Cresterea porumbeilor, o nisa cu posibilitati mari de castig

Columbofilia este o astfel de nisa aparte pentru care interesul romanilor a crescut si care este promitatoare si in ceea ce priveste profitul. Bineinteles ca pentru asta e necesara cunoasterea acestor pasari fragile, intrucat cresterea sanatoasa a acestora reprezinta o reala provocare pentru oricine.Uniii cresc porumbei pentru carne, altii pentru sporturile columbofile. In primul caz, cu siguranta ca pentru un business profitabil alegerea va viza acele rase care cresc repede, astfel ca acestia sa poata fi sacrificati intr-un termen cat mai redus, de pana la 5 saptamani.In functie de motivul cresterii, porumbei sunt tinuti in diverse conditii. Bineinteles, indiferent de asta, mediul in care cresc trebuie sa fie mereu curat, aerisit. In cazul porumbeilor pentru carne, custile sunt reprezentate in principal de hale inchise. Aici porumbeii reproducatori produc ouale, recoltate zilnic si depuse mai departe in incubatoare artificiale.Nu oricum insa pot creste porumbeii pentru a fi considerati potriviti cu regulile ce se impun pe aceasta nisa. Este valabil si in cazul porumbeilor crescuti pentru sporturile columbofile.Crescatorii se vor orienta in acest sens dupa produse porumbei variate, incepand de la suplimentele pentru hrana si pana la tratamente diverse, vaccinuri, medicamente pentru reproducere, pentru perioada de naparlire, pentru cea de refacere post competitii, etc.Desi multi se angajeaza sa deschida astfel de crescatorii din pasiune, provocarile pe care le intampina sunt uneori destul de antrenante. Sanatatea porumbeilor poate fi deosebit de fragila, astfel ca adaptarea crescatoriilor in mod permanent la normele de igiena si nu numai reprezinta o necesitate.Fiecare sezon practic vine cu provocarile sale. Iarna indeosebi este necesara aplicarea de tratamente preventive, respectiv curative porumbeilor, pentru a avea un organism puternic si pregatit pentru perioda de reproducere.Este perioada in care o serie de afectiuni se pot manifesta in randul porumbeilor, indiferent de rasa acestora. Tratarea lor in timp util este esentiala. Bolile frecvent intalnite acum sunt trichomonoza, coccidioza, salmoneloza, viermii intestinali.Desigur, medicamentatia potrivita va fi intotdeauna cea prescrisa de veterinar, dupa o diagnosticare corespunzatoare. Exista unele tratamente cu spectru larg de actiune, care vor reda sanatatea porumbeilor.Uneori este necesara administrarea de aditivi furajeri, de suplimente in apa, aspecte pe care orice crescator trebuie sa le cunoasca.Alegerea produselor potrivite este o alta discutie si o alta provocare pe care o intampina acestia. Pentru ca reprezinta o necesitate, nu exista posibilitatea de a plasa pe loc secund astfel de achizitii.este un magazin online, o farmacie special conceputa pentru crescatorii de porumbei, unde vor gasi o varietate de produse si tratamente, dar si echipamente si accesorii pentru a completa un mediu de trai cat mai sigur pentru acestia. Fiecare decizie luata cu privire la mediul in care traiesc isi poate spune cuvantul vizavi de starea de sanatate a porumbeilor.Acesta trebuie sa fie uscat, curat, aerisit, dar si protejat contra factorilor externi. Hidratarea este esentiala si trebuie sa se realizeze din recipiente de asemenea curate, cu apa de calitate.In acest sens exista adapatoare speciale, precum cele dotate cu carlig si filet, pe care cei interesati le pot comanda in functie de volumul dorit, de pe produsecolumbofile.ro.Hranitoarele sunt de asemenea accesorii ce vor fi alese cu grija de crescatorii de porumbei. Acestea trebuie sa permita ciocului sa ia din recipient in mod corespunzator, insa fara riscul de a favoriza rasturnarea, care ar rezulta in deranj si mizerie in custi.Pentru partea de jos a custii sunt preferate gratarele, care vor permite astfel porumbeilor sa stea intr-un mediu curat. De altfel si curatarea se va realiza mai simplu astfel.Despre pasii practici pe care fiecare trebuie sa ii realizeze pentru a mentine un mediu sanatos pentru porumbei (indiferent ca sunt pentru carne sau pentru sporturile de performanta), exista ghiduri si recomandari de specialitate spre care fiecare se poate orienta.Cand vine vorba despre produse columbofile si solutii pentru a asigura si aportul optim de nutrienti al porumbeilor, produsecolumbofile.ro este reperul online spre care oricine se poate orienta cu incredere.