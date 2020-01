Cum a evoluat tehnologia LED de-a lungul timpului?

In 1971 apare primul calculator de buzunar cu tehnologie LED;

In 1972 apare primul ceas care foloseste aceasta tehnologie;

In 1992 incep sa fie foarte populari pantofii sport cu LED-uri. Acestia au creat o adevarata nebunie printre copii;

In 1993 apare lumina alba. Abia in acest an a inceput sa fie conturata ideea de spoturi LED, becuri cu lumina alba si alte surse de iluminare pe care astazi le consideram cat se poate de normale. Nu a aparut doar LED-ul de culoare alba insa, ci si o multime de alte variatii de culori. Becurile au inceput sa devina mai stralucitoare, mai ieftine si mult mai fiabile. In plus, au adus un avantaj urias: schimbare mult mai rara;

In 2004 sunt introduse primele televizoare cu iluminare LED, insa la un cost urias, de peste 10 000 de dolari. Astazi, la doar 15 ani distanta, costul pare unul urias in conditiile in care un astfel de televizor poate sa fie achizitionat cu doar cateva sute de dolari. Totusi, tehnologia a deschis usi pentru aparitia televizoarelor ultrasubtiri si pentru tehnologia OLED. Au aparut televizoarele cu doar 4 milimetri grosime si cu unghiuri de vizualizare excelente.

In 2010, tehnologia LED ajunge si in domeniul auto. Audi introduce primele faruri LED si imediat, o multime de alti producatori ii iau exemplu.

Inceputurile LED au fost greoaie iar pana la folosirea de proiectoare LED, televizoare si monitoare care functioneaza cu aceasta tehnologie, evolutia a fost una nu chiar atat de usoara.Conform celor de la instalmen.ro , ideea de LED a aparut in 1962. Responsabil pentru ea a fost Nick Holoyank, care inca de atunci era convins ca noua tehnologie va inlocui becul incandescent.La inceput, becurile LED erau de culoare rosie, ceea ce nu a fost atat de atractiv pentru consumatori. O buna perioada de vreme, tehnologia a fost folosita doar pentru luminile de avertizare.Din anii '70, tehnologia LED a inceput sa se diversifice, insa nu conform viziunii lui Holyank:Astazi, becurile LED pot fi folosite fara probleme in orice locuinta si sunt ideale pentru iluminare stradala, faruri si o multime de alte aplicatii. Avantajele lor sunt uriase si cat se poate de convingatoare.Spre deosebire de becurile incandescente acestea genereaza costuri mai mici, sunt mult mai rezistente in timp, ofera o stralucire mai mare, nu atrag ganganii in jurul lor si nu genereaza caldura.Lumina pe care o ofera aceste becuri poate sa fie calda sau rece si poate adopta o multime de culori, generand o atmosfera incredibila.Pe langa asta, pot fi folosite in sisteme inteligente si controlate de la distanta.Nu mai este mult, asadar, pana cand visul lui Holoyank se va implini iar tehnologia LED va inlocui in totalitate becurile incandescente.