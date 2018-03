Parteneriatul in afaceri: Care este formula castigatoare?

Acest lucru nu se vede doar la inceput, atunci cand cu totii avem avant si cand business-ul inca nu a dat cu noi de pamant.Acest lucru se vede si in momentele grele cand business-ul nu merge asa cum vrei si cand parca nimic nu te mai motiveaza sa continui, sau (in cazul fericit), atunci cand ar fi poate usor sa fii dintr-o vacanta in alta si sa o lasi mai usor cu munca.Ai nevoie de cineva care sa fie asemanator cu tine, sa va conectati intr-o viziune comuna si sa aveti teluri la acelasi nivel.Daca crezi ca l-ai gasit, atunci hai sa vedem care este combinatia castigatoare!Tu ai banii si ai vrea ca altcineva care "pare bun" sa se ocupe de business-ul propriu zis. Aceasta o reteta sortita esecului in cele mai multe cazuri.Circula pe net o poveste foarte buna a lui Warren Buffet in care spune ca a avut cateva principii de la care nu s-a abatut de-a lungul timpului si acestea au fost cheia succesului pentru el.Si unul din ele e acesta:, mai ales daca e vorba de o investitie majora si pe care te bazezi.Nu va asteptati ca cineva la inceput de drum sa va poata construi un business daca ii puneti la dispozitie partea financiara.Dupa cum vedeti peste tot in jurul vostru, de multe ori nu partea financiara e cea care face un business sa mearga. Daca asa ar sta lucrurile, atunci toti am lua credite de la banca si am face milioane de dolari din 10.000 de dolari.Este vorba de acea asociere in care unul dintre asociati vine cu tot 'knowledge-ul' (adica vine cu toate cunostintele necesare pentru a da drumul la business), si va continua sa studieze modelul de afacere si oportunitati de crestere si dupa asociere, de unul singur.Nu e tocmai cea mai buna alegere si va spun si de ce: daca faci ceea ce trebuie, cresterea in acest tip de business e una foarte acelerata, iar investitia initiala oferita de unul dintre asociati ajunge sa fie nesemnificativa fata de cash-flowul pe care il genereaza afacerea.Cand acest lucru se va intampla, nu va fi tocmai comod sa fii tu singurul care cauta metode de crestere si isi bate capul cu absolut tot.Daca optati pentru acest model aveti grija la procentele cu care incepeti asocierea. nu oferiti in nici un caz 50-50.Veti fi dezamagiti in scurt timp atunci cand banii incep sa vina si munca devine din ce in ce mai serioasa.Este un model foarte sanatos de a face business, insa cu o conditie: cunoasteti-va bine inainte de a incepe.Cel mai nepotrivit lucru ar fi sa sunati un prieten din copilarie cu care nu ati mai avut de-a face de mult timp si sa incercati sa legati un parteneriat pe baza unei vechi prietenii. Mare greseala!Asociati-va cu cineva langa care ati petrecut o buna bucata de timp si pe care l-ati vazut la lucru des in ultima perioada.Daca e o persoana cu o etica profesionala buna si care isi asuma des responsabilitatea, atunci veti avea un asociat cu adevarat bun.Nu va asociati cu persoane care dau des vina pe altcineva, pe sistem, pe politicieni, sau pe orice altceva. Vor fi primii care 'abandoneaza corabia' atunci cand lucrurile nu merg cum si-ar dori.