CNIPMMR: Nu sustinem o noua impozitare forfetara si o crestere a fiscalizarii IMM-urilor

"CNIPMMR nu sustine o noua impozitare forfetara si o crestere a fiscalizarii IMM-urilor, solicitand asigurarea stabilitatii cadrului legal fiscal actual, orientat deja din 2015 (prin ample modificari legislative adoptate in fiecare an pana in 2018), intr-o mult mai mare masura catre impozitarea veniturilor in loc de cea a profiturilor si pe inlocuirea impozitului pe profit cu un impozit specific pentru anumite categorii de activitati, impozit avand caracteristicile unui impozit forfetar. In multe tari, intreprinderile mici beneficiaza de un sistem simplificat de impozitare a castigurilor, aceasta abordare avand la baza mai multe argumente", se arata intr-un comunicat de presa al CNIPMMR, transmis luni AGERPRES.In viziunea Consiliului, pe langa avantajele sistemului de impozitare a veniturilor trebuie avute in vedere si dezavantajele: impozitarea are loc si daca intreprinderile inregistreaza pierderi, fie ca urmare a unor perioade mai dificile sau ca urmare a faptului ca se afla intr-o faza investitionala, rata impozitarii va fi mai mica in perioadele de ascensiune si mai ridicata in perioadele de recesiune, ceea ce va amplifica amplitudinea fluctuatiilor ciclului economic, motiv pentru care CNIPMMR solicita mentinerea posibilitatii IMM-urilor de a opta pentru plata impozitului pe venituri sau a impozitului pe profit."Este necesara identificarea unei balante optime in ceea ce priveste definirea firmelor mici carora le este aplicata impozitarea veniturilor, precum si alegerea cotelor de impunere care sa conduca la cresterea conformarii voluntare si echitate fiscala, respectiv asigurarea unui mediu de desfasurare a activitatii concurential pentru intreprinderile de talie mica, o crestere a fiscalizarii nefiind justificata si oportuna si avand efecte negative majore asupra economiei. Este necesara o ampla restructurare a ANAF si o reducere importanta a cheltuielilor de functionare, inclusiv a controalelor, avand in vedere modificarile legislative ample din perioada 2015-2018 in ceea ce priveste modalitatea de impozitare a castigurilor societatilor comerciale care s-au concretizat in orientarea acesteia intr-o mult mai mare masura catre impozitarea veniturilor in loc de cea a profiturilor si inlocuirea impozitului pe profit cu un impozit specific pentru anumite categorii de activitati, avand caracteristicile unui impozit forfetar, simplificarea sistemului de impozitare permitand reducerea controalelor si a cheltuielilor aferente", sustin reprezentantii CNIPMMR.In acest context, se solicita adoptarea unor masuri administrative si legislative corespunzatoare pentru rezolvarea problemei controalelor excesive, "recunoscuta de ministrul Finantelor Publice (Eugen Teodorovici, n.r.): 'companiile sunt sufocate de foarte multe verificari pe care ANAF le desfasoara', fiind necesara centrarea ANAF pe prevenire si informarea contribualilor, in conditiile orientarii politicii fiscale pe impozitarea veniturilor si impozitul specific pentru anumite categorii de activitati, care are caracteristicile unui impozit forfetar".Totodata, CNIPMMR solicita asigurarea predictibilitatii si stabilitatii cadrului legal pentru IMM-uri cadrului legal fiscal pentru IMM-uri.Conform datelor analizate de catre Consiliul IMM-urilor, in primele sase luni din 2019, prin opt acte normative (sapte Ordonante de Urgenta si o lege), au fost modificate/completate 35 de articole din Codul fiscal, cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptate 614 acte normative (120 de Legi, patru Ordonante ale Guvernului, 46 Ordonante de Urgenta ale Guvernului, 444 Hotarari de Guvern, la care se adauga ordinele ministrilor)."Cu acest volum imens de acte normative adoptate in primul trimestru al anului 2019, este previzibil ca Romania va continua sa se situeze si anul acesta pe nedoritul prim loc in topul regional al modificarilor legislative (din Europa Centrala si de Est) 1,in timp ce in tarile vecine tendinta este de simplificare si asigurare a unui cadrul legislativ stabil si predictibil, conditie esentiala pentru investitori. CNIPMMR atrage atentia asupra instabilitatii legislative fiscale accentuata inregistrata in ultimii ani precum si asupra volumului imens de acte normative adoptate. Increderea in sistemul fiscal este o conditie esentiala pentru investitori, predictibilitatea fiind unul dintre cei mai importanti factori care influenteaza deciziile de investitii", noteaza sursa citata.La inceputul lunii iulie, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, declara ca impozitul forfetar ar putea fi mai indicat atat pentru mediul de afaceri, cat si pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), in conditiile in care 45.000 de companii din 1,2 milioane aduc 98% din veniturile la bugetul de stat."In Romania astazi sunt aproximativ 1,2 milioane de contribuabili. Cam 45.000 aduc ca venituri 98%. Acesta inseamna o mare parte din ceea ce inseamna ANAF, resurse financiare, umane, sunt ca sa zic asa alocate fara un temei logic. Pe de alta parte, companiile sunt sufocate de foarte multe verificari pe care ANAF le desfasoara. Si atunci spun asa: daca un milion o suta si ceva de firme aduc undeva la 2% atunci poate o abordare de acest tip, forfetar (impozit forfetar n.r.), ar fi mai indicata pentru ambele parti. Si pentru mediul de afaceri si pentru ANAF. Poate o suma fixa stabilita anual de catre stat, in mod transparent, tinand cont de cifra de afaceri a acelei companii, si atunci ANAF nu face niciun fel de verificare pe acel contribuabil", a spus Teodorovici.Ministrul Finantelor a declarat ca se doreste o crestere a fiscalizarii. In cazul aplicarii impozitului forfetar, cei 45.000 de contribuabili vor primi o atentie acordata in mod corect modului in care se va face controlul asupra lor, iar procesele verbale pe care ANAF le va intocmi vor fi prezentate public, dar fara date de identificare, pentru ca restul companiilor sa stie exact in fiecare speta cum sa actioneze in timpul pe care il au la dispozitie pana la control.Tema impozitului forfetar va intra in dezbatere publica si va fi discutata cu mediul de afaceri, iar pe pagina de internet a Ministerului va fi publicat un document in acest sens.Eugen Teodorovici a mai spus ca nu se pune problema revenirii la impozitul progresiv.