Frames: Salvati micile afaceri! Un milion de romani risca sa ramana pe drumuri

In numai cateva zile, sute de firme, in special din zona serviciilor catre populatie, organizarii de evenimente si din HORECA si-au suspendat activitatea, fapt care va genera consecinte economice semnificative pe lanturile de business, arata o analiza realizata de analistii de la Frames.trebuie sa devina mai mult decat un hashtag pe Linkedin si celelalte retele sociale. Restrictiile determinate de pandemia de coronavirus COVID-19 creaza probleme financiare intr-o economie si asa slab capitalizata cum este cea romaneasca.,,Dincolo de masurile administrative, sanitare, care au legatura cu stoparea epidemiei, autoritatile trebuie sa intervina pentru salvarea business-ului romanesc, mai ales a microintreprinderilor si PFA-urile din domenii precum servicii, turism, transporturi, comert, evenimente, HORECA, care trec prin clipe grele. Acestea au nevoie de la Guvern de decizii urgente de ajutor, in special in zona de fiscalitate'', afirma analistii de la Frames.Potrivit acestora, economia se afla cu spatele la zid.,, 95% dintre firmele din Romania sunt microintreprinderi care au 1-3 angajati maxim si nu dispun de resurse financiare pentru a trece peste aceasta perioada de restrictii. Daca statul nu ii va ajuta fiscal, prin amanarea platii taxelor, prin credite fiscale, cele mai multe vor intra in blocaj, iar peste 1 milion de angajati vor fi afectati. Unii au fost trimisi deja in concedii fara plata, vor urma somajul tehnic si disponibilizarile'', declara Adrian Negrescu, managerul Frames.Un sondaj realizat de firma de consultanta, la comanda Factory 4.0/Academia Industriala, in randul a peste 300 de companii din majoritatea domeniilor de activitate, arata zilele trecute ca mediul de business a fost prins nepregatit de aceasta criza.,,Peste 70% dintre manageri declarau ca nu au niciun plan de criza. Iar rezultatele negative au inceput sa apara. Pentru ca nu aveau niciun fel de buffer financiar, multe au intrat in incapacitate de plata, nu isi mai pot onora platile catre parteneri, iar urmatorul pas va fi sa nu mai poata sa-si plateasca salariile. Pana la insolventa si faliment va mai fi un simplu pas'', a mai spus acesta.Dintre acestea, microintreprinderile inregistreaza cel mai ridicat grad de indatorare, respectiv 99% (ca pondere a datoriilor totale in active), reprezinta singurul sector care inregistreaza o capitalizare negativa si are cea mai ridicata rata a pierderii, respectiv -4,5%.,,Microintreprinderile, micile afaceri de cartier, cu 1-3 angajati vor fi cele mai lovite de restrictii. In prezent, aceste inregistreaza cea mai extinsa durata medie de incasare a creantelor, respectiv 233 de zile, cu doua luni mai mare decat cea inregistrata inainte de criza financiara. In plus, inregistreaza cel mai scazut procent de acoperire al datoriilor totale prin cifra de afaceri, respectiv 37%'', arata analiza Frames.In timp ce mediul de afaceri trage semnale de alarma pe banda rulanta, autoritatile intarzie sa ia masurile necesare pentru protejarea economiei.,,Daca nu vor lua masuri urgent, falimentele se vor tine lant, pentru ca, pe lanturile comerciale, firmele sunt mult mai dependente de parteneri decat la precedenta criza. Patronii nu au bani pentru zile negre, unii au investit cu ochii inchisi in leasinguri, in chirii si planuri fanteziste, mizand pe cresterea economica. Acum, cand platile se vor face tot mai greu, ce vor face prima data? Vor da oameni afara, tipic romanesc. Iar acest lucru se va resfrange in scaderea abrupta a consumului, iar in final in intrarea in recesiune. Nu este un scenariu fantezist, este o realitate care ne poate astepta in maxim doua luni'', afirma analistii.Potrivit acestora, primele masuri pe care statul trebuie sa le ia sunt legate de amanarea termenelor de plata a taxelor salariale catre buget.,,Sa le dam patronilor o gura de oxigen pentru a putea plati angajatii. Un credit fiscal intins pe o perioada de 6-12 luni este absolut necesar, mai ales pentru microintreprinderi'', afirma managerul Frames.O alta masura absolut necesara este crearea unui mecanism de finantare cu dobanda zero a firmelor afectate de criza economica.,,Guvernul impreuna cu bancile trebuie sa puna la punct un program simplu si usor de accesat pentru IMM-uri, care sa se poata imprumuta rapid, fara birocratie, pentru a-si putea asigura capitalul de lucru. Dobanda trebuie sa fie zero sau aproape de zero, iar perioada de acordare sa fie de minim 12 luni'', spun analistii.Potrivit acestora, daca bancile, care au o capitalizare optima, si statul, care sa garanteze imprumuturile, nu vor ajuta economia, intreaga Romanie va avea de pierdut.,,Suntem inca in prima faza a crizei economice generate de coronavirus. Daca nu se iau masuri, urmeaza un adevarat cosmar, cu zeci de mii de firme inchise peste noapte, cu lanturi comerciale prabusindu-se in cateva zile, cu un somaj care poate ajunge rapid la 10-12%. De pierdut vom pierde toti, patroni, angajati, banci, stat si angajatii de la stat'', a mai declarat Negrescu.Dincolo de ajutorul necesar al statului si sistemului bancar, firmele si angajatii au, la randul lor, responsabilitati majore pentru a depasi aceast criza. Potrivit companiei de consultanta Frames, politica,, strutului cu capul in pamant'' trebuie evitata.,,Stoparea platilor in economie, pe principiul - mai bine mor ei, decat eu - este de natura sa accentueze si mai mult blocajul financiar. Si asa platile se fac in medie la 4 luni in economie. Daca firmele vor stopa platile catre parteneri, cu scopul de a-si asigura un capital de criza, cu siguranta, in cele din urma, vor cadea si ele in plasa crizei. Oamenii de afaceri trebuie sa actioneze solidar, sa discute intarirea relatiilor de afaceri'', spun expertii de la Frames.Potrivit acestora, firmele trebuie sa evite tentatia de a renunta usor la angajati, in speranta ca isi vor salva activitatea.,, Daca renunti acum la un angajat, peste cateva luni, cand lucrurile vor reveni pe linia de plutire, vei suporta consecintele.De unde vei mai gasi salariati specializati in activitatea ta? La ce pret? Cat te va costa sa iti refaci echipa?'', arata analiza.Potrivit expertilor, un lucru este sigur in acest moment. Antreprenorii trebuie sa-si reconsidere planurile de afaceri pentru 2020, sa plece de la reevaluarea conditiilor pietei si a implicatiile pe termen lung.Printre masurile absolut necesare in conditiile crizei economice generate de pandemie, analistii subliniaza reechilibrarea costurilor pe baza previziunilor revizuite ale veniturilor alaturi de reconsiderarea investitiilor.Analiza performantei clientilor, de la cei rau-platnici la cei neprofitabili, trebuie sa fie, de asemenea, in prim-plan, alaturi de deblocarea banilor din active non-core business, precum terenuri, depozite, spatii comerciale, autovehicule sau echipamente pentru functii secundare.