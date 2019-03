Cu pasi mici spre un start-up de succes. Regula de aur: Nu tine banii blocati!

Daca ai un buget limitat, automat cheltuielile trebuie sa fie limitate. Nu te arunca sa investesti foarte mult de la inceput, incearca sa investesti atat cat este necesar sa poti sa lansezi afacerea. In cei 5 ani de cand am lansat Fitness Education School am invatat un lucru foarte important: niciodata nu tii banii blocati! Fa-ti calcule si nu comanda mai multe materiale decat ceea ce ai nevoie.

Gaseste solutii ieftine, rapide si eficiente. Documenteaza-te, nu te arunca la prima firma de productie, la primul material, la prima locatie de inchiriat, pe care le gasesti pe Google. Cauta, fa un research, tine cont de timpul de productie, eficienta produselor, suma investita si gaseste o solutie care sa le combine pe toate in avantajul tau.

Investeste in inchiriere si nu cumpara! Gandeste-te la o solutie in functie de bugetul tau. Daca esti la inceput in afacerea ta iar bugetul iti este limitat, nu te arunca sa cumperi spatiul in care iti vei desfasura activitatea. Inchiriaza! Decat sa cumperi un spatiu si apoi sa ramai fara buget pentru afacerea ta si sa o incepi cu mult mai tarziu decat ti-ai propus, mai bine calculezi bugetul pentru 6 luni de chirie si vei lansa afacerea la timp.

Aparatura de inchiriat vs. aparatura de cumparat - exemple

Daca deja esti antreprenor, exista posibilitatea sa ai acea incapatanare si increderea necesara de a dezvolta un business de succes, insa nu stii cum sa incepi sa iti construiesti imperiul.Orice afacere si orice idee pe care vrei sa o transformi intr-o afacere trebuie sa inceapa cu un plan de business. Iti alegi domeniul de activitate, de preferat un domeniu pe care il stapanesti foarte bine, sau un domeniu care te pasioneaza si din care vrei sa faci o cariera.Ai nevoie de un plan de business complex, gandit atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.Cel mai important aspect al unui plan de business este stabilirea cheltuielilor pentru primele 6 luni de zile.Trebuie sa te lansezi in afacere stiind ca ai un buget alocat pentru primele 6 luni, pentru: chirie, angajati, promovare si cheltuieli neprevazute. Trebuie sa fii pregatit sa scoti bani din buzunar la inceput, ca mai apoi sa poti ajunge pe profit.Ai nevoie alaturi de tine de oameni competenti, oameni calificati, care sa iti faca munca mai usoara, nu sa ti-o complice. De aceea ai grija ca echpei tale sa i se ofere un training adecvat, prin care sa cunoasca produsul sau serviciul pe care il oferi, prin care sa invete punctele tari si punctele slabe ale companiei, astfel incat sa poata sa iti ofere tie, ca si antreprenor, resursele pentru a creste afacerea.Lasa oamenii sa interactioneze cu produsul sau serviciul tau si asteapta sa vezi care este parerea lor. Ei te pot ajuta sa evidentiezi o problema pe care ai ratat-o sau iti pot da idei cum sa imbunatatesti produsul sau serviciul tau.In plus, acesti oameni vor deveni primii sustinatori ai marcii, mai ales daca tii cont de parerea lor si le place produsul.Dupa toata munca pe care ai depus-o pana acum in infiintarea propriei tale afaceri, te vei simti mandru sa vezi ca ideea ta devine realitate.Dar tine cont, ai nevoie de ajutor ca sa poti sa lansezi produsul sau serviciul la care te-ai gandit. De exemplu, daca vrei sa faci o aplicatie si nu esti un inginer, ai nevoie de ajutor din partea unui expert.Daca vrei sa dezvolti un produs, ai nevoie de un producator. Trebuie sa inveti cum sa iti prezinti produsul, cum sa implementezi ideea ta pe intelesul tuturor si mai apoi cum sa il vinzi.Nicio afacere nu va avea succes fara sa fie cunoscuta. Trebuie sa iti construiesti un plan de marketing prin care sa determini cine este publicul tau tinta si cum sa iti promovezi serviciul ca sa ajunga la public. Un plan de marketing incepe cu identificarea potentialilor clienti si stabilirea nevoilor acestora.Gandeste-te cui se adreseaza produsul sau serviciul tau si cu ce ii ajuta pe potentialii clienti.Atrage-ti clientii prezentandu-le beneficiile pe care le au daca vor cumpara produsul sau serviciul tau.Si cum faci asta? Folosindu-te de canalele principale de promovare: GOOGLE ADWORDS si FACEBOOK ADS. Cu totii stim ca cea mai buna promovare este cea online.Google Adwords te ajuta sa iti promovezi afacerea prin intermediul site-ului personal, unde este de preferat sa ai si un blog si sa te promovezi folosind cuvinte cheie.Facebook Ads iti permite sa duci promovarea in mediul online cel mai folosit in momentul de fata, punand la dispozitie posibilitatea de a selecta publicul tau tinta si de a iti promova serviciul exact acolo unde este targetul tau.In ambele cazuri de mai sus este nevoie de investitie la inceput. Insa daca investesti smart si te axezi pe inchiriere si nu cumparare, afacerea ta va porni mult mai repede si va lua amploare mult mai repede.In cazul florariei, este nevoie de un spatiu in care sa iti desfasori activitatea. Daca spatiul este cumparat, posibilitatea de a nu mai avea buget pentru flori, ambalaje, angajati si promovare este mult mai mare. Daca inchiriezi, bugetul ramas se imparte pentru a putea continua afacerea.In cazult unui service auto, bugetul necesar este investitia minima in aparatura folosita pentru schimbarea pieselor. Daca spatiul si aparatura de baza sunt inchiriate, bugetul pentru restul va fi indeajuns pentru ca afacerea sa mearga mai departe. Aici intervine si regula mea "de aur": nu tine banii blocati!.Daca in acest caz as fi comandat piese in avans si as fi asteptat sa imi vina clienti care sa ceara acele piese, nu as fi avut buget sa comand piese de care alti clienti ar fi avut nevoie. Asa se comanda piesele doar la cererea clientilor si nu se tin banii blocati.