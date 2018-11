Eugen Teodorovici: ANAF nu va amenda firmele care au facut demersuri pentru achizitionarea noilor case marcat fiscale

"Nu renuntam la chestia asta, degeaba se insista, degeaba se doreste prorogare de termene, nu merge (...) vine control de la ANAF. Foarte bine. Nu o sa dam la niciunul nici o amenda. Este doar un avertisment si nimic altceva. Ideal ar fi fost ca statul sa faca ce? Cumpara case de marcat, discuta dinainte, spunea care sunt stocuri agreate, cine e autorizat, cumpara un numar de case, le distribuia in piata si oamenii, intr-un an de zile, isi achitau luna de luna costul acelei case si era inchisa discutia. Dar macar statul sa invete din greseli pe viitor, la astfel de idei sa se gandeasca si la efectele in lant. Dar trebuie sa inchidem aceasta discutie cu casele de marcat. Eu o sa fiu saptamana viitoare, luni si marti, la Bruxelles pentru a discuta cu ministrii de Finante si am vorbit cu colegul meu din Ungaria, care are sistemul foarte bine pus la punct si caruia i-am cerut sa-mi dea efectiv sistemul pe care dansul il are pentru a putea interpreta aceste date. Intreba cineva de ce va trebuie acest sistem daca dumneavoastra nu puteti prelucra datele? Casele de marcat stocheaza inclusiv online", a precizat ministrul Finantelor.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2018 potrivit careia operatorii economici sunt obligati sa se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic a fost adoptata in luna mai a acestui an. Masura trebuia implementata de contribuabilii mari sau mijlocii pana la 1 septembrie 2018 si de catre contribuabilii mici pana la 1 noiembrie 2018.Termenele de 1 septembrie 2018, respectiv 1 noiembrie 2018 sunt termene finale.Eugen Teodorovici a participat vineri la cea de a 26-a editie a Topului National al Firmelor Private din Romania organizat de Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania.