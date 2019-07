Rogojinaru (CNIPMMR), despre IMM-uri: Daca nu vom fi capabili sa ne adaptam vremurilor noastre, vom muri repede si in chinuri

"Incercam sa ajutam cat mai mult IMM-urile si sa facem cat mai multe lucruri bune pentru cei mici si foarte mici, pe care din pacate nu prea ii apara nimeni. Cei mari au o armata de juristi si se descurca mai bine. Standardele pentru IMM-uri sunt importante pentru ca, daca nu vom fi capabili sa ne adaptam vremurile noastre, nu vom muri incet si in chinuri, ci repede si in chinuri", a spus Rogojinaru.La randul sau, Sorina Mogojan, financial officer la Small Business Standard, asociatie finantata de Comisia Europeana (CE), a mentionat ca, la ora actuala, la nivelul Uniunii Europene, exista 24 de milioane de IMM-uri, pentru care muncesc 93 de milioane de persoane."Comisia Europeana coordoneaza politica de standardizare si promoveaza standardele europene, pregateste programul de lucru pe acest segment si finanteaza anumiti actori ai sistemului. Regulamentul european 1025 din 2012 privind standardizarea, emis de Comisia Europeana, stabileste norme in ceea ce priveste relatiile dintre organizatiile de standardizare de la nivelul Uniunii Europene, dar si intre cele nationale. La ora actuala, exista in Uniunea Europeana peste 24 de milioane de IMM-uri pentru care lucreaza 93 de milioane de angajati, adica 67% din totalul locurilor de munca din Uniune. IMM-urile reprezinta nucleul Uniunii Europene, iar aplicarea standardelor permite accesul acestora pe piata, reducerea efectelor externe etc. Utilizarea standardelor reduce costurile si faciliteaza accesul acestor societati pe piata. Cu toate acestea, IMM-urile se confrunta cu probleme fata de aplicarea acestor standarde, uneori din cauza procedurilor complexe de aplicare", a spus Mogojan.Small Business Standard este o asociatie europeana non-profit, finantata de Comisia Europeana in proportie de 89%. Organizatia apara interesele IMM-urilor la nivel european, international si local. Asociatia are 21 de membri.Consiliul National al IMM-urilor, in parteneriat cu Comisia Europeana (CE), prin Small Business Standardization si Asociatia de Standardizare din Romania, au organizat, miercuri, seminarul cu tema 'Standardele, o oportunitate pentru IMM-uri? '.