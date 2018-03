O noua regula fiscala: Cine poate opta pentru plata impozitului pe profit

"O noua regula fiscala prin care microintreprinderile pot sa opteze pentru plata impozitului pe profit cu indeplinirea a doua conditii: au un nivel de capital social minim de 45.000 de lei, adica aproximativ 10.000 de euro si au cel putin doi salariati", a explicat Nelu Barbu, joi, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.El a precizat ca, potrivit OUG aprobata de Executiv, microintreprinderile care opteaza pentru plata impozitului pe profit vor beneficia de facilitati, respectiv "scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, scutirea de la plata impozitului pe profit in cazul in care desfasoara exclusiv activitate inovare, cercetare, dezvoltare"."Masura a fost luata pentru a incuraja investitiile in aceste domenii strategice - inovarea, cercetarea si dezvoltarea", a completat Barbu.Purtatorul de cuvant al Guvernului a adaugat ca se introduce si o masura pentru transportatorii de marfuri si persoane prin reducerea accizei la motorina."Mai exact se diminueaza cu 183,62 de lei pe 1.000 de litri, respectiv cu 217,31 lei pe tona nivelul accizei pentru motorina utilizata drept carburant pentru motor in sectorul transporturilor de marfuri, respectiv transportul de persoane. Conditiile, procedura si termenele de restituire se vor stabili ulterior prin hotararea Guvernului", a mai declarat Barbu.