o afacere de succes sau un plan esuat

Greseli clasice ce conduc la esec

Luam exemplul unui salon de infrumusetare. In timp ce unii ar spune ca deja piata este acaparata de numeroase locatii de acest gen, cei care stiu sa speculeze piata mai bine isi dau seama ca se poate si mai mult de atat, dar desigur trebuie sa vii cu ceva nou, inovator, care sa te diferentieze de saloanele deja existente. Un concept unic este necesar. Asa a pornit si cinnamonsalon.ro , aducand servicii complexe si revendicandu-si un loc fruntas in topul saloanelor de nisa.Trebuie sa existe orientare spre succes precum exista si constientizare a greselilor de gestiune, management sau oricare ar fi ele. Dintre acestea, cele care pot afecta iremediabil reputatia si succesul unui salon de infrumusetare se refera la factori precum:- aici este necesar un buget strategic care sa insemne bani suficienti pana cand afacerea face si profit. Pentru cei care nu au cunostinte va fi necesar cel putin un curs de investitii si management financiar pentru ca in cele din urma se va dori profit pe termen lung, fara sa fie afectat modul in care este oferit serviciul sau fara sa se afecteze planul de investitii pentru a mentine afacerea actualizata.- in momentul in care se alege profilul afacerii se are in vedere ce este rentabil, ce are sanse de reusita, insa nu trebuie minimalizata nici partea ce tine de cunostinte despre domeniu. Asta inseamna activitatea in sine ce tine de salon, ce presupune. Desigur ca sunt si variante ale celor care invata pe parcurs, insa nimic nu se compara cu a fi omul din interior, cel care cunoaste asteptarile, pretentiile publicului, care il intelege.- ar fi pacat si deloc rentabil sa se investeasca in aparatura sau produse pe care clientele nu le doresc, de pe urma carora nu se scot banii investiti sau care nu au rezultate multumitoare.O testare este necesara pentru a garanta rezultate. De aceea cei mai multi dintre detinatorii unui salon de infrumusetare se vad nevoiti sa se tina mereu la curent cu trendurile, cu serviciile moderne, cu noile aparitii de aparatura. Asadar, a intelege pe propria piele cum lucreaza un produs sau un aparat este un punct in plus pentru a defini eficienta acestora in salon.Din toata aceasta ecuatie fac parte si alte aspecte. Spre exemplu serviciile post vanzare, de mentenanta sau service trebuie sa fie o ingrijorare ce pune la adapost nevoia de investitii ulterioare. Acolo unde exista si training pentru utilizarea unui echipament, cu atat mai bine.- tine cont ca la inceput exista si beneficiul noului, ce automat atrage publicul. Cel putin pentru ca si-a facut aparitia si altceva pe piata, lumea va dori sa incerce. Cat despre fidelizarea publicului tau, ar fi bine sa existe calitate si inovatie, nu preturi mici.De regula clientii care isi transeaza optiunile in functie de pret nu fac parte din categoria celor stabili. Cu alte cuvinte nu au la fel de multe sanse sa revina. Un astfel de gen il poti targeta atunci cand ai deja un public fidel cu ajutorul caruia iti poti plati costurile fixe aferente cheltuielilor de intretinere ale afacerii, ale salonului.Tine cont de asemenea ca un pret mic poate duce la un profit mic. Conform cu volumul de munca, cu cat iti permiti sa investesti in personal pentru a face fata unui astfel de volum, costurile promotionale sau chiar scaderi de preturi trebuie sa fie strategii bine gandite.Intr-un cumul de factori, de la pozitionare, design interior, echipamente si produse si pana la mana de lucru, adica cosmeticiene, coafeze si tot personalul dintr-un salon de infrumusetare, exista numerosi factori ce pot determina sau influenta succesul unei afaceri cu un astfel de profil.In plus, publicul consumator ce este de cele mai multe ori feminin, este pe cat de implicat si frecvent solicitant al serviciilor unui salon, pe atat de greu de multumit.