Studiu: Microintreprinderile au un grad de indatorare de 73%

Comertul cu amanuntul se afla la 90%, in timp ce mai bine capitalizate sunt firmele din sanatate cu 49% si servicii profesionale cu 52%. Analiza face parte dintr-un studiu realizat de Instant Factoring despre evolutia microintreprinderilor (firme cu cifra de afaceri de pana la 500.000 euro) pe baza datelor preliminare la 2018.Dintre cele 525.000 de companii ale sectorului, 37%, insemnand 197.000, au inregistrat capitaluri proprii negative. Datoriile curente, de sub un an, au fost de 122 miliarde de lei si au reprezentat 60% din totalul datoriilor.Microintreprinderile au inregistrat un volum de creante de 58,8 miliarde lei, cea mai mare concentrare gasindu-se in intervalul mediu de cifra de afaceri al sectorului, cu aproape 20 miliarde lei, reprezentand 33,6% din total. Primele trei sectoare care cumuleaza cele mai mari volume sunt constructiile cu aproape 10 miliarde lei, activitatile profesionale cu 7,4 miliarde lei si 6,9 miliarde lei.Un alt aspect ingrijorator este si durata mare de incasare a creantelor, care duce mai departe la neplata datoriilor si afecteaza direct nivelul de lichiditati al firmelor din sector. Pentru companiile cu cifra de afaceri de pana in 50.000 euro, perioada medie de incasare a creantelor (DSO) a ajuns la 228 de zile, iar cea de plata a datoriilor (DPO) la 538 de zile.Media sectorului a fost de 164 de zile la incasare si 341 de zile la plata. Comertul cu amanuntul, sanatatea & asistenta sociala si HORECA incaseaza cel mai repede la 45 de zile, 67 de zile si 73 de zile. Din punct de vedere al achitarii datoriilor, cele mai prompte sunt sanatatea & asistenta sociala, transporturile & depozitarea si educatia, cu 110 zile, 174 zile si 184 zile.Pentru a-si regla nivelul lichiditatilor din companie, unele firme au optat pentru credite. Acestea au crescut cu 4,8% fata de decembrie 2017 si cu 15,6% fata de decembrie 2013, sectorul serviciilor beneficiind de cea mai mare pondere, de 45%."Nivelul lichiditatilor este unul dintre indicatorii care masoara succesul unei companii, iar pentru a-l pastra la un nivel pozitiv, antreprenorii au la indemana si alte solutii de finantare, care nu maresc gradul de indatorare. Factoringul este una dintre acestea, o modalitate rapida si usor accesibila, care presupune incasarea facturilor inainte de termen, contra unui comision fix, pentru a permite accesul la lichiditati si derularea activitatilor curente ale companiei", a declarat Adina China-Birta, Country Manager, Instant Factoring."Estimam ca volumele de finantare la nivelul microintreprinderilor prin produse factoring isi vor mentine tendinta de crestere din ultimii 4-5 ani, avand potential de a ajunge chiar la 10% din totalul pietei care este traditional corporate. In 2019 am inregistrat o crestere de peste 5 ori a volumelor finantate, ajutand antreprenorii sa-si acopere nevoile de lichiditati pentru derularea activitatilor curente ", a completat Adina China-Birta.Riscurile de finantare apar atunci cand o entitate nu poate obtine fonduri suficiente pentru indeplinirea obligatiilor financiare. Datoriile comerciale au reprezentat 19% din total in 2018, iar comertul cu amanuntul, constructiile si comertul cu ridicata au avut peste jumatate din volumul sectorului economic.Din punct de vedere al platilor restante si la furnizori, sectorul constructiilor a atins 2 miliarde lei, urmat de comertul cu ridicata cu 1,6 miliarde lei si de industria prelucratoare cu 700 milioane lei. Companiile active in sectoarele apa & salubritate si educatie au avut cele mai mici plati restante, de 27,7, respectiv 12,9 miliarde lei in 2018.Impozitele si contributiile platite de micro companiile romanesti la bugetul de stat au fost de 4,2 miliarde de lei in 2018. Intervalul de mijloc al sectorului reprezentat de firme cu cifra de afaceri intre 50.000-250.000 euro au avut cele mai mari volume de plati in taxe si impozite, 1,8 miliarde lei, insemnand 43% din total.Chiar daca la nivel de sector micro-companiile inregistreaza cresteri in evolutia numarului de companii si a cifrei de afaceri, problemele cu forta de munca, nivelul de indatorare, rapiditatea cu care isi recupereaza banii din piata si lipsa lichiditatilor, le pozitioneaza intr-un context nefavorabil asigurarii activitatii curente si mai ales dezvoltarii. Toate acestea in timp ce obligatiile financiare, precum plata salariatilor si a taxelor si impozitelor, nu pot fi amanate.