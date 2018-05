Sistemul de bike sharing a ajuns si in Romania: Descarci aplicatia, gasesti cea mai apropiata bicicleta Pegas si pornesti la drum!

Despre Atelierele Pegas

Investitia in Ape Rider se ridica la 3 milioane de euro, care insumeaza productia de biciclete speciale pentru bike sharing, aplicatia de software, sistemul antifurt integrat, costurile cu echipa de proiect si logistica aferenta proiectului Ape Rider.Evenimentul oficial de lansare a Ape Rider powered by Pegas va avea loc sambata, 12 mai, incepand cu ora 10.00, la Beraria H din Parcul Herastrau.Acolo se va afla flota de biciclete Ape Rider pentru a pleca apoi intr-un mars organizat spre Piata Universitatii, iar de acolo traseul este la libera alegere a utilizatorilor. Pentru participarea la marsul oficial de lansare a Ape Rider, ai un credit initial de 100 lei direct in aplicatia deja downloadata."Vorbim despre acest sistem de un an de zile, iar toti partenerii de discutie sunt mai mult decat incantati de inovatia pe care o aducem pe piata locala de transport alternativ.Orasele se sufoca din ce in ce mai tare din cauza traficului, iar ceea ce noi propunem este o alternativa sanatoasa a rezolvarii problemei de transport.De altfel, conform definitiei de bike sharing, bicicletele pe care le iei in regim de inchiriere ar trebui sa-ti rezolve ultimul kilometru din traseul dintre punctul A si punctul B, astfel acest sistem de inchiriere biciclete pot apartine unui sistem de mobilitate urbana integrata care daca este bine organizat poate duce la scaderea traficului de masini," explica Andrei Botescu, co-fondator Atelierele Pegas, programul Ape Rider."Ape Rider powered by Pegas, este unul dintre cele mai importante proiecte de mobilitate urbana sustinute de BCR. Parteneriatul cu Pegas face parte din strategia BCR de a se implica in dezvoltarea conceptelor de orase inteligente, precum si in sprijinirea antreprenorilor romani, asa cum sunt fondatorii Pegas, pe care ii felicitam pentru initiativa. Astfel de proiecte dau incredere oamenilor ca pot folosi mijloace de transport alternative, nepoluante, in sistem sharing si ca pot avea o viata mai buna in propriul oras", a declarat Ionut Stanimir, Director de Marketing & Comunicare BCR.Aplicatia Ape Rider este disponibila in acest moment in Google Play si App Store , iar utilizarea ei este extrem de intuitiva.Dupa instalarea propriu-zisa, este nevoie de inregistrarea utilizatorului cu card bancar, dupa care se blocheaza suma de 69 lei pentru eventualele daune, suma care se restituie in momentul in care se renunta la aplicatie.In pasul urmator, o harta a bicicletelor disponibile si a parcarilor virtuale se incarca pe telefon, asadar e foarte simplu sa gasesti bicicleta Ape Rider.In acest moment al proiectului, am creat o serie de parcari virtuale Ape Rider unde poti parca bicicleta.Daca se depaseste linia de parcare virtuala, nu se opreste plata.Deblocarea bicicletei se face prin scanarea QR codului care se gaseste disponibil pe bicicleta, iar incheierea cursei se face prin inchiderea manuala a sistemului de securizare aflat la roata din spate.Un alt feature al aplicatiei este ca iti poti rezerva cea mai apropiata bicicleta Ape Rider, blocand astfel imprumutul ei de catre alta persoana."Ne asteptam ca pana la sfarsitul anului sa avem peste 100.000 de utilizatori Ape Rider. Cu siguranta, serviciul de smart bike sharing Ape Rider powered by Pegas va rezolva o problema majora de mobilitate urbana, asadar estimam ca numarul de utilizatori, cel putin pentru Bucuresti, sa creasca rapid, mai ales daca ne raportam la numarul de locuitori ai Bucurestiului si la numarul de navetisti (commuters) care fac naveta din zonele limitrofe catre centrul orasului", explica Andrei Botescu.In acest moment, 2.000 de biciclete vor fi disponibile prin sistemul propus de Ape Rider, in functie de cerere urmand ca numarul acestora sa fie suplimentat pentru Bucuresti si apoi pentru restul tarii.Cele 2.000 de biciclete sunt monitorizate prin GPS, ceea ce inseamna ca in orice moment stim unde se afla fizic oricare dintre cele 2.000 de biciclete Ape Rider. De asemenea, toate bicicletele sunt dotate cu senzori de miscare, principalul atribut al sistemului antifurt."Cu privire la monitorizarea si securizarea bicicletelor Ape Rider, noi suntem 100% pozitivi ca un serviciu care face bine comunitatii nu poate fi decat benefic pentru toate partile, iar experienta celorlalti furnizori de smart bike sharing dockless ne incurajeaza ca acestea sunt bicicletele viitorului si ca buna credinta primeaza.Lucram deja cu institutiile statului pentru a avea acest program cat mai eficient posibil si pariem pe tehnologie: monitorizarea in timp real este o unealta incredibila care atat teoretic, cat si practic, ofera absolut toate informatiile," adauga Andrei Botescu.La sase ani de la relansarea celor mai cunoscute biciclete din anii '70-'80, Atelierele Pegas au adus publicului 30 noi modele special create pentru toata familia. Pana in prezent, peste 30.000 de biciclete din noile colectii Pegas au ajuns la clienti din tara si din Europa.