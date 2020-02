Ce este gazduirea web pentru reselleri si cum poti porni o afacere in acest domeniu

Exista companii mari ce ofera servicii de gazduire web cu planuri variate, de la conturi partajate (planuri standard) pana la servere virtuale si servere dedicate. Fiind o piata foarte dinamica, exista insa loc suficient si pentru firme mai mici care nu au capacitatea de a investi masiv in propriile resurse, dar care pot inchiria serviciile si le pot revinde apoi cu adaos comercial, sub brand propriu, oferind suport comercial si tehnic conform propriei strategii de marketing. Oportunitatea de start-up este la indemana oricui considera ca are suficiente cunostinte pentru acest domeniu al serviciilor web. Bugetul necesar este foarte mic, se poate de asemenea sa se ofere astfel de servicii in mod complementar, de exemplu de catre firme care ofera servicii de web design, servicii SEO etc.Este nevoie asadar de achizitionarea unui cont de gazduire web pentru reselleri , un pachet ce va fi contractat de la un provider mai mare din piata. Colaborarea este confidentiala, mai departe clientul administreaza resursele, realizeaza propriile pachete si le poate vinde sub brand propriu la ce preturi doreste. Un pachet de gazduire de tip Reseller are costuri modice, totul depinde de capacitatea dorita. Partea si mai buna este ca, pe masura ce exista mai multi clienti identificati, rapid se poate face upgrade la acest pachet. Practic, suma investita va creste pe masura ce creste afacerea, fara riscuri.Clientul de pachet de gazduire web pentru reselleri primeste un cont de gazduire partajata si are astfel acces la o portiune a unui server. Resellerul poate sa creeze conturi de gazduire pentru clientii sai, la fel ca un cont clasic de gazduire partajata. Permanent, resellerul poate controla resursele alocate, setarile si starea conturilor. Gestionarea este foarte simpla si foarte flexibila. Resellerul are acces la suport tehnic oferit de provider, dar trebuie evident sa ofere la randul sau suport pentru clientii sai. Multi reselleri de gazduire web ofera astfel de servicii la pachet alaturi de domenii web sau realizare website-uri, adresandu-se IMM-urilor, mai ales celor la inceput de drum in mediul online, care prefera sa lucreze cu un singur furnizor de servicii web, chiar daca pretul va fi de fapt mai mare.Un pachet de gazduire web pentru reseller poate costa cativa euro pe luna, un pret de start extrem de convenabil, in conditiile in care se pot realiza mai departe cel putin 10 conturi chiar si la cel mai ieftin astfel de pachet. Fara investitii mari, fara o logistica ampla necesara, se intermediaza astfel servicii online simplu si eficient, o afacere care se poate porni chiar si de acasa, chiar si de catre un freelancer specialist in dezvoltare web, ce lucreaza cu clienti carora le realizeaza magazine online si alte proiecte online.