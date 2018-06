Ai un IMM, un PFA sau lansezi un start-up? Apeleaza la Keez.ro, prima platforma de contabilitate online din Romania

De ce este Keez.ro o solutie mai eficienta decat contabilitatea clasica?

Rapoarte optime pe care le poti accesa usor si rapid, fiind astfel mereu informat referitor la performantele firmei tale;

Procese verificate Big4 - acum ai garantia ca documentele tale sunt supuse unei supra-verificari din partea unui expert de inalta competenta;

Acces on-line la toate documentele generate de business-ul tau;

Procesare rapida a documentelor (facturi, chitante, etc.) pe care le poti incarca in platforma instant cu ajutorul aplicatiei dedicate;

Posibilitatea de a emite facturi oriunde, oricand;

Cele mai inalte standarde de securitate a datelor, asigurate de algoritmi avansati de criptare de la Microsoft Azure;

Formularele si modelele necesare pentru desfasurarea business-ului sunt descarcabile si editabile direct pe platforma.

Din fericire, acum antreprenorii pot rasufla usurati, deoarece Keez.ro, prima platforma de contabilitate online din Romania, ii ajuta sa scape de task-uri repetitive si consumatoare de timp, pentru a se putea dedica rolului lor specific in cadrul firmei. Keez.ro imbina tehnologia secolului XXI cu know-how-ul si experienta unei echipe de specialisti pentru a aduce in prezent contabilitatea care, in Romania, a ramas undeva in anii '90. Serviciile de contabilitate online reprezinta un concept inovativ care si-a dovedit utilitatea rapid in activitatea zilnica a antreprenorilor. Folosind instrumentele de management operational pe care le ofera Keez.ro, acestia pot economisi timp si energie si se pot concentra pe sarcinile care duc in mod real la dezvoltarea afacerii.Desi suntem anul 2018, cei mai multi antreprenori inca se chinuie sa adune toate chitantele si facturile, pe care le predau in format fizic contabilului, urmand ca abia in data de 25 a lunii urmatoare sa primeasca declaratiile care trebuie depuse la stat.Astfel, antreprenorii primesc rapoartele finale mult prea tarziu, cand nu mai pot lua nicio masura reala in cazul vreunei probleme. Asadar, este evident ca metoda clasica de a tine contabilitatea nu avantajeaza in niciun fel antreprenorul.Misiunea Keez.ro este tocmai de a readuce contabilitatea in avantajul antreprenorilor. Cu noi totul este mai simplu, mai transparent, si mai eficient pentru tine!Daca te-ai saturat sa trebuiasca sa predai contabilului "sacosa de documente" la finalul lunii, sa il suni insistent pentru a face rost de un document, sau sa ai nevoie de consultanta care implica evidenta contabila a firmei tale si sa nu o obtii decat cand este prea tarziu, este momentul sa incerci Keez.ro!Aceasta platforma de contabilitate online preia toate operatiunile care tin din contabilitate, iti depune declaratiile obligatorii la ANAF si iti ofera acces permanent la toate documentele contabile ale firmei tale!Serviciile de contabilitate online pe care ti le ofera Keez.ro te ajuta sa realoci resursele pe care le utilizai pana in prezent pentru a tine "contabilitatea dubla". Mai exact, nu va mai trebui sa tii evidenta in paralel cu contabilul pentru a cunoaste "pulsul" tranzactiilor din firma.Mai mult, nu mai trebuie sa iti verifici contabilul daca a inregistrat corect toate facturile, de teama sanctiunilor de la ANAF. Cu Keez.ro, ai acces la "radiografia" financiara la zi a companiei tale, putand verifica in timp real situatia facturilor platite si de platit, stadiul depunerii declaratiilor la stat, sau daca s-au efectuat toate incasarile de la clienti.In plus, vei putea face acest lucru usor, rapid si eficient, direct de pe laptop, PC sau smartphone.Ca antreprenor, singurul "efort" pe care trebuie sa il faci este sa pozezi documentele si sa le incarci in platforma online dedicata. De restul se ocupa o echipa de specialisti contabili cu experienta.In plus, pe langa faptul ca te scapa de birocratie si de grijile in plus, Keez.ro iti pune la dispozitie o serie de instrumente si beneficii deosebit de utile: