Firmele cer actiune rapida din partea statului pentru a evita criza

Reprezentantii CNIPMMR au primit o serie de informatii de la membrii sai, care indica deja un impact in crestere asupra anumitor sectoare ale economiei, in special pentru IMM-uri.Astfel, considera ca este necesara o actiune rapida pe mai multe domenii, respectiv utilizarea de instrumente financiare pentru a asigura lichiditatea si pentru a furniza capital de lucru prin utilizarea normelor existente privind ajutoarele de stat."Posibilitatile sunt oferite de reglementarile de minimis sau de schemele de salvare si restructurare", se mentioneaza in comunicat.Totodata, reprezentantii CNIPMMR solicita alocarea de fonduri disponibile din cadrul financiar 2014 - 2020 pentru furnizarea de capital de lucru IMM-urilor, precum si crearea de mecanisme care sa ofere asistenta IMM-urilor aflate in dificultate.Reprezentantii CNIPMMR mai solicita orientarea bugetului Romaniei spre investitii imediate in economie prin modificarea legislatiei privind achizitiile publice pentru a da posibilitatea IMM-urilor de a avea acces mai facil, dar si modificarea legislatiei privind Codul Muncii si flexibilizarea cadrului legislativ: munca temporara, work from home, telemunca etc.Printre solicitari se mai numara oferirea de facilitati prin prelungirea termenelor cu platile impozitelor si contributiilor sociale, operationalizarea de instrumente specifice domeniilor aflate in dificultate in acest moment, respectiv oferirea imediata a voucherelor de vacanta, regandirea schemelor privind expozitiile si targurile si oferirea de capital de lucru IMM-urilor care desfasoara activitati de export, precum si acordarea de subventii pentru plata salariilor in domeniul transporturilor."In aceste momente dificile, Romania are nevoie de solidaritate sociala si economica, sa folosim toate resursele umane si profesionale pentru a depasi aceasta perioada critica. IMM-urile sunt cele mai vulnerabile, dar si cele capabile sa sustina economia Romaniei, de aceea este imperios necesar sa luam o serie de masuri care sa ne pregateasca pentru preintampinarea unei crize", a declarat Florin Jianu, presedinte CNIPMMR.