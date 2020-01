Schaeffler Romania a derulat 10 programe educationale pentru tinerii din Brasov in 2019

Programe dedicate elevilor

Programe dedicate studentilor si absolventilor

Despre Schaeffler

Tinerii au nevoie de exemple si sanse de a se dezvolta si de oameni care sa creada in ei si ideile lor. Pornind de aici, Schaeffler Romania a inteles contextul actual al noii generatii si a venit in intampinarea acesteia, prin oportunitati tot mai diverse si mai atractive, care sa-i incurajeze in a-si urma visul, fie el legat de constructia unei masini, de conceperea si producerea anumitor componente sau de cum se conduce o echipa.In acest sens, Schaeffler Romania ofera elevilor, studentilor, absolventilor si tinerilor debutanti in cariera cadrul necesar dezvoltarii in domeniul in care studiaza. Acestia pot lua parte in functie de nivelul de studii la diverse programe:- s-a nascut din dorinta de a promova meseriile, prin extinderea colaborarii cu doua scoli de renume din Brasov: Scoala Profesionala Germana Kronstadt, prima scoala vocationala in sistem dual din Romania, si Colegiul Tehnic Energetic Remus Radulet.In anul scolar 2018-2019, din elevii inscrisi in cei 3 ani de studii, 300 au efectuat practica scolara la Schaeffler Romania.- actiune care se desfasoara pe parcursul unei saptamani in primavara, in care elevii alaturi de profesori pot vizita in baza unei programari prealabile, fabrica din Brasov. In 2019 au fost 350 de vizitatori in cadrul acestui program.- este programul prin care sunt selectati elevi de top de la mai multe licee din oras pentru a petrece in timpul anului scolar o saptamana de practica in cadrul Schaeffler si a companiilor partenere. In anul 2019 au fost 65 de elevi care au petrecut aceasta saptamana de practica in mai multe departamente din Schaeffler Romania.- este o oportunitate atat pentru elevi cat si pentru studentii ai caror parinti lucreaza in Schaeffler Romania. Timp de o luna, pe perioada vacantei de vara, acestia au ocazia sa se alature echipei unui segment de productie pentru a-si testa compatibilitatea cu domeniul tehnic si de a-si pune la incercare propriile capacitati si competente. In anul 2019 au participat in program 50 elevi si studenti.- se adreseaza studentilor care aspira la o cariera de succes in domenii tehnice si non-tehnice si care au rezultate foarte bune la invatatura. In 2019, 20 de studenti s-au bucurat de statutul de "bursier Schaeffler", dupa procesul de selectie in care si-au demonstrat aptitudinile.- Schaeffler Romania sustine excelenta si propune 4 programe de masterat in colaborare cu Universitatea Transilvania din Brasov, care se concretizeaza prin teme de actualitate, si specializari unice din domeniul ingineriei.Cele trei programe fac parte din Facultatile de Inginerie Mecanica, respectiv Inginerie Tehnologica si Management Industrial: Ingineria Proceselor de Fabricatie Avansate, Inginerie Virtuala in Proiectarea Autovehiculelor, Metode Practice Integrate in Ingineria Sistemelor de Propulsie.- In 2019 mai bine de 60 de studenti au ales sa-si petreaca vacanta de vara in cadrul companiei, invatand direct de la specialistii de aici, care le-au fost mentori. Stagiul de practica se desfasoara pe parcursul unei luni din vacanta de vara si presupune participarea tanarului student in activitatile curente ale departamentului ales.- In cadrul companiei din Brasov absolventii au sansa de a se dezvolta profesional, in cadrul acestui program de excelenta, in 2019 un numar de 20 de ingineri trainee au finalizat programul de orientare de un an, inainte de a-si incepe cariera pe pozitiile alese.- Schaeffler te ajuta sa-ti scrii lucrarea de licenta/disertatie. Temele sunt propuse de companiei si sunt facute cunoscute tuturor participantilor in program, insa studentii sunt incurajati sa vina cu propriile propuneri de teme originale. La finalul anului universitar 2018-2019 s-au sustinut 5 astfel de lucrari.- Dublu fata de anul trecut, in 2019 mai bine de 200 de persoane au vizitat fabrica din Brasov. Pentru multi dintre ei, aceasta este o oportunitate unica de a intra in contact cu mediul de business din Schaeffler Romania. Le sunt oferite informatii despre companie, precum si un tur de fabrica, insotite de detalii privind procesele de fabricatie din partea unui specialist.Pe langa aceste programe se mai adauga si o serie de evenimente dedicate tinerilor dornici sa cunoasca mai multe despre lumea tehnologie, precum Schaeffler Day sau Schaeffler Talk care au reunit mai bine de 150 de studenti ai Universitatii Transilvania din Brasov, prezentandu-le teme de actualitate si invitandu-i pe acestia sa participe la workshop-uri cu aplicabilitate directa in viitoarele profesii ale studentilor.La Schaeffler Romania educatia a jucat mereu un rol important, iar sustinerea si incurajarea tinerilor in directiile de cariera cautate in contextul economic actual, mai ales in domeniul tehnic, fac parte din activitatea constanta a companiei.In 2019 mai bine de 1000 de participanti au trecut pragul companiei, care au petrecut cumulat, mai bine de 3000 de ore in cadrul programelor educationale si activitatilor de dezvoltare profesionala, oferite de Schaeffler Romania.Pentru anul care tocmai a inceput, compania isi propune sa vina si mai aproape de tineri si sa le ofere un portofoliu de programe si evenimente menite sa le sustina urmatorii pasi in studiu sau cariera si sa asigure dezvoltarea viitorilor specialisti.Grupul Schaeffler este furnizor mondial lider in sectoarele auto si industriale. Portofoliul sau include componente si sisteme de inalta precizie pentru aplicatii pentru motoare, transmisie si sasiu, precum si solutii de rulare si rulmenti simplii pentru un numar mare de aplicatii industriale.Grupul Schaeffler modeleaza deja "Mobilitatea pentru maine" intr-un mod semnificativ cu tehnologii inovatoare si durabile in domeniul mobilitatii electrice, digitalizarii si Industriei 4.0.Compania a generat vanzari de aproximativ 14,2 miliarde euro in 2018. Cu aproximativ 89.000 de angajati, Schaeffler este una dintre cele mai mari companii de familie din lume si, cu aproximativ 170 de locatii in peste 50 de tari ce formeaza o retea mondiala de locatii de productie, cu facilitati de cercetare si dezvoltare, dar si divizii de vanzari.Cu peste 2.400 de cereri de brevete in 2018, Schaeffler este a doua cea mai inovatoare companie din Germania, potrivit DPMA (Oficiul German pentru Brevete si Marci). Schaeffler Romania este una dintre locatiile de productie de top ale Grupului Schaeffler. Din 2002 compania produce in Romania, la Brasov, componente pentru industria auto si rulmenti grei pentru aplicatii industriale.Intr-una din cele mai mari fabrici din tara, cu aproximativ 5.000 de angajati, Schaeffler Romania este activa prin productie, dar si prin cercetare-dezvoltare in Engineering Center Schaeffler Romania. Mai mult, compania are o prezenta foarte activa in mediul educational, precum si prin proiecte de implicare sociala.