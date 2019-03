In publicitate exista conceptul de "bagvertising"

Reclamele la TV sunt scumpe; iar dezavantajul celor pe print, la TV sau radio este tocmai perisabilitatea lor. Din fericire, exista o cale prin care mesajul sau brandul pe care il promovezi sa ajunga, cu bani putini, la mii de oameni si sa-i asigure o durata mare de viata: este vorba despre banalele pungi. Total Gama Prod SRL. produce pungi personalizate din plastic reciclabil sau pungi biodegradabile.Oamenii, chiar si cei care au vazut zeci de pungi personalizate sau care la randul lor vand asa ceva, pot inca sa fie surprinsi daca designul este ingenios sau daca materialul din care este facuta sacosa iese din tipare.Total Gama Prod SRL. personalizeaza pungi cu modelul clientului si vine in sprijinul acestuia oferind mostre si simulari grafice ale matritei. In plus, Total Gama Prod SRL. foloseste materiale reciclabile sau biodegradabile si compostabile, care protejeaza mediul inconjurator.Asocierea cu noul trend "eco-friendly" poate fi benefica imaginii brandului. Noile pungi biodegradabile nu contin plastic si sunt fabricate integral din amidon vegetal si alte extracte naturale, fiind inofensive pentru mediul inconjurator.Aceste pungi biodegradabile, considerate cele mai bune aliate ale ambientului, sunt "premiate" de Ministerul Mediului cu scutirea de plata ecotaxei. Total Gama Prod SRL. pune la dispozitia clientilor si pungi de plastic de minim 50 microni.Prin designul ingenios si materialul pungii pe care iti pui mesajul promotional, adresa sau logo-ul afacerii, oamenii se pot lasa convinsi sa iti promoveze business-ul purtand cu ei aceste pungi personalizate.Impactul pe care aceste pungi personalizate il are asupra consumatorului depinde de model, de calitatea graficii si de acuratetea detaliilor. Ii poti transforma in partenerii tai pe consumatori in aceasta calatorie magica in lumea promovariiMiile de oameni care folosesc pungi personalizate sunt, de fapt, niste porta voce ai brandului tau. Cu ajutorul unor sacose personalizate, se castiga mai mult decat expunere.In primul rand, se mentine o relatie mai apropiata cu clientii carora li se transmit cu usurinta informatii despre noile produse, campanii de fidelizare sau alte servicii. Aceste pungi personalizate Total Gama Prod SRL. se pot produce in diferite dimensiuni si formate ("maiou" si "banana"), cu pana la sase culori.Un alt adevar general recunoscut este ca, in vanzarea unui produs, ambalajul face cat o mie de cuvinte. El poate face memorabila experienta la shopping a unei persoane. Aparand pe pungi personalizate cu un design creativ poti sa te faci remarcat in multimea de sacose pe care le duc cu ei oamenii zi de zi.Brandul tau poate lasa o impresie puternica daca transmiti un mesaj memorabil prin cuvinte ori imagini tiparite pe aceste pungi personalizate. Importanta pe care aceste pungi personalizate o are in promovare a dus la introducerea unui nou termen in publicitate - anume acela de "bagvertising".Total Gama Prod SRL. are nevoie de urmatoarele informatii la comanda de pungi personalizate: dimensiuni, cantitate, personalizare si grosime. Fidelizeaza-ti clientii si fa-te cunoscut cu ajutorul unui instrument simplu si eficient! Comanda acum pe adresa vanzari@totalgama.ro intra pe site-ul totalgama.ro