Sprijin financiar de 800 de milioane de euro pentru IMM-uri inovatoare din 11 tari, inclusiv Romania

Suportul financiar oferit de FEI este disponibil prin intermediul bancilor din grupul ProCredit din Europa de Sud-Est si de Est si este destinat companiilor care utilizeaza tehnologii noi si produc noi produse intr-una din cele 11 tari in care aceasta facilitate este disponibila (Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Georgia, Germania, Grecia, Republica Moldova, Republica Macedonia de Nord, Romania, Serbia si Ucraina)."La doi ani dupa ce am anuntat 820 milioane euro pentru IMM-uri in 11 tari, Fondul European de Investitii si ProCredit dubleaza sprijinul financiar, respectiv 1,62 miliarde euro sunt acum disponibili pentru finantarea companiilor mici si mijlocii din aceste tari", a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen."Extinderea acordului nostru este un semnal important pentru Grupul ProCredit si arata clientilor nostri ca investitiile inovatoare ale IMM-urilor din Europa de Sud-Est si de Est vor continua sa fie sustinute de UE si demonstreaza, de asemenea, ca aceasta contributie in dezvoltare facuta de bancile ProCredit in tarile in care activeaza este recunoscuta de UE ", a declarat Claus-Peter Zeitinger, presedinte al Consiliului de Supraveghere al ProCredit Holding.Aceste acorduri au fost semnate in cadrul initiativei InnovFin a Comisiei Europene, sustinuta de programul de cercetare si inovare al UE Orizont 2020. Initiativa InnovFin permite bancilor participante sa acorde imprumuturi companiilor inovatoare, cu sprijinul unei garantii oferite de FEI. Acordurile semnate in tarile membre ale UE au fost posibile prin sprijinul Fondului European pentru Investitii Strategice (FEIS) . FEIS este pilonul central al Planului de Investitii pentru Europa al Comisiei Europene, cunoscut si ca "Planul Juncker".