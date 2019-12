Cum sa evitam neplacerile cu centrala termica in sezonul rece

Sezonul rece este perioada in care nimeni nu si-ar dori sa aiba neplaceri cu sursa de caldura. Pentru a evita posibilele probleme, exista mai multe lucruri care trebuie avute in vedere. In urma unei discutii cu specialistii Termotemp, acestia au avut cateva recomandari de facut: verificari si revizii ale centralei termice la timp.La fel cum se intampla si in cazul masinilor, legea prevede ca o data la doi ani centralele termice trebuie sa fie verificate tehnic.Aceasta verificare consta in analizarea echipamentului termic si a tuturor celorlalte parti componente ale acesuia. In functie de starea in care se afla centrala termica, fiecare etapa a verificarii poate duce la o serie noua de verificari, mai amanuntite, iar ulterior, dupa caz,la reparatii.Revizia tehnica periodica a centralei termice este, in fapt, o masura preventiva de siguranta, pe principiul "este mai bine sa previi decat sa vindeci". Este important ca revizia sa fie facuta la timp, deoarece pe masura ce posibilele defectiuni se agraveaza, riscurile devin si ele mai mari.Mai mult decat atat, amanarea reviziei poate pune in pericol siguranta casei. Costurile pentru aceasta revizie sunt variabile, putand fi incluse intr-un abonament de mentenanta pentru centrala termica, facut de catre proprietar cu firme autorizate.La cine putem apela pentru verificari si revizii ale centralei termice?Toate cerintele obligatorii privind instalarea, repararea, verificarea periodica, punerea in functiune sau utilizarea aparatelor care intra sub incidenta I.S.C.I.R. sunt denumite Prescriptii Tehnice, iar acestea trebuie efectuate de societati autorizate de I.S.C.I.R. Aceste verificari sunt obligatorii si trebuie efectuate periodic.Un echipament termic este conceput pentru a functiona o perioada lunga de timp si asigura tot necesarul de apa calda si caldura. Specialistii ne recomanda insa o revizie tehnica anuala, de regula toamna, inainte de instalarea frigului. In ceea ce priveste verificarea tehnica, orice proprietar de centrala termica este obligat prin lege sa o faca o data la doi ani, avand drept scop fundamental protectia consumatorului.Atat reviziile cat si verificarile se fac contra-cost, putand fi realizate concomitent de catre acelasi specialist. Preturile variaza in functie de mai multe criterii precum tipul interventiei (normala sau urgenta - in regim de sarbatori), locatia unde se doreste interventia, existenta unui contract/abonament, si sunt cuprinse intre 100 si 250 de RON.Cei domiciliati in judetul Ilfov pot opta pentru o revizie centrala termica Ilfov , iar cei din Bucuresti pot alege verificari centrale termice Bucuresti Cateva recomandari ale specialistilor Termotemp pentru intretinerea centralei- Evitarea suprasolicitarii centralei termice;- Citirea cartii tehnice a centralei;- Schimbarea bateriilor termostatului la inceperea sezonului rece;- Curatarea circuitului;- Verificarea periodica a presiunii din instalatie;- Folosirea unui filtru dedurizator sau filtru decantor.Pentru o buna functionare pe o perioada lunga de timp a centralei, atat reviziile cat si verificarile trebuie sa apara periodic pe "to do list". A nu se uita ca aceste doua operatiuni sunt indispensabile, de ele depinzand siguranta casei dar si a familiei. Intretinerea corecta inseamna o viata indelungata a centralei. Cel mai bine este sa prevenim, pentru a nu fi nevoiti sa reparam ulterior.