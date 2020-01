Noutatile contabile pentru freelanceri

va avea loc la MATER (Splaiul Unirii nr. 160), incepand cu ora 18.30, si le are ca invitate pe Elena Munteanu, Consilier si planificator financiar, allfinanz si pe Valentina Saygo, Managing Partner, Ask for Accounting.Evenimentul si-a propus sa le ofere antreprenorilor si freelancerilor tehnici eficiente de a-si tine evidenta bugetului, de a ii invata cum sa aiba in permanenta un cash flow, sa faca economii si sa invete care este diferenta intre banii personali si cei ai business-ului.Potrivit specialistilor financiari, freelancerii obisnuiesc sa foloseasca banii business-ului in scopuri personale, lucru care duce de cele mai multe ori la colaps.Pe langa partea practica sustinuta de Elena Munteanu, participantii vor afla si care sunt modificarile fiscale pentru 2020 de la Valentina Saygo - ce legi s-au modificat, care sunt actualizarile ce trebuie facute si incotro sa se indrepte daca vor sa-si deschida un business in 2020.Elena Munteanu lucreaza in domeniul financiar de 12 ani si, chiar daca nu s-a vazut niciodata in postura de profesor sau contabil, astazi se poate considera un educator financiar prin prisma activitatii sale.In prezent este planificator financiar allfinanz, adica ajuta oamenii sa cheltuie banii cu cap, sa invete sa economiseasca si sa investeasca veniturile pe care le castiga luna de luna in obiective care sunt importante pentru ei.La NO.MAD Talks le va sustine freelancerilor un workshop de educatie financiara, care ii va ajuta sa-si creasca businessul in 2020.Valentina Saygo este contabilul preferat al freelancerilor si antreprenorilor. De curand a scris si cartea Ghidul Antreprenorilor la Inceput de Drum, in care povesteste despre nevoile contabile si financiare ale antreprenorilor care pornesc pe drumul unui business - cum sa-si aleaga cea mai buna forma juridica la inceputul unui business, cum sa-si aleaga contabilul si care le sunt drepturile si obligatiile.In prezent este managing partner al companiei Ask for Accounting si are peste 20 ani de experienta in consultanta financiar-contabila.Pentru participare este necesara rezervarea biletului online si achitarea unei taxe de 35 lei.Mai multe informatii despre evenimente sunt disponibile pe pagina de Facebook NO.MAD Talks