Ai o idee inovatoare? Acum te poti imprumuta din bugetul UE pentru a-ti dezvolta afacerea

Acest nou acord va permite UniCredit sa ofere, atat prin bancile cat si prin entitatile sale de leasing, o finantare suplimentara de 340 de milioane de euro companiilor inovatoare din cele opt tari din Europa Centrala si de Est (CEE). Finantarea suplimentara vine in completarea portofoliului agreat initial de 160 de milioane de euro. Astfel, IMM-urile si firmele cu capitalizare medie din statele mentionate vor avea acces la fonduri de jumatate de miliard de euro.Tranzactia beneficiaza de sprijinul Horizon 2020, programul-cadru pentru cercetare si inovare al UE, precum si al Fondului European pentru Investitii Strategice (FEIS), pilonul financiar al Planului de investitii pentru Europa, cunoscut ca "Planul Juncker".Bancile din Serbia, Bosnia si Hertegovina vor fi sprijinite de garantia FEI si Orizont 2020, in timp ce contractele de garantie cu bancile grupului UniCredit din Romania, Bulgaria, Croatia, Cehia, Slovacia si Ungaria se vor baza pe sprijinul FEIS.Vicepresedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, responsabil pentru ocuparea fortei de munca, dezvoltare, investitii si competitivitate a declarat: "Acoperirea geografica a Fondului European pentru Investitii Strategice este extrem de importanta si ne bucuram ca, in urma acordului incheiat cu UniCredit, sase tari din Europa Centrala si de Est vor avea de castigat.".La randul sau, directorul executiv al FEI, Pier Luigi Gilibert, a afirmat: "Odata cu dezvoltarea acestui acord, peste 500 de IMM-uri inovatoare vor beneficia de noi optiuni de finantare oferite de 13 filiale UniCredit in opt tari. UniCredit va valorifica experienta acumulata in cadrul InnovFin, prin atentia deosebita acordata IMM-urilor si firmelor cu capitalizare medie de-a lungul timpului si printr-o retea extinsa de sucursale in CEE, pentru a stimula inovatia si spiritul antreprenorial in randul companiilor cu potential de crestere".Planul de investitii pentru Europa - Planul Juncker - este asteptat sa genereze investitii de 240,9 miliarde de euro, suma reprezentand peste trei sferturi din obiectivul de 315 miliarde de euro al investitiilor totale mobilizate, care au fost initial alocate.In urma reuniunii Board-ului BEI, operatiunile aprobate in cadrul Fondului european pentru investitii strategice au o finantare totala de 47,4 miliarde de euro si se afla in toate statele membre ale UE.Aproximativ 461.000 de IMM-uri ar urma sa beneficieze de pe urma imbunatatirii accesului la finantare, ca rezultat al acordurilor sprijinite de Planul Juncker.Comisia Europeana si Banca Europena de Investitii estimeaza ca pana acum Fondului european pentru investitii strategice a sprijinit 300.000 de locuri de munca in UE. Pana in 2020 cifra ar trebui sa ajunga la 700.000.