Si-a propus sa faca 1 milion de euro din gradini verticale si cascade vegetale: Lumea nu stie ce vrea pana nu-i arati ce vrea! #Interviu

Pentru inceput, as vrea sa ne spuneti mai multe despre dumneavoastra.

Spuneti-ne mai multe despre proiectul dumneavoastra. Cum s-a nascut Amazing Art Design?

Cat ati investit in acest proiect?

Ce v-a inspirat?

De departe cele mai impresionante si utile sunt gradinile verticale. Cat costa sa-ti montezi gradini verticale intr-un birou? Dar intr-o intreaga cladire de birouri?

Care sunt avantajele si dezavantajele acestui tip de design?

Ce planuri aveti pentru Amazing Art design?

Iar astazi toata lumea isi doreste sa-si transforme viata intr-una cat mai sanatoasa cu putinta: alimentatie bio, automobile electrice, miscare si nu numai. Unii angajatori tin cont de toate aceste lucruri si aleg ceva inedit pentru angajatii lor, cum ar fi gradini verticale, cortine vegetale, cascade vegetale. Toate montate in spatiul de lucru.Ciprian a identificat aceasta tendinta si a adus-o si in Romania. In plus, ideea sa vine si cu un plan bun de business: "Nu putem vorbi de cheltuieli de infrastructura foarte mari: nu sunt stocuri, (...), in functie de ce doreste se face comanda, cu un avans de 50% din valoarea proiectului", povestesteMa numesc Ciprian Constantin Ghibescu, am 38 de ani si sunt din orasul Sebes, judetul Alba. Incepand din ianuarie anul acesta locuiesc la Sibiu. Am urmat cursurile Liceului Economic Sebes, unde am absolvit in anul 1999. Mereu am avut o inclinatie spre lumea juridica asa ca am intrat la Drept unde am terminat 2 ani, circumstantele vietii m-au determinat sa plec din tara urmand sa ma intorc pentru a-mi termina facultatea. Dar lucrurile nu sunt mereu cum dorim, asa ca totul a decurs altfel.Locuiam la Madrid, un oras cu multe posibilitati si unde totul parea posibil. Mi-a fost greu la inceput dar incet, incet a inceput sa imi placa, intrasem intr-o lume cu totul diferita fata de ceea ce eu cunosteam, intamplator am ajuns sa colaborez cu o firma care vindea masini prin telefon. Fantastic, nu? Adica tranzactia se facea prin telefon in totalitate, fara ca tu sa cunosti clientul personal pana la data predarii masinii. Toate acestea erau in avantajul clientului final, pretul era cu mult mai accesibil datorita lipsei de infrastructura. Ma fascina acel job prin noutate si prin posibilitatea ce oferea, o lume cu totul noua pentru mine si chiar pentru o tara occidentala, dar eu, eu eram acolo si aveam posibilitatea de a cunoaste aceasta lume din interior.Participam la intrunirile anuale ce aveau loc si care se organizau din timp cu tematica pentru fiecare angajat in parte, aveai posibilitatea de a expune o idee personala care ti se parea ca va aduce crestere in companie.Intoarcerea in tara a venit asa..."pamantul te cheama". Am revenit, am constatat ca Romania vine din spate cu pasi marunti, este o tara cu un puternic potential doar ca mentalitatea trebuie sa o schimbam putin, trebuie sa ne dorim schimbarea.Sunt mereu in cautare de lucruri unice, chiar si cand trebuie sa fac un cadou ma gandesc la ceva unic care sa trezeasca aceea reactie "WOW" ce o cautam cu totii, caut sa fac diferenta sa fie ceva exclusiv si unic.Asa am descoperit acest produs, o inovatie in decoratia de interior, ceva care surprinde, ceva nou si unic in design de interior. Produsul surprinde prin fotografii, insa realitatea este cu totul si cu totul diferita, e fascinanta.Sa creezi o decoratie asa cum iti doresti si asta cu un simpu click, unde imaginatia nu are limite si unde fiecare poate sa isi materializeze proiectul pe care il are in minte cu aceea iluzie ce ne caracterizeaza si mai mult este identica cu cea a unui copil. Va amintiti de acel joc LEGO?In fiecare dimineata cand te trezesti si deschizi fereastra, te uiti in jur si tot ceea ce vezi in jurul tau si tu numesti viata, a fost creat de oameni ca tine si ca mine. Imagineaza-ti ca tu poti crea ceva ce poate imbunatatii asta, ca poti modifica, ca poti aduce ceva nou in viata fiecaruia, ca "acel ceva" poate aduce un plus in viata fiecaruia, toate astea le spunea Streve Jobs, misionarul care a dus Apple pe cele mai inalte culmi..Acest sistem decorativ este "acel ceva" unic care poate face diferenta intre unsi un, ca tu, cu un simplu click poti schimba o incapere, ca-i poti da relaxare si culoare, ca poti fii tu acela care face o schimbare, iar atunci cand iti doresti altceva, pur si simpu schimbi decoratia cu un simplu click. Nu e fantastic?Lumea nu stie ce vrea pana nu-i arati ce vrea. O gradina verticala cu plante de interior sau o cortina vegetala, este ceva care sa faca locul tau preferat unic.Cred cu tarie ca acest produs o sa aiba mult succes in tara noastra si nu doar, datorita simplitatii sistemului decorativ, un sistem unic si original.Romania este o tara in plina dezvoltare unde lucrurile noi surprind. Aducem un nou concept in decoratie, ce permite fiecaruia sa-si construiasca proiectele sale decorative, cu un sistem, rapid, usor si curat.Oferim un nou concept de design pentu profesionisti care se dedica constructiilor si decoratiilor de interioare, se monteaza pe orice suprafata verticala, oferim noi solutii in reformarea unui spatiu, apartament sau hotel. E o investitie practic pentru clientul final, se poate monta si demonta intr-un timp record.Este un sistem adaptativ la necesitatile momentului.Sistemul este demontabil si poate fi mutat in totalitate, este si evolutiv deoarece este preparat pentru necesitatiile viitoare ale clientului poate adauga module sau poate schimba culorile sau materialele folosite in functie de perioada anului sau sarbatorile care se apropie.Sistemul nostru decorativ este modular, ofera o infinitate de combinatii posibile ceea ce face fiecare proiect in parte unic.Clientul are posibilitatea de a crea ceea ce imaginatia sa doreste datorita gamei ample de culori si materiale folosite in proiectele noastre cu click.Amazing Art Design este un proiect cu idealuri inalte, un proiect care o sa aiba succes, provocator si indraznet.Totul pleaca de la o dorinta, dorinta de a fi diferit fata de ceilalti, asa incat lumea sa-si aminteasca mereu de noi, ceea ce facem noi este Arta si Design, de altfel este si fantastic, de aici si numele firmei noastre.Da suntem o echipa, pentru ca daca vrei sa ajungi repede undeva, poti merge singur, eu in schimb vreau sa ajung departe si merg insotit, viitorul suna bine!Acest proiect este Inovatie in decoratie!Aducem un produs nou pe piata cu oportunitati infinite, este acel ceva ce face diferenta, unic si original, iar ca sa fii de neinlocuit trebuie sa fii diferit. Trebuie doar sa indraznesti sa visezi, noi il transformam in realitate si vei surprinde cu siguranta.Este o decoratie ce se construieste, dedicata suprafetelor verticale interioare, se poate monta pe orice tip de perete, acesta din urma poate sa fie nefinisat.Este o decoratie modulara, adica se construieste din module de PVC de diferite dimensiuni cum ar fi module de 40x40cm, 40x80cm, 40x120cm, grosimea fiind de 4cm, se poate adauga lumina Led pe toate laturile daca se doreste pentru a crea umbre.Accesoriile sunt placile din lemn, piatra, sticla, piele naturala sau sintetica, toate au o gama larga de texturi si culori.Folosim plante naturale sau artificiale, colaboram cu astfel de firme care ne ajuta in proiectele noastre, suntem inconjurati de oameni fantastici si crestem impreuna.Proiectul a inceput in Februarie 2017. Amazing Art Design este unicul distribuitor in Romania al produselor Systemclip by Serastone, Spania, provincial de Almeria.Principala provocare a fost introducerea pe piata a unui concept nou. Dar ne plac provocarile, avem colaboratori in tara designeri de interior si arhitecti, speram sa ajungem si la cati mai multi.Nu putem vorbi de cheltuieli de infrastructura foarte mari: nu sunt stocuri, decat stocurile fabricii, depinde de ce doreste clientul, in functie de ce doreste se face comanda, cu un avans de 50% din valoarea proiectului....dar, exista si un "DAR". Fabrica, in luna iulie a anului trecut, a intrat in retehnologizare totala, stopand total orice comanda, asa ca am intrat in stand-by. A durat mult, mai mult decat se preconiza, mai precis pana la inceputul lunii mai a acestui an.Intre timp am lucrat la un nou catalog in limba romana, structurat pe categorii, cu multe detalii explicative asa incat dintr-o simple rasfoire sa se inteleaga utilitatea sistemului decorativ.In ceea ce priveste tendinta financiara, vrem sa ajungem la o cifra de afaceri de 1 milion de euro pana la sfarsitul anului viitor. Este un vis nesimtit de mare care imi da fiori dar in acelasi timp energie, sunt convins ca numarul colaboratorilor nostri va creste, iar dupa BIFE (targul din acest an din 12-16 Sempembrie) total va arata fantastic.Totul pleaca din interior, traim intr-o lume conectata, azi viata fara tehnologie nu mai este practic posibila, esti mereu la un click distanta de orice informatie, cateodata poate fi ceva unic si original.Occidentul mereu a fost o sursa de inspiratie pentru Romania, mereu produsele din afara aveau mare cautare.Noi am gasit acest produs, cu o experienta tanara pe piata din Spania, am stiut ca este momentul sa luam legatura cu ei, a fost un impuls, suntem o echipa care are acelasi scop, aceeasi viziune, acela de a fi o referinta pe piata internationala a decoratilor de suprafete verticale. O decoratie pe care o poti schimba cand doresti, cu un singur click, trebuie doar sa dai frau liber imaginatiei tale si sa fi pregatit sa fi surprins de rezultat.Este si un activ pentru clientul final, haide sa ne gandim de cate ori un ti-ai dorit sa schimbi culoarea peretitor in preajma sarbatorilor de Craciun?Sau de cate ori un ti-ai dorit doar o pata de culoare, lumina led sau umbre, toate astea vin la pachet cu noi, doar trebuie sa indraznesti sa visezi, esti la doar un click distanta de visul tau in decoratie!Gradini verticale, cortine vegetale, cascade vegetale...Le-as include in aceeasi categorie deoarece toate contin plante, atat gradinile vegetale cat si celelalte doua categorii sunt des folosite in decorarea spatiilor de birouri, dau relaxare, entuziasm si mult oxigen.Pe piata mai sunt gradini vegetale, dar ale noastre au personalitate: poti sa le schimbi pe loc, poti sa-i schimbi placa cu o alta din gama noastra de culori, de exemplu cu acele culori care iti plac tie sau logo-ul firmei tale. Plantelor le place si muzica, asa ca poti sa adaugi sistem audio bluetooth.Costurile sunt in functie de cate gradini adaugi la proiectul tau, in functie de alegerea elementelor ce compun placa, stica sau lemn de exemplu.Poti de altfel sa costruiesti un perete despartitor intr-un call-center de exemplu, care sa separe calculatoarele colegilor, la o inaltime optima, de exempli de 1,60 cm.Plantele trebuie ingrijite, udate de cel putin trei ori pe saptamana. Dar ele iti ofera in schimb zambete si relaxare.Cortinele vegetale sunt de altfel fantastice, sunt gradini verticale pe cabluri, spre deosebire de gradinile vegetale, au placi pe ambele parti, poti folosi doua culori diferite in cazul unui perete despartitor ce iti va da o intimitate partiala la locul de munca.Cascadele vegetale sunt pentru incaperi cu tavan inalt, sunt tot gradini verticale pe cabluri dar spre deosebire de cortinele vegetale, au placi doar pe o parte, inaltimea de la care pot fi montate, poate sa fie si de 12 m.Avantajele sistemului decorativ le cunoastem: este simplu, rapid si curat, usor de montat si demontat, usor de schimbat si un activ in acelasi timp, o investitie.Dezavantajele sistemului decorativ: fiind modular se construieste din elemente, module si placi, distanta dintre placi este de 2mm si nu poate fi eliminata, nu izoleaza, chiar daca spatiul din spatele placilor permite izolarea cu materiale nu este oferit de catre noi.Sistemul de irigatie este manual, asta nu este o problema daca ai doar cateva gradini verticale, dar daca este o suprafata mai mare, oboseste. Pentru un sistem de irigatii trebuie studiat fiecare caz in parte si adaptat sistemului decorativ, un serviciu extern.Inca nu este adaptat in totalitate pentru zone externe asa incat sa reziste la intemperii.Recomandam plante care un au nevoie de ingrijiri foarte mari, plante care un fac radacini stufoase, recipientul plantelor un este foarte mare, recomandam in special iedera sau cactusii.Acum ca a crescut capacitatea de productie de la 420mp la 32.000 mp pe zi, au scazut timpii de livrare, o sa putem onora comenzile intr-un timp relativ scurt 2-3 saptamani din momentul comenzii ferme. Montajul este simplu, chiar si cu un proiect mare este relativ scurt. Se pot monta intr-o singura zi cortine vegetale, cascade vegetale sau puncte decorative.Prezenta noastra la BIFE 2018 va avea un impact extraordinar, speram la cat mai multe contacte si la cat mai multe colaborari, ne dorim o comunitate de oameni fantastici cu care sa colaboram.De altfel ne dorim un showroom fizic la Sibiu, asa incat clientul sa inteleaga produsul, sa conecteze cu el.Ne dorim si o linie de productie pe viitor, unde sa se produca o parte din materialele ce vor fi expediate peste granite, pentru a reduce costuri de transport.Cu toate acestea, vrem sa va spunem ca suntem pregatiti pentru toate provocarile ce vor veni, credem in ceea ce facem si suntem entuziasmati, stim cu totii ca entuziasmul misca lumea!Toate astea sunt posible pentru ca fac parte dintr-o echipa fantastica, fara de care acest vis un ar fi fost ce este azi.