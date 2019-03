5 afaceri pentru cei care pornesc cu un buget redus

(P)

Consultat pentru protectia muncii

Organizator de evenimente

Porneste o afacere in industria masinilor electrice

Porneste un magazin online cu produse cosmetice

Cursuri de marketing

Lumea afacerilor este deja suprasaturata pe anumite domenii si nu am dori sa investim intr-un business care nu va merge din cauza competitiei foarte mari sau intr-un business in care trebuie sa bagam enorm de multi bani.Asa ca, azi, am pentru tine 3 exemple de afaceri care sunt de viitor si sunt perfecte pentru cei care au un buget mic de inceput.Nu sti exact cu ce se "mananca" aceasta afacere? Stai pe aproape fiindca iti voi explica. Prin aceasta afacere legea este de partea ta. Este una dintre cele mai profitabile afaceri posibile fiindca orice firma are nevoie de acest tip de documente, deci, de un consultant in protectia muncii.Un avantaj al acestui business este faptul ca investitia facuta la inceput este una minima, singurele lucruri de care vei avea nevoie vor fi: o forma legala, optional un sediu unde iti vei desfasura activitatea zilnica, o investitie mica in marketing si o platforma online pentru a ajunge mult mai usor la viitori si potentiali clienti.Pentru a fi organizator de evenimente, trebuie sa ai bune abilitati de coordonare (poti participa la cursuri in acest sens) . Trebuie sa sti sa asculti oamenii si fiindca vei lucra cu oamenii, si cu totii stim cat de dificil este acest lucru, trebuie sa fii deschis provocarilor care vor aparea si sa ai multa rabdare.Si aceasta afacere ca cea de mai sus, cere o investitie minima (cateva sute de lei).Ce trebuie facut pentru a pune in picioare aceasta afacere? Trebuie sa demonstrezi ca poti exercita aceasta meserie si pentru asta ai nevoie de o forma legala si bineinteles un sediu.Cam atat pentru inceput, nu trebuie sa investesti in materiale scumpe si performante sau sa faci angajari, ai nevoie doar de tine si de dorinta de a munci.● Urmareste activitatea firmelor mari pentru a invata de la ei.● Trebuie sa ai o strategie si un plan de marketing foarte bine facut.● Creaza-ti o imagine buna.● Cunoaste-ti foarte bine scopul dar si obiectivele.● Participa la cursuri de comunicare si marketing● Mai incolo va trebui sa faci investitii mai mari (financiare, timp, efort) pentru a deveni o afacere profitabila in adevaratul sens al cuvantului.● Creeaza website sau blog pentru afacerea ta unde sa te poti promova.In Romania aceasta industrie este in plina crestere. Este un trend care poate oferi multa inspiratie in pornirea unei afaceri.Poate te gandesti cum este aceasta afacere o investitie cu buget redus? Cand auzi "industria masinilor electrice" nu te gandi direct la fabricarea de masini electrice, acolo trebuie facute investitii serioase.Eu iti propun altceva: Reseller sau importator de statii de incarcare a masinilor electrice. Consider ca aceasta idee de afacere este una buna.De ce? Deoarece numarul acestor statii de incarcare este inca mic iar asta este o problema destul de grava pentru detinatorii acestor tipuri de masini.Poti afla mai multe idei de afacere in aceasta industrie chiar vorbind direct cu cei care detin masini electrice, ei iti vor spune mai exact toate problemele sau neajunsurile fata de aceste masini.Produsele cosmetice au fost intotdeauna o nisa profitabila, cu toate ca industria poate fi destul de competitiva.Totusi, exista un factor diferentiator de care te poti folosi. Spre exemplu, multe dintre produsele cosmetice intalnite in magazinele fizice, nu se gasesc foarte usor online.Spre exemplu, sunt anumite masti de par se gasesc foarte greu online. Daca mai identifici cateva astfel de produse, deja poti porni usor o afacere pe care sa o cresti apoi.Marketing-ul e un skill care va fi mereu la mare cautare. O varianta a acestei idei de afacere este sa oferi servicii de marketing.Insa aici, esti limitat de timp, ceea ce inseamna ca si profitul maxim pe care poti sa il faci este limitat.Totusi, poti lua toate cunostintele tale pentru a le pune in niste cursuri de marketing . Astfel, tot ce trebuie sa faci este sa ajungi la cat mai multi oameni pe care ii poti ajuta.Tu pe care dintre aceste 3 afaceri ai alege-o? Ce alte afaceri te-ai gandit ca poti incepe cu un buget minim?