Cum sa incepi o mica afacere in trei pasi

Primele intrebari pe care ar trebui sa ti le pui sunt: "de ce vreau sa incep o afacere" si "ce fel de afacere mi s-ar potrivi". Daca ai nevoie doar de niste bani in plus, poate ca vei rezolva problema doar prin gasirea unui job nou (mai bine platit) sau a unei colaborari. Daca vrei insa mai multa libertate si sa scapi de programul de la 9 la 17, atunci chiar a venit momentul sa incepi ceva nou.De aici incolo trebuie sa gasesti alte raspunsuri, legate de calitatile tale, de pasiuni, de domeniul la care te pricepi, legate de cati bani si de timp esti dispus sa investesti. Nu in ultimul rand, e bine sa te intrebi daca esti cu adevarat gata sa devii propriul tau stapan. Fii cat se poate de sincer atunci cand iti dai raspunsurile. Nu are niciun sens sa te amagesti.Exista o multime de metode prin care sa gasesti idei bune. Cauta-le pe Internet, in cartierul in care locuiesti, verifica lista firmelor care ti-ar putea face concurenta. Intreaba-te ce urmeaza, cum evoleaza lumea din jurul tau si incearca sa gasesti o idee care sa poata fi aplicata si peste zece ani.Gaseste raspunsuri pentru probleme de care te-ai lovit de-a lungul vietii si incearca sa le rezolvi. Ai putea descoperi ca multi alti oameni au trecut prin aceleasi experiente neplacute. Daca afacerea ta va putea rezolva problemele altora, clientii nu vor lipsi si iti vor fi recunoscatori. Aplica-ti cunostintele in alte domenii, chiar daca nu le stapanesti atat de bine. Perspectivele si ideile noi ar putea face diferenta in favoarea ta. Incearca sa gasesti abordari mai bune, mai ieftine si mai rapide pentru a-ti depasi concurenta.Exceptand situatia in care esti un nou Steve Jobs , foarte probabil cineva face deja ceea ce vrei sa incepi tu. Trebuie sa iti analizezi cu atentie posibilii concurenti. Cunoaste-i, afla cum functioneaza afacerea lor si vezi cu ce ai putea veni in plus.Ai putea chiar sa incerci sa afli ce fel de clienti au. Poti, de asemenea, sa pregatesti mici chestionare, prin care sa vezi de ce folosesc produsele sau serviciile respective si ce ii determina sa le achizitioneze. In plus, e foarte important sa incerci sa le descoperi nemultumirile si la ce s-ar mai putea lucra. Vei avea astfel o viziune completa asupra domeniului in care vrei sa te lansezi.In orice caz, vei avea nevoie de feedback permanent. Trebuie sa interactionezi in permanenta cu oamenii, pentru a vedea ce parere au despre ceea ce le oferi. Poti face imbunatatiri in permanenta si ai nevoie sa inveti sa iti adaptezi ideile la cerintele pietei. Nu iti ramane decat sa incepi sa iti pui planul de afaceri in aplicare si sa descoperi cele mai bune raspunsuri.