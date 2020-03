Ce mai fac femeile de afaceri din Romania? Networking de calitate in propriul lor club de business

Numai in Bucuresti, clubul local a adunat 65 de membre care au la un loc 16 milioane de euro.Si, pentru ca si-au propus sa devina cel mai mare club de afaceri din Europa, Business24 a stat de vorba cu aceste doamne, reprezentate deIn ultimii 2 ani de zile, Clubul de business Elite Business Women a crescut, oferind femeilor acces la o comunitate de antreprenori, acces direct la specialisti in business, invitati ca speakeri la fiecare editie, dezvoltare si promovare intr-un cerc de persoane care pot recomanda mai departe, povesti de succes prezentate de catre invitatii din fiecare luna, networking in mod eficient, pentru ca un antreprenor trebuie sa fie bine conectat, prezent si sa isi promoveze business-ul in mod constant.Statistic, vorbim de un numar de peste 11.000 de femei, antreprenoare in tara sau in afara care sunt membre Elite sau participa la evenimentele comunitatii."Acum 5 ani, am pornit de la ideea de a promova antreprenoriatul feminin si am ajuns la un club de afaceri cu instrumente dedicate pentru a promova IMM-urile conduse de femei", isi aminteste Bianca Tudor.In acest timp, a reusit sa integreze in planul de afaceri noi componente valoroase pentru planurile Elite Business Women, precum lansarea si dezvoltarea clubului pe Bucuresti care acum numara 65 de membri activi, avand o cifra de afaceri totala de 16 milioane de Euro si 235 angajati (in medie, o cifra de afaceri de 253 de mii de euro si 4 angajati), dar si lansarea Elite Business Women Investment Fund, primul fond de investitii dedicat femeilor."Inca de la inceputul Elite Business Women, mi-am propus sa promovam femeia antreprenor performanta si sa devenim cel mai mare club de afaceri din Europa. Astazi numaram 5 cluburi de afaceri in Romania (Bucuresti, Cluj, Sibiu, Timisoara si Constanta) si 3 cluburi internationale in Londra, Lisabona si Roma", spuen Bianca Tudor."In ultima perioada, prin intermediul evenimentelor internationale, am sesizat un potential mare al femeii antreprenor care locuieste peste granite, cred ca ea are nevoie de mai mult curaj si determinare fata de ceea ce am vazut pe plan local, unde femeia antreprenor care locuieste in Romania este deja independenta, implicata si foarte organizata in afacerea sa.De aceea, dezvoltarea cluburilor internationale va fi una dintre directiile noastre de implicare pentru anul in curs.Consider ca in Romania inca nu avem un sistem de educatie pentru a sprijini femeia de cariera, vizionara si implicata in business. Deseori, femeia din Romania se confrunta cu probleme care tin de mentalitatea de familie si cred ca ar trebui sa incurajam mai mult leadershipul feminin", spune fondatoarea clubului.Ioana Arsenie, Ambasador Elite Business Club Bucuresti, Impreuna cu echipa dedicata clubului pe Bucuresti a reusit sa creeze o structura care urmareste procese, a ales cu atentie oameni dedicati si pasionati muncii lor, antreprenoare la randul sau, tocmai pentru a forma o echipa, care acum este una sudata si performanta."Am lucrat si continuam sa inovam pentru ca Elite Business Club sa aiba cea mai consistenta oferta de valoare pentru membrii sai, in zona personala si de business", spune aceasta."Pentru Elite Business Women abordarea este unica, pentru ca impreuna cu ambasadorul, se identifica etapa in care se afla antreprenoarea, dar si afacerea sa, se lucreaza pe analiza si punct de urmarit, apoi venim cu o solutie la nevoia specifica. In cadrul strategiei de dezvoltare, asiguram mentorat pe parcursul programului de membership, pentru maximizarea utilizarii beneficiilor oferite, intr-un cadru formal si informal, pentru membrii implicati si care solicita suport", explica Ioana Arsene.Sunt antreprenoare care au plecat din punctul de idee, la start-up si au dezvoltat o afacere prin intermediul conexiunilor Elite Business Women, dar si a instrumentelor de business oferite.De pilda, o membra EBW, de profesie farmacist, care si-a dezvoltat alaturi de noi bazele unui start-up in consultanta vestimentara si se afla in etapa de consolidare a proiectului. Abordarea clubului pe Bucuresti faciliteaza trecerea la nivelul urmator, printr-o strategie de business si urmarirea eficientei."Din ceea ce am vazut, femeile antreprenor isi doresc sa aiba acces la o retea de incredere, in care sa lucreze atat la zona de business, dar care sa permita si dezvoltarea personala si relatii autentice.Si au nevoie de structura si ghidaj pentru performanta economica, financiara, ca rezultat al performantei pe toate ariile de business: strategie, resurse umane, operatiuni, marketing, vanzari, administrativ", spune Ioana Arsene.Elite Business Women promoveaza ideea de antreprenoriat colaborativ, companiile membre ale clubului au acces la oportunitati de business, parteneriat, networking totodata femeile antreprenor lanseaza si proiecte sociale sau performante. Printre exemplele pe care doamnele ni le-au oferit se numara si primul SAP Gold Partner pe SAP Business One din Romania, implicarea in activitatea clubului de robotica ROBOTACADEMY, sustinerea evenimentelor organizate de catre Fundatia Regina Maria, voluntariat la Asociatia Educatie, Traditii si Comunitate - ETC, intretinerea comunitatii de lideri certificati de Crafting Minds sau lansarea EDUPerformance.Discutam despre primul fond de investitii dedicat femeilor si care isi propune sa vina in ajutorul femeii antreprenor prin intermediul conceptului de Marketing prin Afiliere. Viziunea Elite Business Women este sa ofere acces la finantare pentru femei, din dorinta de a incuraja economia colaborativa, astfel reinvestim 40% din valoarea membershipului Elite pentru a creste nivelul de finantare al Elite Business Women Investment Fund.La acest moment, din board, fac parte dl Peter Barta antreprenor in serie, dl Corneliu Bodea Presedinte Adrem, dna Alina Georgescu Analist Investitii, dna Mariana Bradescu antreprenor, dna Ioana Arsenie strateg financiar, dna Alina Alexe avocat.Planurile pentru anul 2020 vizeaza lansarea a unui club nou in Brasov si lansarea Elite Business Women in Chisinau. Desigur dezvoltarea programului Elite Business Women Investment Fund si consolidarea pe Europa, si alte parteneriate faine cu Organizatii de top.