Satul romanesc, un izvor nesecat de idei de afaceri. #Interviu cu Daniela Mariscu despre Antreprenoresti

Pentru inceput as vrea sa ne spuneti povestea proiectului Antreprenoresti - Adopta un sat.

Cum a fost intampinata initiativa de catre autoritatile locale?

Care sunt cele satele vizate? Care au fost criteriile dupa care le-ati selectat?

Ce v-ati propus sa faceti, concret, pentru tinerii din satele selectate?

Cine sunt oamenii care le vor oferi ajutor tinerilor antreprenori?

Care sunt cele mai bune idei antreprenoriale pe care le-ati intalnit la sate? Ce are cel mai mare succes?

Ce trebuie sa faca tinerii interesati sa intre in acest program?

Ce se intampla dupa ce, timp de un an, tinerii au intreg sprijinul dumneavoastra?

Ce planuri aveti, pe mai departe, pentru proiectul Antreprenoresti?

Oamenii de afaceri din Romania au sesizat acest potential si, sub indrumarea Danielei Mariscu, au pus umar la umar si au creat comunitatea "Antreprenoresti - Adopta un sat". Astfel, au batut la pas satele Romaniei, au ales localitatile cu conducatori deschisi si au demarat un proiect ce schimba deja vietile locuitorilor.Tinerii au invatat sa organizeze festivaluri, sa atraga turisti si sa vanda excursii experientiale, precum: o zi la stana, urcat pe munte cu ghid local, vizitarea poienilor cu bujori in perioada specifica, cazare in gospodarii traditionale si multe alte idei pornind de la resursele pe care le au.Fiecare idee contribuie, astfel, la prosperitatea comunitatii si ii determina pe tineri sa mai stea macar un an in satul lor, unde au vazut ca se poate face, totusi, ceva.Daniela Mariscu, fondatoarea Aquatiqa Experience si liderul proiectului Antreprenoresti, vorbestedespre toate aceste visuri ce pot deveni realitate cu putina implicare din parea fiecaruia dintre noi.Summitul din 2017 al organizatiei Romanian Business Leaders (RBL) a fost punctul de plecare al acestui demers voluntar al unui grup de oameni de afaceri, printre care si eu, care au reactionat la ideea ca, in ritmul actual de migratie, in 40 de ani satul romanesc va disparea.De la caz la caz, situatiile in teren au fost diverse, am interactionat cu peste 50 de sate prin vizite directe. Am fost in general priviti cu scepticism, se intrebau ce interese ne aduc la ei, cu greu acceptau ideea ca mergeam sa contribuim voluntar.In acest moment sunt 5 sate: Corbi, jud. Arges, Valea Stanciului, jud. Olt, Vultureni, jud Cluj, Ghindaresti, Jud. Constanta, Valeni, Rep. Moldova. Regula de baza a fost sa vina comunitatea catre program, astfel ca initial s-au organizat conferinte regionale in zona de sud si sud-est a tarii, la care au participat peste 150 de comunitati rurale.Dintre acestea am ales pe baza unor criterii cum ar fi numarul de localnici, ponderea tineretului in comunitate, resursele comunitatii. Dintre satele incluse in proiect, cele din Vultureni si Valeni au venit catre program prin adoptarea acestuia de filiale ale RBL in tara.Am anulat din start ideea sa dam noi bani, pentru ca distorsiona principiul programului si anume acela ca sustinem dezvoltarea comunitatii prin valorificarea resurselor proprii.Ce aducem in comunitate concret este deschiderea perspectivelor atat pentru tineri cat si pentru antreprenorii locali sau pentru cei care intentioneaza sa intreprinda o activitate pe cont propriu.Tinerii au beneficiat de atentia noastra cu precadere pentru ca prin receptivitatea lor putem genera impact mai facil. Drept dovada, programe de tip "antreneaza antreprenorul din tine" sau "vreau sa fiu antreprenor", mentoring pentru cei care desfasoara deja activitati antreprenoriale s-au bucurat de implicarea lor.Echipa de actiune Antreprenoresti este formata din oameni cu experienta antreprenoriala care participa voluntar la actiuni.Important de stiut e ca oricine isi doreste poate contribui cu expertiza sa, cu timp si cu bani la programele Antreprenoresti si, ca in orice program voluntar, avem nevoie de cat mai mult sprijin.Contactati-ne direct pe retelele de comunicare online sau prin site-ul www.antreprenoresti.ro Impactul programului este unul greu cuantificabil insa conectarea comunitatii din mediul rural cu acela urban este un beneficiu ce poate fi usor sesizat, prezent in cazul ambelor parti.Actiunile cele mai de succes sunt festivalurile tematice, prin care comunitatea reuseste sa isi vanda produse si servicii, dar mai ales sa se deschida catre oameni care pot genera valoare in timp pentru comunitate.Va recomandam cu drag evenimente precum 1 Mai Antreprenoresc la Corbi (si speram la anul in cat mai multe sate Antreprenoresti), Festivalul Mieilor, Festivalul Silvoitei la Vultureni (Cluj), urmeaza si un festival al pestelui, in 2020, la Ghindaresti si multe activitati faine la Valeni in Republica Moldova. Urmariti contul nostru de Facebook - Antreprenoresti , adopta un sat.Caldura oamenilor, originalitatea atmosferei si a produselor oferite in cadrul actiunilor din festivaluri sunt un plus la frumusetile locurilor si experientele autentice, recunosc ca ne distram tare bine de fiecare data!Cei din comunitatile Antreprenoresti nu trebuie decat sa adere la programele in curs sau sa ne sesizeze nevoi ale lor pentru care noi sa generam un program specific, in masura in care avem competente.Nu avem resurse sa interactionam cu oricare comunitate interesata, insa, de la caz la caz, ne implicam particular. Important este sa ne contacteze cu o nevoie clara, din aria dezvoltarii personale sau antreprenoriale.Corbi, prima comunitate din program, este un exemplu in acest sens. Am fost norocosi, ca grup de actiune, sa fie prima noastra experienta in acest demers. Deja comunitarea genereaza noi actiuni menite sa dezvolte turismul local, se construiesc noi locuri de cazare cu specific local si reusesc sa vanda excursii experientiale de genul: o zi la stana, urcat pe munte cu ghid local, vizitarea poienilor cu bujori in perioada specifica, cazare in gospodarii traditionale.Oamenii din comunitate reusesc sa valorifice resursa locala, simt impactul acestui demers si devin din ce in ce mai deschisi catre activitati antreprenoriale.La 1 Mai Antreprenoresc, un tanar repatriat pe nume Andrei a venit catre noi sa-l ghidam in legatura cu o idee de-a lui de a deschide un spatiu de cazare in natura, la cort tip glamping, o idee pe cat de indrazneata pe atat de fezabila si, bineinteles, a primit multe sfaturi si chiar propuneri de parteneriat.Planuri si nevoi sunt multe si invitam cat mai multi contribuitori sa ni se alature.Planul principal este ca atingem numarul de 10 comunitati in program si din experienta acestor comunitati sa generam un "manual de bune practici" pe care orice comunitate rurala sa-l poata prelua pentru a crea prosperitate locala prin folosirea resurselor proprii.Avertizam ca implicarea in program genereaza dependenta fata de reactia generoasa a comunitatilor impactate si prospetimea experientelor: )