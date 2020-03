Cum afecteaza virusul COVID-19 industria salilor de fitness din Romania

Intrebarea este urmatoarea: cum pot salile de fitness sa reziste in aceasta perioada?Raspunsul este incert: "Chiar daca la inceputul acestei pandemii am luat toate masurile de siguranta in sala noastra,( am marit curatenia, dezinfectia in sala si a aparatelor, am pus la dispozitie dezinfectant pentru toti clientii nostri), am luat decizia de a inchide temporar sala de fitness pentru siguranta tuturor si pentru a preveni raspandirea acestui virus", spune Iulian Dinu.Iulian Dinu, antreprenor, detine o sala de fitness de cartier si este C.E.O-ul uneia dintre cele mai mari scoli de fitness din Romania, Fitness Education School, scoala care activeaza pe piata de 6 ani, in 12 orase din Romania, cu peste 3500 de oameni formati ca si instructori de fitness, instructori aerobic si tehnicieni nutritionisti.In urma intrebarilor aparute din partea multor manageri de sali de fitness cu privire la situatia provocata de aceasta pandemie, Iulian Dinu raspunde prin acest material, tuturor intrebarilor."Trebuie sa ne gandim in primul rand la clientii nostri, cei care au fost alaturi de noi pana in ultima zi in care am avut sala deschisa, pentru ca ei sunt cei care vor reveni in sala imediat dupa ce aceasta pandemie va disparea", spune Iulian Dinu"Ca sa ne pastram clientii, trebuie sa ii mentinem interesati de sport si de o viata sanatoasa, chiar daca ei sunt in momentul acesta izolati in casa. Nu trebuie sa ne delasam, sa ne rezumam activitatea zilnica doar la TV, Netflix si gatit, asa cum vad pe retelele de socializare", spune Iulian Dinu.Ca sa va pastrati clientela intr-o sala de fitness, Iulian va propune cateva idei:Comunicare prin social media: Facebook/Instagram - salile de fitness ar trebui sa puna la dispozitie zilnic pe pagina de facebook exercitii pe care clientii le pot face de acasa, sfaturi legate de alimentatie, retete sanatoase.Antrenorii personali din sali pot sa tina legatura cu clientii pe care ii antreneaza prin intermediul apelurilor video Skype online, pot face antrenamentele online cu ei de acasa, le pot trimite planuri alimentare.Salile de fitness pot face grupuri de facebook in care sa adauge toti clientii salii, unde sa le trimita materiale, clipuri, imagini cu exercitii pe care le pot face de acasa. Daca se creaza o comunitate prin intermediul unui grup de facebook, sala de fitness poate motiva oamenii sa nu se delase, sa faca sport de acasa, iar clientii se pot motiva intre ei, postand in acel grup filmulete in care ei se antreneaza, retete de mese sanatoase pe care ei le fac.Clasele de aerobic pot fi tinute online, prin intermediul conversatiilor video pe Skype, cu accesorii improvizate cu ceea ce clientii au prin casa (sticle de apa, scaune, saltelute).Atragerea unor clienti noi: majoritatea oamenilor se folosesc de lipsa de timp ca si scuza pentru a nu veni la sala, sau a nu face antrenamente. Acum cu aceasta izolare la domiciliu, timpul este in avantajul lor. Promovand pe retelele de socializare antrenamentele online, salile de fitness pot atrage clienti noi, care dupa aceasta perioada de izolare, vor putea deveni clienti fideli ai salilor de fitness."Suntem constienti de faptul ca, odata cu inchiderea salii de fitness, nu mai exista incasari, nu se mai fac abonamente noi, insa din pacate cheltuieli exista: chirii, salariile angajatilor, utilitati, etc. Insa nu putem sa renuntam la angajati, pentru ca ei sunt cei mai importanti in afacerea noastra. Acestia sunt cei care vor reveni la munca in momentul in care aceasta perioada de izolare se va termina", spune Iulian Dinu.Una dintre solutiile propuse de catre Guvern cu privire la Ordonanta de Urgenta este ca angajatorii sa suspende temporar contractul de munca al angajatilor, iar indemnizatiile (somajul ethnic) vor fi suportate de catre Stat.Conform ordonantei, pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile angajatilor se suporta de stat, din bugetul asigurarilor pentru somaj.Ceea ce inseamna ca, daca salile de fitness aleg sa suspende temporar contractele de munca ale angajatilor, acestia vor primi din partea statului 75% din salariul de baza.Salile de fitness se incadreaza la afacerile care intrerup activitatea total in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, pe perioada starii de urgenta.Am citit despre un certificat de urgenta care ajuta la "inghetarea" chiriilor, insa asteptam informatii noi de la Guvern cu privire la cum il putem obtine.Tot ce putem face momentan este sa asteptam noi masuri impuse de catre Guvern, sa ne sustinem unii pe altii, sa ne ajutam reciproc, ca sa putem sa ne revenim rapid dupa aceasta perioada.