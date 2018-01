Fondul de Garantare si-a optimizat site-ul pentru mobile. Verifica stadiul dosarului de Credit IMM sau Prima Casa!

Conform statisticilor, peste jumatate din vizitatorii site-ului utilizeaza telefonul mobil pentru accesarea informatiilor, noua platforma oferind acces rapid din orice navigator web, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.Continutul este abordat din perspectiva relevantei pentru publicul tinta: persoane juridice (IMM-uri), persoane fizice si beneficiari publici, iar informatiile de interes general sunt prezentate intr-o maniera sintetica si transparenta."Noul site fngcimm.ro catalizeaza strategia de repozitionare a institutiei, de initiere a dialogului direct cu reprezentantii mediului de afaceri, in scopul definirii unor produse de garantare dedicate, adaptate nevoilor specifice sectoarelor economice. Design-ul modern, alaturi de accesul imbunatatit la informatiile legate de produsele sau programele de garantare si consultarea in timp real a procesului operational in care se gasesc dosarele de garantare contribuie la construirea noii imagini a FNGCIMM, cu atribute de dinamism, transparenta si profesionalism", a declarat directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Petrescu.Noua interfata de consultare in timp real a bazei de date, pusa la dispozitia beneficiarilor Programului Prima Casa si a companiilor beneficiare ale garantiilor FNGCIMM, completeaza serviciile de consiliere oferite.