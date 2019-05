Cum s-ar putea rezolva problema locurilor de parcare in Romania? #Interviu Parking Spotter

30% din trafic este dat de masinile care cauta un loc de parcare

Prin aceasta aplicatie, soferii gasesc mai repede locul de parcare, iar administratorii parcarilor isi pot spori veniturile oferind cele mai bune locuri pentru panouri publicitare in zonele cele mai aglomerate, spre exemplu. O situatie win-win, nu-i asa? Parking Spotter este o solutie inovativa care ajuta soferii sa gaseasca cel mai apropiat loc de parcare prin analiza automata a imaginilor furnizate de camerele video.Mai exact, este vorba despre o platforma software ce analizeaza datele furnizate de camerele pentru supraveghere video amplasate in parcari pentru a transmite informatii despre starea locurilor de parcare atat soferilor, cat si administratorilor unor astfel de locatii.Astfel, atunci cand un sofer intra intr-o parcare in care este instalata solutia Parking Spotter, va primi prin intermediul aplicatiei mobile informatii legate de locurile de parcare libere aflate in proximitatea utilizatorului. Au deja si primul client, Carrefour."In Romania, cel mai important si primul nostru client este Carrefour Brasov (Parcare Publica) unde aplicatia este complet functionala de la inceputul anului 2019 iar soferii isi pot alege locul de parcare folosind aplicatia noastra. O alta parcare disponibila angajatilor (Parcare Privata) este parcarea subterana a sediului Bosch din Bucuresti", a declaratSolutia acestor tineri se pliaza atat pe nevoia parcarilor publice cat si pe cea a parcarilor private, atata timp cat dispun de un sistem de supraveghere video.Desi nu au inca o implementare la nivel de parcari stradale in Romania, au un proiect implementat in Italia, unde solutia Parking Spotter a fost selectata pentru gestiunea parcariilor intr-un proiect amplu de Smart City.Ideea proiectului a pornit de la dificultatea cu care ne confruntam zi de zi in cautarea unui loc liber de parcare, explica Mihai Gheorghe."Studiile realizate de diferite insitutii si universitati au concluzionat ca in perioada aglomerata din zi peste 30% din trafic este dat de masinile care cauta un loc de parcare. Pornind de la acesta realitate, am inceput sa construim solutia noastra incercand sa oferim societatii un instrument prin care sa gaseasca cu usurinta un loc liber de parcare in apropierea punctului lor de interes, evitand astfel pierderea timpului in trafic", spune tanarul.Soferii au la dispozitie o aplicatie de mobil, disponibila atat pe Android cat si pe iOS. Aceasta le arata locurile de parcare disponibile si ii ghideaza catre locul selectat folosind Google Maps sau Waze.Pe langa acesta carcteristica, aplicatia administreaza evenimente precum masina zgariata, lovita sau furata, utilizatorii putand raporta diferite tipuri de incidente.Evenimentul ajunge la administratorul parcarii care poate identifica momentul in inregistrarile video si poate gestiona cazul mult mai simplu.Pentru administratorii de parcari, solutia afiseaza in timp real cate locuri libere are in parcare dar si zonele cele mai ocupate de soferi.De asemenea, au la dispozitie si o serie de rapoarte utile.De exemplu, adminstratorul parcarii isi poate creste veniturile amplasand panouri publicitare in zonele parcarii in care masinile stationeaza cel mai des sau poate trimite echipa de curatenie in zonele aglomerate.In cazul parcarilor platite, administratorii pot gestiona rapoarte detaliate cu veniturile generate de parcare.Validarea solutiei Parking Spotter a avut loc in anul 2017 cand a obtinut locul 1 al competitiei Milestone Community Kickstarter Contest organizat in US San Antonio.Milestone este unul dintre cei mai mari furnizori de solutii si sisteme de management video din lume, compania fiind parte a grupului CANON."Castigarea acestui premiu a dus la colaborarea cu Milestone dar si validarea de care aveam nevoie, in anul 2017 solutia fiind in faza MVP", povesteste Mihai Gheorghe.Doi ani mai tarziu a venit si premiul Changeneers, o competitie care a adus la un loc zeci de idei inovatoare pentru a schimba in bine lumea in care traim." (Premiul n.red.) a fost unul neasteptat pentru noi, deoarce stiam ca ne confruntam cu multe idei inovative cu un impact important asupra societatii. Competitia a fost despre impact, comunitate, crestere si schimbare pozitiva prin tehnologie", spune tanarul."Am gasit aici startup-uri din industrii diferite, de la educatie la sanatate. In finala au ajuns 12 aplicatii inovative care si-au expus ideile printr-un pitch de cateva minute. Am incercat prin prezentarea solutiei noastre sa le conturam oamenilor idea Parking Spotter si cum le poate imbunatati aceasta traiul zilnic".In primul rand, tinerii care au dezvoltat aceasta aplicatie sunt in cautare de detinatori de parcari care isi doresc sa isi creasca fluxul operational prin Parking Spotter."In orasele aglomerate, o parcare reprezinta o sursa de venit incomensurabila, toata lumea fiind in cautarea unui loc de parcare la orice ora din zi si din noapte.Iar noi, asta facem, aducem locurile de parcare mai aproape de soferi, ceea ce inseamna cresterea veniturilor pentru detinatorul parcarii", spune Mihai Gheorghe."Pentru anul 2019 dorim sa consolidam piata din Europa prin participarea la evenimente dedicate oraselor inteligente dar si prin prezentarii catre clienti prin parteneriatul pe care il avem cu Milestone, Bosch sau Axis Communication", completeaza acesta.