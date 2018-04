Jianu: Circa 30.000 de intreprinzatori debutanti vor fi afectati de lipsa scutirilor acordate inainte de Revolutia fiscala

"As ridica o problema legata de modificarile Codului fiscal. Acum trebuie sa ne facem mea culpa si sa spunem ca exista a 121-a modificare a Codului fiscal pe care o consideram absolut necesara, aceea ca, in acest moment, intreprinzatorii debutanti SRL-D nu mai beneficiaza de scutirile pe care le aveau inainte de Revolutia fiscala si, practic, din calculele noastre, cam 30.000 de intreprinzatori debutanti au fost direct afectati. Sunt curios sa vedem datele de la ONRC, sa vedem cate SRL-D s-au mai creat de la debutul acestui an. Reglementarea asta trebuie modificata", a spus Jianu.Intrebat ce parere are despre cum va evolua interesul intreprinzatorilor in acest an pentru programul Start-Up Nation, presedintele CNIPMMR s-a declarat optimist."E greu de estimat, dar cred ca va fi un interes ridicat in continuare pentru Start-Up Nation. Programul a avut un interes inca din primul an. Avem un numar de 10.000 de aplicanti care n-au accesat finantarea si care sunt potentiali aplicanti si pentru acest an. Cu siguranta, pentru acest an programul este mai cunoscut. Noi, mediul de afaceri, am primit foarte multe intrebari despre program", a sustinut Florin Jianu.Incepand din acest an, firmele de tip SRL-D nu mai sunt scutite de la plata CAS, ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat.