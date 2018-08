Vrei sa fii antreprenor. Stii ce te asteapta?

Te intreb doar daca intelegi ce urmeaza sa faci si ai taria de caracter sa treci prin presiuni de diverse feluri. Din izvorul nesecat de intelepciune a inaintasilor, iti voi transmite sfaturi care pot fi gardienii tai impotriva riscurilor de tipul celor care i-au cocosat pe antreprenorii romani din ultimii 15 ani:1. In contextul economiei actuale, nu incepe o mica afacere intr-un domeniu pe care nu il stapanesti tu. Nu te poti baza pe angajati daca nu vei sti tu sa lucrezi cu ei, daca nu esti in mijlocul lor, zilnic.2. Inainte sa incepi o afacere proprie angajeaza-te macar intr-o firma asemanatoare: experimenteaza, invata, implica-te, alege-ti mentorii cu cunostinte in domeniu, fii atent la riscuri, la tipologii de profesionisti in domeniu dar si de clienti, invata tehnologiile, fluxurile, legislatia specifica, obligatiile legale, relationarile, tot ce te-ar face mai competent ca antreprenor.3. Pe cat posibil nu te asocia, sau doar daca este neaparat necesar, gaseste unul sau maxim doi asociati cu care sa fii complementar, dar nu la egalitate de actiuni. In asocierile specifice culturii noastre: se iau greu decizii, se ajunge des la contradictii, se disociaza interesele firmei dupa cele personale, in dauna afacerii.4. Nu porni o afacere in care tu esti doar investitor, neimplicat operational; antreprenorul este motorul afacerii, lucreaza efectiv in afacere. Risti sa pierzi toti banii investiti, fara a intelege macar de ce. Angajatii pretuiesc mai mult ceea ce stii si poti sa faci decat cat ai investit.5. Cantareste bine daca si cum sa atragi membri ai familiei sau prieteni apropiati in asociere sau conducere, stabileste de la inceput reguli, granite.6. Daca poti creste in pasi, pe module, nu deschide mai multe fronturi de lucru in paralel. Este bine sa le poti cuprinde, verifica, consolida; fie ca ai mai multe produse, mai multe sedii, mai mari planuri.7. Fa un efort important sa ii faci pe toti cei implicati in afacerea ta sa se simta respectati si arata-le ca esti om. Mostenirea comunismului (dar si unele practici din prezent) inca mai plaseaza antreprenorul in lista "exploatatorilor".8. Detaliaza cu cineva care se pricepe la contabilitatea unei firme ce inseamna bani si active in firma, aloca mult interes sa intelegi de la inceput ce bani si cum poti sa cheltui din propria firma.9. Ma astept sa ai un plan de afaceri cu variante de proiectii financiare, bazate pe un studiu de piata, discutat cu persoane pe care le consideri competente sa iti dea o opinie.10. Pregateste-te sa muncesti mult, daca nu ai o idee total inovativa cu care sa iti iei zborul altfel decat prin munca intensa.Un antreprenor identifica oportunitati de afaceri si obtine resurse pentru a face sa functioneze o idee; isi asuma responsabilitatea ideii pe care o initiaza, riscurile functionarii sau esecului, manageriaza resursele necesare.Verifica -te cu 3angle (sau 3angle teen daca ai sub 18 ani) - un test usor, prietenos, creat de profesionisti cu peste 15 ani de experienta: psihologi organizationali si consultanti de business. Pe job360.ro, in afara de teste poti accesa si Ghidul de consiliere, util celor la primul job, dar si celor ce se pregatesc sa inceapa o afacere.